Une lueur rose mystérieuse au-dessus de la ville comme «quelque chose de Stranger Things» déroute les résidents – mais il y a une explication simple

Une MYSTÉRIEUSE lueur rose illuminant le ciel au-dessus d’une ville rurale d’Australie a déconcerté les habitants – mais il y a une explication simple.

Les habitants de Mildura, Victoria, ont été mystifiés par l’illumination Down Under qui ressemblait à “quelque chose de Stranger Things” mardi soir.

L’incroyable lueur rose a déconcerté les habitants de Mildura, Victoria 1 crédit

Les résidents ont suggéré que cela ressemblait au monde à l’envers terrifiant de l’émission à succès Netflix Stranger Things 1 crédit

Maman Tammy Szumowski a raconté à quel point elle était tellement intriguée par la brume rose qu’elle a rapidement sauté dans sa voiture pour en trouver la source.

Elle a été alertée par l’affichage fluorescent lorsque sa mère l’a appelée pour lui demander si elle avait vu “cette étrange lumière rose dans le ciel”.

Des images incroyables de la lueur montrent le ciel nocturne brillant de rose, dans ce qui semble être une formation circulaire.

Tammy a partagé les clichés extraordinaires sur Facebook dans le but de découvrir ce qui causait le spectacle époustouflant.

Le message disait : “‘Je viens de prendre ces photos à Merbein sud ! Des idées sur ce que c’est que les gens ? Des extraterrestres ? Des choses étranges ?”

Mais sa détective amateur s’est avérée vaine, car ses amis sont restés perplexes – et effrayés – par le ciel rougi.

La mère a déclaré à Daily Mail Australia: “Nous avons eu autant de commentaires, disant est-ce un astéroïde ou une comète, est-ce le monde à l’envers de l’émission télévisée Stranger Things, est-ce des extraterrestres?”

L’émission à succès de Netflix présente une dimension alternative – qui enveloppe le ciel d’une teinte rouge – qui reflète une version infernale du monde.

Tammy a poursuivi: “Mon mari, mes enfants et moi avons sauté dans la voiture et sommes allés chez mes oncles qui habitent à Merbein Sud, où la lumière était forte.

“C’était très bizarre et nous n’avions aucune idée de ce que c’était.

“J’ai rappelé ma mère quand nous avons arrêté la voiture chez mon oncle et que nous sommes sortis pour prendre des photos, et mon père disait qu’il ferait mieux de se dépêcher et de finir son dîner alors que le monde se termine.”

Un ami a commenté le post de Tammy sur les réseaux sociaux : “C’est tellement bizarre à voir ! J’étais comme ahhhh on devrait mettre nos chapeaux en papier d’aluminium ?”

Un autre a plaisanté: “Peut-être que les extraterrestres sont déjà là?”

Et un troisième utilisateur terrifié est intervenu : ” WTF, c’est ça !”

SOURCE PEU PROBABLE

Mais à la grande consternation des amateurs d’OVNI, l’explication était légèrement anti-climatique.

La lueur fascinante provenait en fait d’une ferme de cannabis médicinal à proximité.

Les stores de l’un des hangars de culture de la société Cann Pharmaceutical étaient restés ouverts tandis que les puissantes lumières LED étaient éblouissantes.

Les lumières roses du hangar de récolte commercial ont éclaté à travers les interstices pour créer un spectacle sensationnel dans le ciel.

L’entreprise a produit sa première récolte en juin avant d’obtenir une nouvelle licence pour produire des capsules Satipharm avec du cannabis médicinal.

L’éclairage LED, utilisé pour fournir aux plantes une lumière artificielle pour stimuler la croissance, est souvent violet ou rose.

Les lampes de culture de cannabis commerciales sont mesurées en densité de flux de photons photosynthétiques (PPFD) et atteignent dans certains cas 2000 PPFD.

Selon un fabricant de luminaires, 2000 PPFD “c’est à peu près le PPFD du soleil un jour sans nuage”.