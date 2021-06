Une loutre retrouvée piégée sous un capot de voiture en Ecosse

Un habitant de l’Écosse a été choqué et terrifié après avoir découvert un animal caché dans le compartiment moteur de la voiture. Une loutre d’Écosse a été piégée à l’intérieur du capot de la voiture.

Une femme avait garé sa voiture sur le parking autour d’un étang à Édimbourg. Dès qu’elle a essayé de démarrer la voiture, elle a entendu des bruits étranges. Elle n’a pas pu reconnaître le son, puis elle a vérifié le compartiment moteur de la voiture. Puis, elle a découvert une loutre écossaise assise à l’intérieur de la voiture.

La femme a informé les sauveteurs d’animaux qui ont répondu à une situation «très inhabituelle». L’animal aurait été «effrayé» par les résidents vivant à proximité de la zone forestière. L’animal essayant d’atteindre l’étang s’est faufilé dans la voiture pour se cacher.

La Société écossaise pour la prévention de la cruauté envers les animaux (Scottish SPCA) a partagé la photo de l’opération de sauvetage sur sa page Facebook. Il a décrit l’animal comme une « pauvre loutre ». Selon la SPCA, l’animal utilisait le capot de la voiture comme abri pour se cacher.

Les responsables de la SPCA, Darren et Sarah, se sont rendus sur place et ont sauvé l’animal. Ils ont ouvert la voiture et ont réussi à sauver la loutre terrifiée en toute sécurité. L’équipe de secours a tenté de dorloter l’animal mais il s’est enfui. Il n’a reçu aucune aide médicale et est retourné dans la nature plus tard. Selon les témoignages, personne n’a été blessé pendant tout l’incident.

Plus tôt en avril de cette année, un énorme alligator de 10 pieds et 2 pouces a été retrouvé caché sous la voiture garée dans le complexe d’appartements de Tampa, en Floride. Plus tard, la police et les responsables de la faune ont sauvé l’animal. Ils ont sauvé l’animal en toute sécurité et l’ont emmené à la ferme d’alligators voisine. On soupçonnait que l’animal provenait d’un étang près du complexe.

