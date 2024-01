Une maison de campagne anglaise allie l’architecture d’époque avec un style moderne – Robb Report

La maison moderne

Dans le comté pittoresque et prospère du Surrey, à quarante minutes en train au sud-ouest du centre de Londres (et à environ une heure en voiture), un domaine de campagne serein fortifié derrière des murs de briques et des portails électriques insuffle une sensibilité moderne et sobre avec une élégance d’époque discrète.

Disponible via La maison moderne pour 7,5 millions de livres sterling (environ 9,5 millions de dollars), la propagation de sept acres se trouve dans l’arrondissement historique d’Elmbridge. Parfois appelé le Beverly Hills britannique, certains des gens bien connus qui ont élu domicile dans le quartier chic d’Elmbridge comprennent Mick Jagger, Andy Murray, Kate Winslet et tout un tas de footballeurs professionnels comme John Terry et Frank Lampard.

Une cheminée en marbre antique ajoute du sérieux au salon aménagé simplement. La maison moderne

Datant du 18ème siècle, le domaine d’Elmbridge a récemment fait l’objet d’une restauration détaillée et d’une mise à jour moderne par les propriétaires actuels. Mesurant près de 4 300 pieds carrés, la palette épurée et le mobilier minimaliste de la résidence de trois étages en briques peintes en blanc permettent aux matériaux les plus humbles et aux détails soigneusement sélectionnés de briller. Il y a cinq chambres et quatre salles de bains, plus une salle d’eau, ainsi qu’un appartement attenant d’une chambre et d’une salle de bain.

Les sols en pin naturel ajoutent de la chaleur ; l’escalier principal a été dépouillé pour exposer sa structure en bois naturel ; les moulures sont traditionnelles mais simples ; et les murs sont d’un blanc plat et cotonneux qui donne la priorité aux vues sur les jardins verdoyants de la maison et les bois environnants. Une grande attention a également été accordée à l’éclairage, qui comprend une gamme de luminaires avec des pièces sélectionnées par des designers. Charlotte Perriand et Rose Uniacke et un lustre d’illustre verrier F&C Osler.

Le terrain bien entretenu cède la place à plusieurs hectares de bois. La maison moderne

Des cheminées en marbre antiques ornent le salon et la salle à manger, tous deux dotés de portes françaises s’ouvrant sur une terrasse pavée de pierre astucieusement irrégulière et une pergola drapée de vigne qui longe l’arrière de la maison. Dans la cuisine américaine de 25 pieds de long, les armoires inférieures en chêne et les portes en chêne fumé ont été fabriquées à la main en Hollande. Les comptoirs sont en marbre poli, tout comme l’évier intégré. Il y a un garde-manger de bonne taille ainsi qu’un petit espace petit-déjeuner donnant sur les jardins qui s’étendent devant la maison.

Derrière la cuisine, l’appartement attenant est idéal pour les invités ou le personnel et comprend un petit salon et une petite cuisine design. Le petit « cottage » s’ouvre également sur un jardin isolé avec un accès supplémentaire au reste du terrain.

Les chambres sont simples mais somptueuses. La maison moderne

Parmi les trois chambres et trois salles de bains du deuxième étage se trouve la suite principale, qui comprend un dressing spacieux et une salle de bains inondée de soleil. Nichées dans les combles du troisième étage se trouvent deux autres chambres et une salle de bains.

Les pelouses immaculées, les topiaires sculptées et les terrasses en gravier qui entourent la maison cèdent la place à des sentiers boisés qui serpentent à travers plusieurs hectares de pins, de bouleaux et d’autres arbres indigènes. Dans le courttilage se trouve un jardin clos caché, et ailleurs sur la propriété se trouve un atelier original qui a été restauré.

Cliquez ici pour plus de photos du domaine Elmbridge à Surrey.