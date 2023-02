Une lourde équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain de la Colombie-Britannique se «déploye» dans la région du tremblement de terre

Au moins une équipe de recherche et de sauvetage urbains lourds (HUSAR) basée en Colombie-Britannique est partie pour aider les victimes du tremblement de terre au Moyen-Orient.

«Je comprends que Burnaby HUSAR… s’est auto-déployé», a déclaré Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la préparation au climat, mercredi après-midi. «Vancouver (HUSAR) attend également actuellement des directives du gouvernement fédéral. Nous sommes prêts à soutenir autant que nous le pouvons.

Des organisations locales et internationales interviennent actuellement dans des régions de Turquie et de Syrie à la suite d’un tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé lundi. Le bilan actuel des morts dans la région touchée par le séisme approche les 12 000, mais son éloignement, les conditions hivernales et les calculs géopolitiques faisant partie de la guerre civile syrienne ont entravé la réponse.

Ma a déclaré que la Colombie-Britannique avait trois équipes de recherche et de sauvetage lourdes en milieu urbain : une à Vancouver, une à Burnaby et une à Surrey. Les équipes RSMUEL sont partagées entre Ottawa et les provinces, Ottawa prenant en charge jusqu’à 75 % des coûts.

“Nous sommes incroyablement fiers de l’engagement de nos équipes HUSAR et si fiers que nous ayons ces équipes de personnes, qui sont prêtes à soutenir les gens à travers le monde avec leur expertise hautement qualifiée.”

Ma a déclaré mardi que la Colombie-Britannique avait fait savoir à Sécurité publique Canada que la province était prête à aider, ajoutant que le gouvernement fédéral coordonnait la réponse du Canada.

“À l’heure actuelle, ils (la Turquie) demandent le soutien d’équipes de recherche et de sauvetage lourdes et urbaines”, a déclaré Ma après avoir parlé au consul général de Turquie.

Les experts considèrent le tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie comme l’événement sismique le plus meurtrier au monde depuis des décennies et Ma a qualifié les images de la région de dévastatrices, ajoutant que toute l’étendue du tremblement de terre, y compris son nombre de morts, est encore en train d’émerger.

“Je ne pense pas que quiconque puisse regarder les images qui sortent de là et ne pas avoir une réaction émotionnelle assez significative à cela”, a déclaré Ma.

Le gouvernement fédéral a annoncé mardi une aide de 10 millions de dollars.

“C’est une première réponse”, a déclaré Ma.

La nouvelle des tremblements de terre en Turquie et en Syrie est arrivée alors que les autorités provinciales et fédérales poursuivent un exercice de formation à grande échelle sur la préparation aux situations d’urgence, simulant un tremblement de terre de magnitude 6,8 au large de Richmond et de Tsawwassen. L’exercice se déroule jusqu’au 9 février après avoir commencé le 7 février, le travail de préparation ayant commencé la semaine dernière. L’exercice comprend près de 200 organisations.

Ma a déclaré que la Colombie-Britannique s’efforçait toujours d’améliorer ses propres capacités de réponse, ajoutant que le gouvernement travaillait avec le gouvernement fédéral pour déployer un système d’alerte précoce pour les tremblements de terre. Il y a quelques semaines, la Colombie-Britannique a annoncé l’installation de 50 capteurs sismiques supplémentaires dans toute la Colombie-Britannique, a déclaré Ma, ajoutant que la province prévoyait d’introduire une nouvelle législation d’urgence ce printemps.

Des efforts communautaires de soutien sont également en cours alors que la communauté turque de Vancouver recueille des dons.

Black Press Media a contacté Sécurité publique Canada pour obtenir des commentaires et des informations supplémentaires.

@wolfgangdepner

wolfgang.depner@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Tremblement de terreSyrieTurquie