Une longue et belle route >> Scuttlebutt Sailing News

L’une des équipes américaines qui a progressivement gravi les échelons olympiques est Sarah Newberry Moore et David Liebenberg dans l’épreuve des multicoques mixtes. Aux commandes du Nacra 17 à foils, Sarah fait le point sur leurs activités :

Cela a été une année épique pour notre équipe. En 2023, nous avons participé à six championnats majeurs et quatre d’entre eux ont terminé dans le top 10. Waouh ! Meilleure année de tous les temps pour USA 50 ! Il y a quelques jours à peine, aux Jeux Panaméricains, nous avons assuré une place pour les États-Unis en Nacra 17 aux Jeux Olympiques de Paris 2024… une étape énorme pour notre équipe, et nous sommes plus qu’excités. Un énorme objectif atteint !

Nous avons progressivement éliminé nos points les plus faibles. Passer des heures sur l’eau a été notre principal outil d’amélioration. Tom Zajac (médaille de bronze au Nacra 17, Rio 2016) a été notre coach, partenaire et ami tout au long de cette aventure.

Dernièrement, un jeune homme, Ben Rosenberg, est également devenu un coéquipier… il a même gréé notre bateau et l’a mesuré pour nous au Championnat d’Europe 2023 cette semaine, alors que nous avons fait un revirement de deux jours par rapport aux Jeux panaméricains. Cela nous a permis de voler la veille de la course et de nous mettre directement au travail.

Nous avons connu des hauts et des bas cette année : une épreuve difficile au Trophée Princesse Sofia en mars, que nous avons enchaîné avec une 7ème place au classement général de la Semaine Olympique Française. Nous avons été rapides et nous avons été lents. À chaque instant du processus, nous avons travaillé pour comprendre pourquoi, et soit pour reproduire une bonne performance, soit pour résoudre un problème qui a contribué à une mauvaise performance.

Nous n’avons cessé de broyer sur l’eau, et cela porte ses fruits à bien des égards.

Après avoir remporté quelques médailles d’argent lors de la cérémonie de remise des prix des Jeux panaméricains le 4 novembre, nous avons emballé notre bateau B dans un conteneur d’expédition et avons sauté dans un avion pour nous diriger vers Vilamoura, au Portugal… où notre Championnat d’Europe a débuté le 8 novembre.

Pourquoi prendre une décision de planning aussi folle ? C’est une dernière chance de courir avec la grande flotte avant le début des entraînements hivernaux. Nous sommes fatigués et nos familles nous manquent, mais il est important de prendre le pouls de la façon dont la flotte navigue afin que nous puissions garder nos objectifs sur la bonne voie pour l’entraînement hivernal.

David et moi avons beaucoup grandi en tant que personnes cette année. Si vous m’avez déjà parlé de voile, vous savez que l’état d’esprit et le développement personnel sont deux des choses qui me passionnent le plus (ok ok, et le foil aussi !). Je pense que c’est parce que je crois que l’épanouissement personnel (et donc le succès) est inextricablement lié à ces choses.

Dans cette équipe, nous travaillons sur nous-mêmes… et nous demandons quotidiennement comment nous pouvons nous améliorer en tant que coéquipiers et athlètes. Cela nous a amené à investir de l’énergie et du temps dans le biofeedback et la formation à l’état d’esprit. Nous pensons qu’une exécution optimale sur ce bateau de course à grande vitesse et alimenté par l’adrénaline nécessite plus que de simples compétences physiques et techniques. Plus d’informations sur ces projets sympas à mesure que nous nous rapprochons des Jeux.

En décembre, nous nous entraînerons à Vilamoura, au Portugal… et en janvier/février dans un autre lieu à déterminer. En mars, nous lancerons la saison des courses olympiques 2024 à Palma. Suivez-nous sur Instagram à @usa50racing pour des mises à jour plus régulières, ou n’hésitez pas à nous envoyer un message ou un e-mail à tout moment si vous souhaitez nous soutenir, si vous avez des idées ou si vous souhaitez devenir ou renouveler votre statut de donateur.

Cela a été un long et beau chemin. C’est un voyage que nous sommes reconnaissants de partager avec vous tous, et cette victoire de qualification des États-Unis pour les Jeux olympiques de 2024… eh bien, c’est un accomplissement dont nous pouvons tous être fiers !

Note de l’éditeur: Il reste à ce duo 22 000,00 $ à amasser cette année. Pour faire un don déductible des impôts en faveur de leur route vers Paris 2024, Cliquez ici.

Programme olympique de voile de Paris 2024* :

Dériveur monoplace hommes – ILCA 7 (41)

Dériveur monoplace Femme – ILCA 6 (41)

Annexe mixte biplace – 470 (19)

Skiff hommes – 49er (20)

Skiff pour femmes – 49erFX (20)

Kiteboard hommes – Classe Formula Kite (20)

Kiteboard féminin – Classe Formula Kite (20)

Planche à voile hommes – iQFoil (24)

Planche à voile féminine – iQFoil (24)

Multicoque Mixte – Nacra 17 (19)

* Quota par épreuve entre parenthèses mais n’inclut pas les Places d’Universalité (2 hommes, 2 femmes)

Lieu : Marseille, France

Dates : 26 juillet-11 août

Détails: https://www.paris2024.org/fr/jeux-olympiques-paris-2024/