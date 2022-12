Une longue appli covid, et les plans éoliens de la Californie

1 Les fichiers Twitter n’étaient pas la bombe qu’Elon Musk leur avait présentée comme

Sa négligence a également déclenché le harcèlement de certains modérateurs de contenu de Twitter. (WP $)

+ Les fichiers n’ont pas non plus violé le premier amendement. (L’Atlantique $)

+ Le discours de haine a explosé sur la plateforme depuis qu’il a pris la relève. (NYT $)

+ Les journalistes restent sur Twitter, pour l’instant. (Voix)

+ Les revenus publicitaires de l’entreprise ne semblent pas très sains. (NYT $)

2 La Russie tente de geler les Ukrainiens en détruisant leur électricité

Ce sont les plus vulnérables du pays qui souffriront le plus. (Économiste $)

+ Comment l’Ukraine pourrait garder les lumières allumées. (examen de la technologie MIT)

3 Crypto est à la croisée des chemins

Les investisseurs, les dirigeants et les défenseurs ne savent pas quelle est la prochaine étape. (NYT $)

+ FTX et la société commerciale Alameda Research étaient bien trop proches. (FT $)

+ C’est normal de se retirer de la révolution cryptographique. (examen de la technologie MIT)

4 fans de Taylor Swift poursuivent Ticketmaster

Ils sont furieux de ne pas avoir pu acheter de billets lors de la vente bâclée du mois dernier. (Le bord)

5 Internet connaît une crise de la quarantaine

Pourquoi est-ce? Et plus important, qui c’est pour ? (Ardoise $)

+ Tim Berners-Lee voulait qu’Internet ait un “oh, ouais?” bouton. (Ardoise $)

6 Nous avons besoin d’un accord mondial pour protéger le monde naturel

COP15, tenue cette semaine à Montréal, est notre meilleur pari pour en battre un. (Voix)

+ La vie hors réseau est plus viable de nos jours que vous ne le pensez. (Le bord)

7 Ce que les galaxies ultra-faibles peuvent nous apprendre sur la matière noire

Nous allons avoir besoin de nouveaux télescopes pour en rechercher davantage. (Filaire $)

+ Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa a de grands projets pour l’espace. (Reuter)

+ Un satellite super brillant pourrait entraver notre compréhension du cosmos. (Carte mère)

+ Voici comment regarder Mars disparaître derrière la Lune. (Nouveau scientifique $)

8 Un bulletin médiatique d’élite veut couvrir « le pouvoir, l’argent et l’ego ».

Il promet un accès sans précédent à des écrivains prolifiques et à leur public. (New yorkais $)

+ Comment signer un e-mail de manière sensée. (Économiste $)

9 Le métaverse a une passion pour la mode 👗

Voici ce que portent ses résidents les mieux habillés. (WSJ $)

10 Nous envoyons des SMS depuis 30 ans 💬

Pourtant, nous nous méprenons toujours. (Le gardien)

Citation du jour

« Il y a certainement un sentiment croissant de peur, une peur justifiable. Et je dirais presque l’horreur.

—Pamela Nadell, directrice du programme d’études juives de l’université américaine, raconte Poste de Washington elle craint que l’antisémitisme ne se soit normalisé aux États-Unis, à la lumière des récents commentaires de Kanye West faisant l’éloge d’Hitler.

La grande histoire