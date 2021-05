Une lycéenne se faufile en prison pour rencontrer un rendez-vous en ligne après l’avoir fantôme

Une femme a fait des pieds et des mains pour rencontrer son rendez-vous qu’elle a rencontré en ligne après avoir été fantôme par lui. La femme nommée Julia Kassel a partagé son histoire sur TikTok où elle a déclaré qu’elle s’était jointe à un voyage scolaire à la prison pour rendre visite à son rendez-vous après avoir découvert qu’il avait été emprisonné. La vidéo commence avec Julia en disant: « Parlez-moi d’une fois où vous êtes allée au-delà des attentes, et je veux dire au-dessus et au-delà, pour attirer l’attention de quelqu’un – je vais commencer. »

Kassel a révélé qu’elle avait rencontré un homme en ligne alors qu’elle était au lycée et qu’elle lui parlait depuis près de trois mois. Elle a dit: «Un jour, je n’entends rien, comme complètement fantôme. Et je me suis dit, non bébé, ce n’est pas sur le point d’arriver », et elle a donc envoyé un message à tous ses amis. Elle a continué que ses amis avaient même dit la même chose.

Julia a découvert plus tard qu’il était en prison et a décidé de rejoindre le barreau de son école, qui se rendait à la prison du comté local, dans l’espoir de le rencontrer. Le clip a été visionné plus de 1,2 million de fois sur TikTok et a reçu une avalanche de questions d’internautes qui l’ont incitée à publier un clip de suivi. L’histoire a également été rapportée par Ladbible.

Dans la vidéo de suivi, Julia a raconté comment elle était entrée dans la prison avec d’autres personnes et elles ont été séparées en deux groupes – un groupe était censé visiter la section des femmes de la prison tandis que l’autre la section des hommes. Elle a demandé à son professeur de la laisser aller à la section des hommes, mais on lui a refusé la permission puisque les étudiantes n’étaient autorisées à visiter que l’aile des femmes.

Julia a fait tout cela pour rencontrer son rendez-vous, cependant, elle n’a pas pu le voir. Elle a conclu le clip en disant: « Ne pourchassez jamais un homme – surtout celui qui est en prison parce que vous savez qu’il n’est pas bon pour vous, surtout quand vous êtes au lycée. »

