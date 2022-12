Une longue et historique question d’utilisation des terres – Shaw Local

Un article récent dans le Northwest Herald, « Gravel Pit Possibility », portait sur le conflit entre les propriétaires et les mineurs de gravier. Les deux parties doivent considérer qu’il s’agit d’un problème d’utilisation des terres remontant à la formation du comté de McHenry en 1836.

Les peuples autochtones comme les Potawatomi ont été confrontés à des problèmes similaires lorsque des terres autrefois utilisées pour la chasse et la pêche, avec peu d’impact sur la terre elle-même, sont devenues valorisées pour les cultures, la colonisation et le concept de propriété privée.

Alors, pourquoi le savoir devrait-il être important maintenant ? Il est significatif que toutes les parties à des questions telles que les carrières de gravier par rapport aux lotissements aient déjà changé ce qui était auparavant une utilisation différente du terrain.

La terre agricole en question appartenait à l’origine à Louis Hatch, un New-Yorkais de 23 ans transplanté. Voyageant par étape, par canal et à pied, il arriva dans l’Illinois en avril 1837. Entre l’exploitation d’une scierie et le fendage de rails, Hatch amassa suffisamment d’argent pour acheter des terres à cultiver dans la région de Spring Grove. Parmi ses nombreuses réalisations, Hatch a fait don d’un terrain pour l’ancien Burton Township Hall (toujours debout) et a participé à l’aventure nationale américaine dans les champs aurifères de Californie entre 1850 et 1854.

L’un des fils de Hatch, Fred, a accompli encore plus. En tant que l’un des premiers diplômés en agriculture de l’Université de l’Illinois en 1873, Fred est revenu avec de nouvelles idées progressistes pour augmenter la production végétale et animale. On lui attribue l’introduction de la luzerne, qui a restitué l’azote au sol, ainsi que la façon de fabriquer un nouvel aliment appelé ensilage. On lui attribue la construction du premier silo vertical, assurant ainsi au bétail domestique des quantités suffisantes de nutrition tout au long des longs hivers. Les restes de la fondation du silo restent sur la propriété mais ne sont pas au centre du conflit actuel sur l’utilisation des terres. En outre, il y a la seule ferme à huit côtés du comté à être construite avec des bois de Blivin’s Mills (nom fondateur de Spring Grove).

Donc, c’est beaucoup d’histoire locale et nationale en jeu. Quoi qu’il en soit, les deux parties ont une part dans sa perte.

Nancy Fike

McHenry