Une longue et continue carrière militaire et à la GRC pour un officier de Kelowna

En cette journée pour se souvenir de ceux qui ont tout sacrifié pour notre pays, il est important de penser également à ceux qui protègent maintenant les rues de Kelowna.

13 agents du détachement de la GRC de Kelowna ont servi dans l’armée canadienne, peut-être aucun n’est plus expérimenté que le cap. Amadeo Vecchio.

Bien qu’il ait été officier de la GRC au cours des 33 dernières années, son curriculum vitae militaire remonte à 40 ans, après avoir immigré au Canada depuis l’Italie et cherché un moyen de montrer son appréciation.

Sa longue carrière l’a amené dans des bases partout au Canada, ainsi que dans des missions de maintien de la paix à l’étranger avec les Nations Unies, et même en tant que membre du « dernier groupement tactique/contingent » en Afghanistan en 2011-2012.

Vecchio croit qu’il est important de se souvenir des sacrifices de tous les conflits dans lesquels l’armée canadienne a été impliquée.

« Réfléchir au jour du Souvenir nous rappelle aussi ce que nous ne voulons pas voir arriver pour nous et la prochaine génération. Nous nous souvenons des sacrifices consentis et considérons notre liberté et notre sécurité comme notre fondement vital.

Ayant atteint le grade de lieutenant-colonel, Vecchio est maintenant le commandant des Rocky Mountain Rangers du 39e Groupe-brigade du Canada BC. Comme travail quotidien, il patrouille dans les rues de Kelowna dans le cadre de Watch 3.

