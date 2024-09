Une loi du Trésor américain élargirait les crédits d’impôt pour l’installation de chargeurs de véhicules électriques

WASHINGTON — L’administration Biden s’efforce de clarifier la manière dont les propriétaires et les entreprises peuvent bénéficier de crédits d’impôt lucratifs pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Une proposition de loi proposée mercredi par le département du Trésor permettrait de bénéficier de crédits pouvant atteindre 1 000 dollars pour les particuliers et 100 000 dollars pour les entreprises pour chaque chargeur de véhicule électrique installé. Si elle est finalisée, la nouvelle règle serait particulièrement utile aux entreprises qui prévoient d’installer plusieurs chargeurs et seraient éligibles à des crédits importants pour compenser les dépenses.

« Pour aider davantage d’Américains à passer à l’électrique, nous devons nous assurer qu’ils peuvent recharger leurs véhicules électriques là où ils vivent, travaillent et font leurs courses – des quartiers du centre-ville aux zones rurales », a déclaré John Podesta, conseiller principal de la Maison Blanche pour la politique climatique internationale. Loi de 2022 sur la réduction de l’inflation est élargir l’accès à la recharge en permettant aux familles et aux entreprises d’économiser jusqu’à 30 % sur le coût d’installation des chargeurs de véhicules électriques, a-t-il déclaré.

La proposition annoncée mercredi fait suite aux directives publiées en janvier qui ont rendu disponibles des crédits d’impôt pour l’installation de chargeurs de véhicules électriques dans environ deux tiers du pays. Ces directives répondent à une directive du Congrès dans la loi sur le climat visant à garantir que les crédits pour les chargeurs de véhicules électriques soient limités aux zones à faible revenu ou non urbaines.

Le Trésor a choisi une définition élargie des zones de recensement couvertes par ces termes, qui couvre environ les deux tiers du pays. Les directives publiées en janvier n’indiquaient pas exactement quelles parties d’une installation de recharge de véhicules électriques sont éligibles au crédit. Le plan annoncé mercredi opte à nouveau pour une définition élargie – ciblant les ports de charge individuels plutôt qu’un crédit unique pour une installation multiport.

Les défenseurs de cette cause ont déclaré que les crédits d’impôt pourraient jouer un rôle important dans l’expansion de l’utilisation des véhicules électriques et dans la réduction de la pollution du secteur des transports, qui représente la plus grande source d’émissions contribuant au réchauffement climatique aux États-Unis.

« Nous apprécions la décision du Trésor concernant cette incitation importante, qui contribuera à garantir que les Américains puissent bénéficier des dispositions relatives aux véhicules électriques de la loi climatique de 2022 », a déclaré Katherine García, directrice du programme Clean Transportation for All du Sierra Club.

Avec d’autres dispositions relatives aux véhicules électriques dans la loi sur le climat et la loi bipartite sur les infrastructures de 2021, « cette incitation à la recharge accélérera la transition vers des véhicules propres, créera des emplois bien rémunérés et aidera notre nation à atteindre nos objectifs en matière de climat et d’air pur », a déclaré Garcia.

Le Congrès a approuvé 7,5 milliards de dollars dans la loi sur les infrastructures de 2021 pour atteindre l’objectif du président Joe Biden de construire un réseau national de 500 000 chargeurs accessibles au public d’ici 2030. Les bornes de recharge publiques, ainsi qu’un réseau de bornes privées, sont essentiels aux efforts de l’administration Biden-Harris pour encourager les conducteurs à abandonner les voitures et les camions à essence qui contribuent au réchauffement climatique.

Selon le ministère des Transports, il y avait plus de 192 000 bornes de recharge accessibles au public dans tout le pays à la fin du mois dernier, soit plus du double du nombre en janvier 2021, lorsque Biden a pris ses fonctions.

Le nouveau crédit d’impôt sera particulièrement utile aux communautés vivant à proximité des entrepôts, qui sont souvent exposées à la pollution toxique des véhicules provenant des camions de livraison à essence qui traversent leurs quartiers chaque jour, a déclaré Garcia, ajoutant que les incitations fiscales devraient être particulièrement attrayantes pour les propriétaires d’entrepôts qui souhaitent installer des chargeurs de véhicules électriques pour des milliers de camions de livraison commerciaux à travers les États-Unis.

Albert Gore, directeur exécutif du groupe de défense Zero Emission Transportation Association, a déclaré que le nouveau plan fiscal stimulerait l’utilisation de chargeurs là où les gens vivent et travaillent.

« L’un des avantages de conduire un véhicule électrique est que les conducteurs peuvent le recharger pendant que leur véhicule est garé, plutôt que d’ajouter une autre course à leur journée chargée », a déclaré Gore, le fils de l’ancien vice-président Al Gore.

Le crédit d’impôt pour les véhicules à carburant alternatif, connu sous le nom de « 30C » en raison de son emplacement dans le code fiscal américain, est conçu pour inciter les particuliers et les entreprises à construire des infrastructures de recharge dans les maisons, les entreprises et les points de vente. « En publiant cette proposition de règle, le Trésor et l’IRS commencent à fournir la certitude réglementaire nécessaire pour faire avancer ces investissements », a déclaré M. Gore.

Le projet de règlement sera ouvert aux commentaires du public jusqu’à la mi-novembre, et une audience publique sera organisée si nécessaire. Un porte-parole du Trésor a refusé de dire quand le règlement deviendrait définitif.