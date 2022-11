Une luxueuse maison britannique d’une valeur de Rs 3,7 Crore peut être à vous pour Rs 277 mais il y a un hic

Les futurs propriétaires se réjouissent ! Pour un montant aussi bas que 3 £ (277 INR), une personne chanceuse est prête à gagner une superbe maison de quatre chambres d’une valeur de 400 000 £ ou environ 3,7 crores INR. Cela a été rendu possible grâce à une tombola organisée par Daniel Twenefour, aux côtés des frères Jason et Will, qui offrent à un heureux gagnant la chance de vivre sans loyer ni hypothèque dans une maison spacieuse équipée des derniers équipements modernes, a rapporté le Mirror. L’endroit magnifique est situé à Medway, Kent, au Royaume-Uni.

La propriété plutôt royale s’étend sur trois étages et dispose de quatre grandes chambres, d’une luxueuse cuisine et salle à manger, d’un beau salon et d’un jardin nécessitant peu d’entretien. Bien que la maison ne soit pas disponible en tant que propriété meublée, l’endroit a été aménagé avec les meilleurs éléments de décoration pour montrer tout son potentiel à une foule enthousiaste. Non seulement il a de la place pour des meubles chics, mais il dispose également d’une opulente cheminée dorée.

Le salon a suffisamment d’espace pour garder deux ensembles de canapés et la cuisine entièrement équipée vous évitera de vous débattre lors de l’aménagement de l’endroit. La propriété dispose également de grandes fenêtres aérées et d’un plan d’étage plutôt spacieux, qui sera parfait pour les nouvelles familles ou même pour quelqu’un qui cherche à le louer. La maison est située dans un quartier prospère avec un marché et tout est accessible à deux pas, elle est également proche de la gare de Chatham. Des trains depuis la gare partent assez régulièrement pour Londres et même le centre de Londres et vous rejoindrez la ville en moins d’une heure.

Le tirage au sort pour la maison était cependant en direct jusqu’au 4 novembre et était organisé par les frères Twenefour. Les spécialistes de l’immobilier sont bien connus pour avoir précédemment offert trois appartements d’une valeur de 500 000 £ dans le centre-ville de Bristol au Royaume-Uni. La propriété Kent est maintenant la 9e en ligne à être tirée au sort par les frères où le gagnant aura la liberté de faire ce qu’il veut avec l’endroit. Ils peuvent soit y vivre, soit le louer, avec une estimation indiquant qu’il pourrait rapporter jusqu’à 2 000 £ par mois ou 1,86 515 INR.

