Une maison de 139 ans se rend à la nouvelle adresse de San Francisco

SAN FRANCISCO (AP) – Après 139 ans au 807 Franklin St. à San Francisco, une maison victorienne de deux étages a une nouvelle adresse.

La maison verte avec de grandes fenêtres et une porte d’entrée brune a été chargée sur des chariots géants et déplacée dimanche vers un endroit à six pâtés de maisons.

Les spectateurs ont aligné les trottoirs pour prendre des photos alors que la structure roulait – à une vitesse maximale de 1 mi / h – jusqu’au 635 Fulton St.

Le voyage de la maison est en cours de planification depuis des années, a rapporté le San Francisco Chronicle.

Le déménageur vétéran Phil Joy a déclaré au journal qu’il devait obtenir des permis auprès de plus de 15 agences municipales.

Joy a dit que ce mouvement est délicat en partie parce que la première partie du voyage consiste à descendre.

«C’est toujours difficile pour une maison», dit-il.

Le long du parcours, des parcomètres ont été arrachés, des branches d’arbres ont été coupées et les panneaux de signalisation ont été déplacés.

Le propriétaire de la maison de six chambres, le courtier de San Francisco Tim Brown, paiera environ 400 000 dollars en frais et en frais de déménagement, a indiqué le Chronicle.