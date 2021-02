Une longue victime du COVID présente toujours les symptômes débilitants de la maladie près d’un an après sa première maladie

Richard Roels est arrivé pour la première fois avec COVID-19 en mars dernier. Près d’un an plus tard, il souffre toujours des symptômes débilitants de la maladie.

Le week-end dernier, Roels a essayé de se promener, mais ses jambes se sont grippées, le forçant à s’allonger dans un parking avant d’appeler un taxi pour rentrer chez lui.

« On me dit que je ne suis pas la même personne », a déclaré Roels. « Je sais que c’est vrai, mais c’est juste une chose vraiment difficile à accepter. »

Roels s’exprimait lors d’une conférence de presse de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) alors que l’agence des Nations Unies publiait un rapport sur les effets du soi-disant Long COVID.

Une personne sur dix qui souffre de la maladie aura des symptômes qui persistent pendant plus de trois mois, selon le rapport.

Les symptômes débilitants comprennent une fatigue durable, un brouillard cérébral, une inflammation, des douleurs musculaires et un essoufflement.

Roels dit qu’il a eu des symptômes continus et des rechutes malgré une vie saine et active avant d’être infecté.

« Je n’avais aucune idée de ce qui se passait vraiment et mon médecin généraliste non plus. C’était une période assez effrayante. J’ai enregistré des messages à ma femme et ma fille et je leur ai écrit des lettres. Je craignais que le pire n’arrive », a déclaré Roels, qui est membre du groupe consultatif technique de l’OMS sur l’impact du COVID-19 sur la santé mentale.

Il a eu une inflammation des mains et des pieds, une respiration irrégulière, un cœur battant et un brouillard cérébral. Pendant l’été et l’automne, il a été frappé par de nouvelles vagues de symptômes.

Il a perdu la sensation du côté droit et est allé à l’hôpital pour voir s’il avait eu un accident vasculaire cérébral. Il est reparti quand ses pieds sont devenus violets.

Roels dit que cela a affecté sa famille, son bien-être et sa vie quotidienne.

« Je pense que l’une des choses les plus difficiles est que les gens ne vous croient pas, vous disent simplement de continuer », a déclaré Roels, un ancien ergothérapeute, lors de la conférence de presse.

Le rapport de l’OMS sur Long COVID, publié jeudi, est une note d’orientation de près de 30 pages qui vise à sensibiliser à la maladie.

« Il a fallu un certain temps avant que nous nous tournions vers ceux qui souffraient de problèmes persistants. En fait, nous avons une dette envers ceux qui souffraient de ces patients comme Richard qui se sont réunis pour recueillir des informations sur cette maladie », a déclaré le professeur Martin McKee. , l’un des auteurs de la note d’orientation et directeur de recherche de l’Observatoire européen des systèmes et politiques de santé.

« C’est une condition qui peut être extrêmement débilitante. Ceux qui en souffrent décrivent un chevauchement variable des symptômes », a déclaré McKee, y compris la douleur, la fatigue, l’essoufflement, le brouillard cérébral, entre autres.

McKee a déclaré que le virus persistait parfois dans des zones à l’abri du système immunitaire comme le cerveau. Cela peut inclure des dommages au cœur, aux poumons et au pancréas. Cela peut provoquer de nouveaux cas de diabète, a-t-il déclaré.

« La probabilité d’obtenir un COVID long ne semble pas être associée à la gravité de l’infection initiale », a déclaré McKee, soulignant que certaines personnes présentant des symptômes légers ont des symptômes persistants.

Les femmes et les travailleurs de la santé ont tendance à être plus à risque de Long COVID, a-t-il ajouté.

Les chercheurs espèrent que la complexité de la condition sera «appréciée» et reconnaîtront que les preuves changent.

Ils demandent que différentes disciplines se réunissent pour travailler avec les patients sur la rééducation et les nouvelles techniques de soins aux personnes.

Le Royaume-Uni a déjà annoncé 18,5 millions de livres (21,4 millions d’euros) pour lutter contre la maladie par la recherche. Les députés français ont voté mercredi sur une résolution reconnaissant les longues victimes du COVID.

Mais il y a encore un long chemin à parcourir car les patients demandent une couverture de sécurité sociale pour la maladie et une aide pour déterminer comment traiter la maladie.