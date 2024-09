Une loi élargirait le système d’alerte Amber du Michigan

Police de l’État du Michigan | Susan J. Demas

Après que le corps d’un enfant de 2 ans qui s’était égaré l’année dernière dans le comté de Clinton a été retrouvé dans une rivière, un législateur du Michigan souhaite élargir les critères d’alerte Amber dans l’État pour permettre l’émission d’alertes pour les enfants ayant des besoins spéciaux.

Alertes Amber, nommées d’après Amber Hagerman, 9 ans, qui a été kidnappée alors qu’elle faisait du vélo et assassinée en 1996servent de notification d’urgence sur les téléphones portables, les programmes de télévision et les émissions de radio, informant le public qu’un enfant a été enlevé, et offrant des informations d’identification dans l’espoir que l’enfant puisse être retrouvé.

Lorsque Jermain Jones, 2 ans, a disparu de son domicile en 2023, des centaines de personnes Les policiers de la région ont recherché le garçon du comté de Clinton, qui était autiste et non verbal. Aucune alerte Amber n’a été émise à ce moment-là, car les autorités ne soupçonnaient pas que l’enfant avait été enlevé.

Errant est fréquent chez les personnes autistes, et chez les enfants et les personnes vulnérables, ce comportement présente des risques pour la sécurité.

Une étude de 2017 réalisée par l’Université de Columbia Les chercheurs ont découvert que les enfants autistes ont 160 fois plus de risques de mourir par noyade que le reste de la population pédiatrique, car ils sont attirés par l’eau. Près de 80 % des décès d’enfants autistes examinés dans l’étude ont été attribués à la suffocation, à l’asphyxie ou à la noyade.

La loi sur l’alerte Amber du Michigan est définie comme « la réponse officielle aux rapports de enlèvements d’enfants, » et ajoute que » le plan d’alerte Amber du Michigan ne sera activé que dans conformément aux politiques établies par le département de la police d’État.«

En 2017, la police de l’État du Michigan a spécifiquement resserré les critères d’éligibilité des alertes Amber pour à utiliser strictement dans les cas d’enlèvements des mineurs, en proposant une alerte distincte appelée « Avis de disparition en danger » qui n’utilise pas le système d’alerte d’urgence et vise à alerter les médias afin qu’ils envisagent leur publication.

À l’époque, la police d’État avait publié des commentaires aux médias soulignant la nécessité d’alertes pour les enfants disparus, mais affirmant la nécessité de préserver les alertes Amber pour les enfants enlevés.

« Chaque fois qu’un enfant disparaît, c’est une situation urgente et nous devons tous y prêter attention ; cependant, dans le cas d’enlèvements d’enfants, l’urgence est encore plus grande », a déclaré le colonel Kriste Kibbey Etue, ancien directeur de la police de l’État du Michigan, dans un communiqué. Actualités juridiques« En renforçant les normes d’émission d’une alerte AMBER, nous veillerons à ce que ces alertes ne soient utilisées que dans les circonstances les plus extrêmes pour fournir des informations crédibles et utiles au public afin de ramener les enfants enlevés chez eux en toute sécurité. »

En tant que parent de jeunes enfants, le représentant Graham Filler, R-St. Johns, a déclaré qu’il espérait qu’un ajustement de la loi pourrait aider à empêcher une autre famille de perdre un enfant, en particulier un enfant qui n’est pas en mesure de communiquer ou de rechercher de l’aide efficacement.

« Mon esprit et mon âme ont changé lorsque j’ai eu un enfant, et je ferais n’importe quoi pour cet enfant », a déclaré Filler. « Je suis père et je ne peux pas imaginer ce que les gens traversent lorsqu’un enfant ayant des besoins spéciaux disparaît. »

Filler ne cherche pas à se faire réélire, car l’année législative se termine à la fin de l’année et il n’est pas certain que le projet de loi puisse être adopté par le Parlement au cours de cette session. Mais comme le projet de loi, présenté la semaine dernière, a déjà suscité des discussions, il espère que s’il n’est pas adopté cette année, il ne suscitera pas suffisamment de controverses pour être approuvé l’année prochaine, après son départ.

Le texte du projet de loi est simple et ne définit pas ce qui relève des « besoins spéciaux », a-t-il déclaré. Filler espère que la législation permettra de traiter les cas où une alerte Amber pourrait clairement sauver une vie sans se perdre dans des définitions spécifiques. Il a ajouté que de nombreuses personnes pensent que des cas comme celui de Jones sont déjà éligibles à une alerte Amber, mais qu’elles se rendent maintenant compte des limites de la loi de l’État.

« Les personnes ont effectivement vu l’enfant errant, mais ne savaient pas qu’il avait disparu, ne savaient pas qu’il errait et à cause de cela, elles ne l’ont pas signalé ou n’ont pas pris les mesures qu’une alerte Amber vous indiquerait, [like calling] « La police », a déclaré Filler. « Si l’alerte Amber avait concerné les enfants ayant des besoins spéciaux, elle aurait peut-être pu sauver une vie. Je pense que cela mérite un léger changement, pour peut-être sauver des vies. »

FAITES UN DON : SOUTENEZ DES INFORMATIONS EN LESQUELLES VOUS AVEZ CONFIANCE