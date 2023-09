Une loi phare fera du Royaume-Uni l’endroit le plus sûr au monde pour se connecter en ligne, déclare le ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le Royaume-Uni deviendra l’endroit le plus sûr au monde pour naviguer en ligne, en particulier pour les enfants, en vertu d’une nouvelle loi historique, a déclaré un ministre.

Lord Parkinson de Whitley Bay s’exprimait alors que le projet de loi phare tant attendu sur la sécurité en ligne était approuvé par le Parlement et se dirigeait vers la sanction royale.

La législation, qui a nécessité des années d’élaboration, impose de nouvelles obligations juridiques aux grandes entreprises technologiques et aux fournisseurs de services, supervisées par le régulateur Ofcom, dirigé par le vétéran de la télévision Lord Grade of Yarmouth.

Les réformes répondent aux inquiétudes persistantes concernant l’accès des jeunes à des contenus pornographiques en ligne, les abus sexuels sur enfants dans le cyberespace et l’impact des contenus préjudiciables sur les réseaux sociaux, qui ont conduit des jeunes à se suicider.

Le ministre du Numérique, Lord Parkinson, a déclaré : « L’intention de ce projet de loi est de faire du Royaume-Uni l’endroit le plus sûr au monde pour se connecter en ligne, en particulier pour les enfants.

« Je crois fermement que le projet de loi y parviendra, renforcé par les changements qui ont été apportés dans cette Chambre et par l’approche collaborative qui a été démontrée non seulement dans tous les quartiers de cette Chambre mais entre les deux chambres du Parlement. »

Le libéral-démocrate Lord Clement-Jones a déclaré : « Ce projet de loi doit réussir et sa mise en œuvre doit avoir lieu rapidement.

« C’est au tour de Lord Grade et de ses collègues de l’Ofcom, en qui nous avons tous une grande confiance. »

En réponse, Lord Grade, qui était assis sur les bancs rouges tout au long du passage du projet de loi à la Chambre haute, a fait semblant de se ronger nerveusement les ongles.

La baronne indépendante Finlay de Llandaff a déclaré : « Je pense que nous devons tous souhaiter bonne chance et tout le meilleur à Lord Grade alors qu’il assume ce qui est un rôle de contrôle incroyablement important. »

Lord Stevenson de Balmacara, député travailliste, a déclaré : « N’est-il pas étrange que ce Parlement historique, avec toutes nos règles et traditions archaïques, ait la capacité de traiter un projet de loi qui réglemente une technologie que la plupart d’entre nous ont du mal à comprendre, et encore moins à comprendre. suivre.

Il a ajouté : « Je pense qu’Internet sera un endroit beaucoup plus sûr pour que les enfants puissent en profiter et l’explorer et que l’intérêt public sera bien servi par ce projet de loi, même si nous reconnaissons qu’il ne s’agit probablement que du premier d’un certain nombre de projets de loi qui sera nécessaire dans les années à venir.

S’exprimant à l’extérieur de la chambre, la secrétaire à la Technologie, Michelle Donelan, a déclaré : « Le projet de loi sur la sécurité en ligne est un projet de loi qui change la donne. Aujourd’hui, ce gouvernement fait un énorme pas en avant dans notre mission visant à faire du Royaume-Uni l’endroit le plus sûr au monde pour naviguer en ligne.

Elle a ajouté : « Notre approche fondée sur le bon sens offrira un avenir meilleur aux Britanniques, en garantissant que ce qui est illégal hors ligne le sera également en ligne. Il donne la priorité à la protection des enfants, ce qui nous permet d’arrêter les criminels à clavier et de réprimer les crimes odieux qu’ils cherchent à commettre.

« Je suis profondément reconnaissant envers la campagne et les efforts inlassables des parlementaires, des survivants d’abus et des organisations caritatives qui ont tous travaillé sans relâche pour amener ce projet de loi jusqu’à la ligne d’arrivée.

« Sans cette législation révolutionnaire, la sécurité des enfants à travers le pays serait en jeu et Internet resterait un Far West de contenu, mettant en danger la vie et la santé mentale des enfants.

« Le projet de loi adopte une approche de tolérance zéro en matière de protection des enfants, ce qui signifie que les plateformes de médias sociaux seront légalement responsables du contenu qu’elles hébergent et assureront la sécurité des enfants et des jeunes en ligne. »

Le directeur général de la NSPCC, Sir Peter Wanless, a déclaré : « C’est un jour capital pour les enfants et il se traduira enfin par des protections révolutionnaires auxquelles ils peuvent s’attendre en ligne.

« Les enfants peuvent bénéficier grandement de la vie en ligne. Les entreprises technologiques peuvent désormais saisir l’opportunité d’adopter la sécurité dès la conception. La NSPCC est prête à les aider à écouter et à comprendre les expériences en ligne de leurs jeunes utilisateurs pour garantir que chaque enfant se sente en sécurité et autonome en ligne.