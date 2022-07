Une longue chute de grâce

Paris (AFP) – Sepp Blatter et Michel Platini, autrefois chefs du football mondial et européen, ont été acquittés vendredi à l’issue d’un procès de deux semaines en juin pour un paiement frauduleux présumé qui a secoué le sport et mis fin prématurément à leur mandat à Paris. haut.

AFP Sport revient sur les carrières hautes en couleurs des deux hommes.

– L’argent a fait tourner la Coupe du monde de Blatter –

Blatter, le pouvoir suprême de la FIFA, n’a jamais manqué de susciter le débat.

Contraint de démissionner en 2015 jours après avoir remporté un cinquième mandat présidentiel, il a passé des années depuis à combattre une série d’accusations apparemment sans fin tout en devenant de plus en plus fragile physiquement.

En 2016, sur le point d’avoir 80 ans, il a été interdit par la FIFA de toute activité de football pendant six ans pour le paiement à son ancien allié Platini. Sa carrière était terminée.

Blatter a hérité de la présidence de la FIFA de son mentor entaché de scandales Joao Havelange en 1998 et s’est avéré un maître pour fidéliser la majorité des membres alors qu’il transformait l’organisation en une machine à sous.

Puis la police suisse est entrée dans un hôtel de Zurich en mai 2015 et a arrêté, sur mandat américain, sept responsables participant à un congrès de la FIFA et à une élection présidentielle.

Le reste des délégués de la FIFA a continué comme d’habitude et deux jours plus tard, Blatter a été élu pour un cinquième mandat. Mais, apparemment surpris par la réaction cynique alors que le scandale continuait de se dérouler, Blatter a annoncé quatre jours plus tard qu’il démissionnerait.

À ce moment-là, il faisait lui-même l’objet d’une enquête, le ministère public suisse ayant ouvert la procédure pénale. Une ligne d’attaque, sur le «paiement déloyal» de deux millions de francs suisses à Platini, a abouti vendredi.

Blatter a rejoint la FIFA en 1975 d’un horloger suisse.

A l’époque, l’instance dirigeante du football mondial comptait à peine 10 salariés. En 2015, il comptait 1 400 employés et était assis sur une montagne de trésorerie d’environ 1,5 milliard de dollars. Il avait rapporté environ 5,7 milliards de dollars au cours des quatre années entre les Coupes du monde 2010 et 2014.

À partir de ces revenus, des centaines de millions de dollars ont été distribués aux fédérations nationales et en subventions de développement, bien que les critiques aient remis en question le choix des bénéficiaires et la surveillance de la façon dont ils ont dépensé l’argent.

Ensuite, les votes de 2009 pour attribuer les Coupes du monde 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar ont été suspectés, et les choses ont commencé à se dégrader.

– Platini avait le monde à ses pieds –

Platini a illuminé le sport avec son jeu de ballet et intelligent et semblait destiné au plus haut niveau après être entré dans l’administration du football.

Il a été capitaine de la France pour son premier grand trophée international et a mené la Juventus à la Coupe d’Europe. Il a remporté le Ballon d’Or trois années de suite et, fait inhabituel pour un milieu de terrain, a été trois fois meilleur buteur de Serie A et du Championnat d’Europe 1984.

Star charismatique alors que les sponsors étaient attirés par le jeu et que les salaires des joueurs commençaient à s’envoler, il se vantait d’être « le premier en France à gagner beaucoup d’argent en jouant au football ».

Mais l’argent lui a aussi causé des problèmes en tant que joueur.

Après son départ de Saint-Etienne, le club a fait l’objet d’une enquête pour avoir géré une caisse noire pour esquiver les impôts sur les salaires des joueurs. En 1990, il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis et à une amende de 300 000 francs pour fraude fiscale.

Platini a arrêté de jouer en mai 1987 juste avant d’avoir 32 ans.

Après un passage en tant qu’entraîneur de la France, il est passé à l’administration et est devenu co-organisateur de la Coupe du monde 1998 dans son pays d’origine.

En 2007, il devient le premier ancien footballeur élu président de l’UEFA. Le football mondial semblait à nouveau être à ses pieds élégants, mais il s’est ensuite brouillé avec son ancien mentor Blatter, qui occupait le poste souhaité par Platini.

L’un des problèmes était le choix de l’hôte de la Coupe du monde 2022.

Blatter a reconnu que choisir le Qatar plutôt que les États-Unis pourrait s’avérer coûteux.

Platini a promis de voter pour les États-Unis mais a changé d’avis après un déjeuner à l’Elysée avec les dirigeants de la candidature qatarie, organisé par le président français de l’époque, Nicolas Sarkozy, peu avant le vote de novembre 2010.

Lorsque Blatter a finalement annoncé sa démission, Platini s’est déclaré candidat. Mais la chute de Blatter a également entraîné le Français vers le bas.