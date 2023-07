Une loutre de Californie fait la une des journaux pour ses interactions uniques et inquiétantes avec les surfeurs.

Ces dernières semaines, Mark Woodward, un photographe qui passe par Native Santa Cruz sur Twitter et Instagram, a partagé des photos et des vidéos de loutres de mer du sud sur des planches de surf qu’elles ont réquisitionnées. Les autorités sont particulièrement préoccupées par une loutre de mer, connue sous le nom de 841qui a été impliqué dans plusieurs incidents et peut être vu dans une vidéo en train de ronger sans relâche une planche dont le mammifère aquatique a effrayé un cavalier.

Cela peut sembler mignon mais ce n’est pas le cas, cette loutre de mer était très agressive et le surfeur a en fait abandonné sa planche et a nagé jusqu’au rivage. Je crois que c’est la même loutre que sur mes photos précédentes, même si je comprends qu’il y avait une deuxième loutre sur le tableau au premier 1/2 pic.twitter.com/VtCeOVQ9tm — Natif de Santa Cruz (@NativeSantaCruz) 9 juillet 2023

Les autorités de la faune et les experts n’ont toujours pas d’explication claire sur le comportement de la loutre de cinq ans, mais disent qu’ils travaillent pour la trouver, la capturer et la déplacer.

Alors que les vidéos et les photos ont suscité des blagues sur la loutre récupérant sa maison aquatique, Woodward et le service américain de la pêche et de la faune avertissent que son comportement est très inhabituel et met les gens et les animaux en danger.

« Cela peut sembler mignon et drôle, mais cela devient dangereux et j’ai peur que la loutre de mer, qui est née en captivité et relâchée quand elle était assez âgée, doive être capturée et vivre dans un sanctuaire de sauvetage », Woodward a déclaré sur Instagram avec un photo de 841 assis sur une planche de surf.

Entrez dans l’eau à vos risques et périls !

Je parlais avec un journaliste lorsqu’un employé de la ville s’est approché et a affiché ce panneau pic.twitter.com/atK5zUMAv7 — Natif de Santa Cruz (@NativeSantaCruz) 11 juillet 2023

Les départements fédéral et étatique des poissons et de la faune disent qu’ils sont conscients de la loutre et de ses tendances «agressives» et travaillent avec l’aquarium de Monterey Bay pour trouver et examiner l’animal avant de lui trouver une nouvelle maison à long terme. Ils ne savent pas ce qui a poussé 841 à s’en prendre à des personnes dans l’eau, mais dans un e-mail, ils ont déclaré que ce type de comportement agressif chez les loutres de mer du sud femelles pouvait être associé à des poussées hormonales ou être nourri par des humains.

« Bien qu’il n’y ait eu aucun rapport confirmé de blessure, en raison du comportement très inhabituel de cette loutre, les kayakistes, les surfeurs et les autres personnes qui se recréent dans la région ne doivent pas approcher la loutre ou encourager les interactions de la loutre », a déclaré le poisson et la faune. le service lit.

Avant que le commerce des fourrures ne les conduise à une quasi-extinction, les loutres de mer parcouraient autrefois les eaux de l’Amérique du Nord, de l’Alaska à la Basse-Californie. Ils sont le plus petit mammifère marin d’Amérique du Nord, mesurant jusqu’à 4 pieds de long et 70 livres. Ils jouent un rôle essentiel dans l’écosystème côtier et sont connus pour aider à contrôler les populations d’oursins, ce qui est essentiel pour protéger les forêts de varech. Aujourd’hui, une petite population de loutres de mer du sud vit sur la côte centrale de la Californie et l’animal menacé n’occupe que 13 % de son aire de répartition historique.