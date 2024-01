Une longue étude sur Covid révèle des informations majeures sur une cause potentielle

Les scientifiques ont identifié un changement persistant dans une poignée de protéines sanguines chez les personnes atteintes d’un long Covid, ce qui indique qu’une partie importante de leur système immunitaire reste en état d’alerte pendant des mois après une infection aiguë.

Le résultatspublié jeudi dans la revue Science, pourrait aider à expliquer les causes de la fatigue persistante, du brouillard cérébral et d’autres symptômes débilitants du long Covid, ainsi qu’ouvrir la voie à des tests de diagnostic et potentiellement à un traitement tant attendu, disent les experts.

L’étude a suivi 113 patients Covid jusqu’à un an après leur première infection, ainsi que 39 témoins sains. Au bout de six mois, 40 patients avaient développé de longs symptômes de Covid.

Des échantillons de sang répétés ont révélé des différences importantes dans leur sang : un groupe de protéines a indiqué qu’une partie du système immunitaire de l’organisme, appelée système du complément, restait activée longtemps après qu’elle aurait dû revenir à la normale.

“Lorsque vous avez une infection virale ou bactérienne, le système du complément s’active et se lie à ces virus et bactéries, puis les élimine”, a déclaré le Dr Onur Boyman, professeur d’immunologie à l’Université de Zurich en Suisse et l’un des chercheurs de l’étude. les enquêteurs. Le système retourne ensuite à son état de repos, où sa tâche habituelle consiste à débarrasser le corps des cellules mortes, a-t-il expliqué.

Mais si le système du complément reste dans son état de lutte contre les microbes après l’élimination des virus et des bactéries, « il commence à endommager les cellules saines », a-t-il déclaré.

“Il peut s’agir de cellules endothéliales qui tapissent les couches internes des vaisseaux sanguins, des cellules du sang lui-même et de cellules de différents organes, comme le cerveau ou les poumons”, a-t-il poursuivi. Le résultat est des lésions tissulaires et des microcaillots dans le sang.

Des études antérieures ont documenté la coagulation sanguine et les lésions tissulaires chez les personnes atteintes d’un long Covid. “Mais cette recherche s’attaque au mécanisme moléculaire permettant de déclencher ce phénomène”, a déclaré Akiko Iwasaki, professeur d’immunobiologie et de biologie moléculaire, cellulaire et du développement à la Yale School of Medicine, qui n’a pas participé à la nouvelle étude.

Les lésions tissulaires ainsi que les caillots sanguins peuvent entraîner les symptômes invalidants d’un long Covid, notamment une intolérance à l’exercice.

Pendant l’exercice, le cœur pompe plus de sang et agite les cellules endothéliales à l’intérieur des vaisseaux sanguins, qui se trouvent partout dans le corps, a déclaré Boyman.

« Chez les personnes en bonne santé, les cellules endothéliales normales peuvent supporter ces changements, mais les cellules endothéliales enflammées chez les patients atteints de Covid de longue durée ne le peuvent pas », a-t-il déclaré.

Iwasaki a noté que les microcaillots peuvent réduire le niveau d’oxygène et de nutriments délivrés à différents organes.

“Si votre cerveau, par exemple, ne reçoit pas suffisamment d’oxygène, il y aura évidemment de nombreux problèmes de mémoire, de brouillard cérébral et de fatigue”, a-t-elle déclaré.

Une voie possible vers les tests et les traitements

Un peu plus de 14 % des adultes aux États-Unis déclarent avoir déjà vécu une longue expérience du Covid, selon les données les plus récentes du Enquête sur le pouls des ménages du US Census Bureau.

Le Dr Monica Verduzco-Gutierrez, présidente de médecine de réadaptation au Centre des sciences de la santé de l’Université du Texas à San Antonio et chef de sa clinique longue Covid, a salué la nouvelle étude.

“Comprendre les mécanismes du long Covid est la façon dont nous allons trouver des traitements”, a-t-elle déclaré.

Verduzco-Gutierrez, Iwasaki et Boyman conviennent que la nouvelle recherche ouvre la voie au développement de tests de diagnostic et de traitements en se concentrant sur les protéines du système du complément.

Cependant, Boyman et ses collègues ont utilisé des méthodes complexes et de pointe pour détecter les différences entre ces protéines, qui ne pouvaient pas être utilisées dans un laboratoire de diagnostic de routine.

“Nous avons besoin d’entreprises déjà actives dans le diagnostic, qui disposent de suffisamment de main-d’œuvre et de puissance financière” pour développer un test simplifié, a-t-il déclaré.

Une fois qu’un test sera développé, ou avec un dépistage rigoureux des patients atteints de Covid long, les sociétés pharmaceutiques pourraient commencer des essais cliniques de traitements potentiels, a déclaré Boyman. Des médicaments existent déjà pour moduler et inhiber le système complémentaire pour des maladies immunitaires très rares qui affectent les reins, les muscles ou le système nerveux, et ils pourraient être testés chez des patients atteints de Covid long, a-t-il déclaré.

De nouveaux médicaments pourraient également être développés, a déclaré Iwasaki.

“Je pense qu’il y a beaucoup de choses que nous pouvons essayer à l’avenir”, a-t-elle déclaré. Mais d’abord, les résultats de cette étude doivent être reproduits, comme pour toute recherche, a-t-elle ajouté.

Verduzco-Gutierrez a déclaré qu’elle aimerait voir de futures études suivre les patients pendant une période plus longue. « Qu’en est-il des personnes qui ont un Covid long depuis trois ans ? Nous ne savons pas à quoi ressemble leur sang », a-t-elle déclaré.