Une loutre enragée en Floride s’est déchaînée la semaine dernière

Comme si la vie n’était pas déjà assez dure : les loutres enragées existent apparemment. Les autorités sanitaires de Floride ont rapporté cette semaine qu’un homme de 74 ans et un chien avaient été mordus par un animal agressif. loutre, qui a ensuite été testée positive pour l’infection virale généralement mortelle. Les deux victimes auraient reçu des soins et la loutre aurait été euthanasiée.

Le ministère de la Santé de Floride signalé l’attaque de lundi, survenue mercredi dernier dans le comté de Palm Beach. L’homme, identifié depuis comme étant Joseph Scaglione par Actualités WPBF, aurait donné du maïs à des canards près de chez lui lorsqu’ils se sont soudainement envolés. Il a ensuite aperçu la loutre au bord d’une rivière et a commencé à reculer lentement. Mais avant qu’il puisse rentrer chez lui, la loutre s’est précipitée après lui et l’a fait tomber. L’animal a ensuite attaqué pendant plusieurs minutes, mordant et griffant les jambes et les bras de Scaglione plus de 40 fois.

Scaglione a finalement réussi à se libérer. Mais selon le service de protection et de contrôle des animaux du comté de Palm Beach, la loutre a croisé une famille de trois personnes et a attaqué leur chien à un moment donné le même jour. Les habitants du quartier auraient ensuite piégé la loutre sous un bac de recyclage et il aurait finalement été capturé par Animal Control. Selon les autorités, la loutre avait un poids santé mais semblait d’abord inhabituellement active, puis léthargique. Les tests de dépistage de la rage ne peuvent être effectués que post mortem, ce qui signifie que la loutre a dû être euthanasiée, et les autorités ont confirmé l’infection de la loutre samedi.

Rage est l’une des maladies virales les plus effrayantes qui soient. Le virus envahit le système nerveux de ses hôtes mammifères. Chez la plupart des mammifères, y compris les humains, l’infection finit par provoquer un gonflement du cerveau et des symptômes neurologiques effrayants tels que confusion et agressivité, perte des fonctions corporelles et peur pathologique de l’eau. Une fois ces symptômes apparus, la survie est presque impossible.

Heureusement, il existe un vaccin contre la rage disponible pour les humains et les animaux domestiques, ce qui a contribué à réduire considérablement les cas humains dans de nombreux pays. Bien que le vaccin soit régulièrement administré aux animaux de compagnie et au bétail, il est plus souvent utilisé chez les humains à titre prophylactique (avec des anticorps spécialisés) pour les personnes soupçonnées d’être exposées au virus. Tant que ce traitement est administré suffisamment tôt après l’exposition, il est très efficace pour prévenir la maladie. La rage est toujours un problème Cependant, dans les pays où la vaccination n’est pas répandue et où le virus continue de circuler partout dans la faune sauvage. Les cas de rage humaine aux États-Unis sont très rares, même s’il y a eu une récente augmentation. signalé en 2021.

Il y a eu autres attaques documentées par des loutres potentiellement enragées sur les humains, bien que ces animaux aquatiques soient considérés comme un hôte rare pour le virus. Selon les responsables du contrôle des animaux, il s’agit du premier cas de rage de la loutre signalé dans l’État depuis 2010.

Joseph Scaglione reçoit un traitement contre une potentielle rage et le chien aurait également été emmené chez le vétérinaire. Chiens et autres animaux vaccinés soupçonné d’avoir été exposé à la rage sont généralement vaccinés à nouveau et observés sous le contrôle du propriétaire pendant 45 jours pour assurer la prévention.