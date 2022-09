Une « loi de souveraineté » pour l’Alberta ?

En Alberta, la pièce maîtresse de la campagne de Danielle Smith, candidate à la direction du Parti conservateur uni, est une proposition controversée appelée Alberta Sovereignty Act. Smith affirme que la loi permettrait à la législature albertaine de choisir de ne pas appliquer une loi fédérale ou une ordonnance d’un tribunal qui, selon elle, irait à l’encontre de ses intérêts. Mais de nombreux experts juridiques ont qualifié la proposition d’inconstitutionnelle, et certains critiques – y compris des membres de son propre parti – ont affirmé qu’elle déclencherait un chaos économique dans la province. Bien que la proposition de Smith soit nouvelle, le ressentiment envers Ottawa ne l’est pas – et pendant des décennies, les politiciens provinciaux ont promis des mesures pour protéger les intérêts de l’Alberta contre l’intervention politique fédérale. Aujourd’hui, nous discutons avec Jason Markusoff, de la CBC, de la loi sur la souveraineté de l’Alberta et de l’attrait durable de ce concept.