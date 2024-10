Une maison aérée et colorée à Singapour s’inspire des grottes

De l’architecte : « La vision du design derrière Cavern House a été inspirée par les formations captivantes et les vastes espaces trouvés dans les grottes. L’objectif était de créer une résidence offrant des expériences spatiales immersives tout en favorisant les liens familiaux. Pour surprendre les visiteurs dès l’entrée, l’entrée principale a été dissimulée derrière une façade sans fenêtre et une transition d’un modeste foyer vers une série d’espaces interconnectés s’étendant vers l’arrière de la maison a été créée.

« L’approche de conception a été guidée par le terrain naturel du site, qui posait des défis tels que l’étroitesse et la faible élévation vers l’arrière. Pour relever ces défis, des fenestrations ont été prévues pour assurer un intérieur bien éclairé et maximiser la profondeur de l’espace. Tout au long du processus de conception, l’accent est resté sur la création d’une maison qui donne la priorité à la fonctionnalité et aux liens familiaux.

« Au cœur de Cavern House se trouvent une organisation spatiale et un design intérieur réfléchis. Des espaces tels que la cuisine sèche et la salle à manger communes, le salon polyvalent et la salle d’étude familiale au deuxième étage ont été conçus pour avoir une connectivité visuelle et encourager l’interaction. De plus, le dernier étage offre des équipements récréatifs, notamment un observatoire avec une lucarne circulaire ajoutant une touche de curiosité.