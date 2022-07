Une maison de 39 millions de dollars à Whistler en tête de liste des maisons les plus chères à vendre au Canada

La maison la plus chère du Canada sur le marché se trouve ici même en Colombie-Britannique – une maison de Whistler de 39 millions de dollars près d’Alta Lake – selon le marché immobilier en ligne Point2.

Les 8 700 m². La maison de 500 m² comprend six chambres, 10 salles de bains et dispose d’un escalier flottant et d’une vue sur la montagne. Située sur Stonebridge Drive, la maison dispose également d’une piscine extérieure à débordement qui s’étend sur le flanc de la montagne.

Cependant, cette maison décadente n’est pas la seule propriété de la Colombie-Britannique à figurer sur la liste des maisons chères de Point2 actuellement sur le marché. Deux maisons à vendre en Colombie-Britannique figuraient sur la liste des maisons les plus chères dans les plus grandes villes du Canada.

Une maison de Vancouver sur Belmont Avenue peut être achetée pour environ 33,8 millions de dollars, avec des arcades grandioses et des patios entourant les niveaux extérieurs. Avec une propriété relativement petite de 0,6 acre, la liste immobilière met l’accent sur l’architecture. La maison de 7 chambres et 11 salles de bains totalise 10 548 pieds carrés et présente du marbre italien et une variété d’équipements, dont une salle de karaoké désignée.

Pendant ce temps, une maison de trois chambres et cinq salles de bains avec une salle de sport et un sauna sur Christopherson Road à Surrey coûte environ 9 millions de dollars. La maison de 5 518 pieds carrés sur Christopherson Road offre une vue sur l’océan sur une propriété de 1,3 acre.

La maison de Surrey n’a pas de voisins sur trois côtés, et la maison de Whistler sur le lac Alta est entourée de plus de sept acres de terrain. En revanche, la liste des maisons de Vancouver souligne à quel point elle est proche de l’Université de la Colombie-Britannique, des plages populaires et des meilleurs bassins scolaires.

