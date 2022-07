Une maison de chambres à Halifax augmentera le loyer de 30%, mais uniquement pour les locataires bénéficiant de l’aide au revenu

Après avoir vécu dans une maison de chambres à Halifax pendant près de 14 ans, Barry Smith est rentré du travail un soir de juin et a trouvé une lettre troublante collée à sa porte.

La note de ses nouveaux propriétaires indique que le loyer mensuel par chambre dans la maison de 29 logements au 6273 North St. passera à 700 $ par mois le 1er août.

Smith paie actuellement 540 $ par mois pour sa chambre, qui comprend un lit, une table, un évier, un réfrigérateur, une friteuse à air et un four à micro-ondes. Sa partie de l’immeuble n’a pas de cuisine et les résidents partagent une salle de bain.

Le nouveau taux représente une augmentation de près de 30 % pour Smith. La Nouvelle-Écosse a actuellement un plafond de loyer en place qui interdit toute augmentation de loyer de plus de 2 % jusqu’en décembre 2023. Il stipule également que le loyer ne peut être augmenté qu’une fois par an et qu’un préavis de quatre mois doit être donné.

“C’est de l’argent. C’est de la cupidité, c’est tout. Ils veulent plus d’argent pour ça”, a déclaré Smith.

La maison de chambres de North Street a été autorisée en 2019 à avoir 29 unités et 39 occupants. (Patrick Callaghan/CBC)

La lettre indiquait que le bail de ceux qui ne paient pas l’augmentation de loyer “sera résilié”.

Smith, qui travaille comme ouvrier, a déclaré qu’il ne prévoyait pas de payer l’augmentation illégale, mais qu’il ne voulait pas non plus déménager à un moment où il y avait si peu d’options abordables.

La lettre d’avis d’augmentation de loyer reçue par Barry Smith. (Soumis)

“Où irais-je ? Vivre dans une tente dans un parc de la ville ? J’ai été ici [almost 14] ans, je n’ai jamais raté un paiement de loyer”, a déclaré Smith. “Je me bats contre ça.”

Peu de temps après avoir reçu la lettre, Smith s’est rendu au service d’aide juridique de Dalhousie pour obtenir de l’aide.

Selon les registres de la propriété publique, la maison de chambres appartient à CB MacDonald Properties Ltd. depuis 1983. À la fin de l’année dernière, trois hommes ont acheté l’entreprise et ont pris possession de la propriété de North Street en décembre 2021.

Lorsque CBC News a contacté les propriétaires de l’immeuble pour obtenir des commentaires, un représentant a envoyé une déclaration par courrier électronique.

“On nous avait dit que nous étions en mesure d’ajuster les loyers selon les organismes de logement que nous avons consultés, mais nous pensons que nous n’avons peut-être pas eu toutes les informations”, indique le communiqué.

Dans un courriel ultérieur, le représentant a déclaré que les propriétaires avaient décidé de n’augmenter le loyer que pour les locataires de l’immeuble qui reçoivent une aide au revenu.

L’augmentation de loyer est “100% illégale”, selon un travailleur légal

L’un des propriétaires a déclaré qu’il estimait que plus des deux tiers des occupants de l’immeuble recevaient une aide au revenu et que leurs travailleurs sociaux avaient approuvé l’augmentation. Il a déclaré que les locataires ne bénéficiant pas de l’aide au revenu, y compris Smith, recevront un avis “dans les 24 à 48 heures” que leur augmentation de loyer est annulée.

Au moment de la publication, Smith n’en avait pas encore été informé.

Mark Culligan, un travailleur juridique communautaire du Dalhousie Legal Aid Service, a déclaré que la décision des propriétaires était discriminatoire.

“Si telle est la position du propriétaire, il viole ouvertement le plafond des loyers et le fait d’une manière qui discrimine les locataires sur la base de leur source de revenus”, a déclaré Culligan.

“C’est 100% illégal”, a-t-il déclaré. “Les propriétaires ne peuvent pas augmenter le loyer au-delà de 2 %. C’est aussi simple que cela.

“Et ce que nous avons ici, c’est un propriétaire qui essaie d’inciter les personnes vulnérables à payer plus d’argent sous la menace. Il ne peut pas expulser des personnes pour avoir refusé une augmentation de loyer illégale, et ils ne peuvent pas résilier le bail de tout le monde pour le 1er août.”

Un plafond de loyer s’applique à tout bail, selon la province

Selon le ministère provincial responsable de la Loi sur la location à usage d’habitation, ce que tente CB MacDonald Properties viole la loi.

« Les règles énoncées dans la Loi sur la location à usage d’habitation et le plafond des loyers s’appliquent aux maisons de chambres et aux baux à la semaine, car ils impliquent une relation locataire-propriétaire », a déclaré Blaise Thériault, un représentant du ministère des Services Nouvelle-Écosse et de l’Interne. Prestations de service.

Les seuls locataires auxquels le plafond des loyers ne s’applique pas sont ceux qui ont un bail commercial, ceux en HLM ou ceux qui louent un emplacement dans un parc de maisons mobiles.

Theriault a déclaré que les locataires ou les propriétaires peuvent demander une audience s’ils estiment que l’autre partie ne respecte pas les règles énoncées dans la Loi sur la location à usage d’habitation ou le plafond provisoire des loyers.

Mark Culligan, un travailleur juridique communautaire du Dalhousie Legal Aid Service, a déclaré que les locataires vivent dans des immeubles « dangereux, insalubres et inabordables » parce qu’il n’y a « pas d’autres options ». (Dylan Jones/CBC)

Lisa Ryan, travailleuse de soutien au logement et directrice exécutive de la South Shore Open Doors Association, a déclaré que les organismes communautaires constataient une «augmentation spectaculaire» des demandes d’augmentation de loyer des fournisseurs de services.

“Je pense que les loueurs sont frustrés par la hausse du coût de la vie et, bien sûr, par l’augmentation du coût des impôts fonciers, etc. Ils cherchent des moyens de compenser les nouvelles augmentations des coûts”, a déclaré Ryan.

“Mais ces augmentations du coût de la vie ont également un impact rapide sur les locataires. Et un impact plus immédiat est ressenti par les personnes qui sont sur l’aide sociale ou sur des revenus fixes.”

Cette photo montre la taille du bâtiment, qui s’étend en retrait de la rue. (Dylan Jones/CBC)

Smith a déclaré que s’il ne recevait pas d’avis d’annulation de son augmentation de loyer, il poursuivrait une audience avec les baux résidentiels.

“Chaque locataire dans cette province a le droit d’être traité équitablement et chaque propriétaire doit respecter ces droits, qu’ils le veuillent ou non”, a déclaré Smith.

“Il y a certaines choses dans les règles de location que les propriétaires n’aiment pas, il y a certaines choses dans les règles de location que les locataires n’aiment pas. Mais nous devons tous les deux nous y conformer.”