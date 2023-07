Une loi aidant les municipalités de la Colombie-Britannique à contrôler la consommation de drogues dans les parcs sera bientôt disponible : Eby

Le premier ministre David Eby a confirmé que la province travaillait sur une législation provinciale qui aiderait les municipalités à envisager d’interdire la consommation de drogues illicites dans les parcs publics.

Il a fait ce commentaire mercredi 28 juin après que la ville de Port Coquitlam a rejoint le rang des municipalités qui ont franchi cette étape.

Certaines municipalités ont les moyens d’adopter des règlements, comme l’a fait Port Coquitlam, a déclaré Eby. «Mais certaines municipalités n’ont pas les ressources, la capacité de pouvoir faire ce genre de travail.»

Eby a déclaré que le ministère de la Sécurité publique travaille actuellement avec l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique pour voir quels outils la province peut apporter à la table pour soutenir les municipalités.

« Donc, l’un des domaines que nous envisageons en tant que nouvelle loi potentielle … à la session d’automne (est) d’aider les municipalités à s’assurer que nous envoyons le message que ces espaces communautaires doivent être disponibles pour tout le monde », a-t-il déclaré.

Mais toute législation doit également reconnaître les réalités de la crise des drogues toxiques et les problèmes qui l’accompagnent en matière de santé mentale et de toxicomanie, a-t-il ajouté.

« C’est un équilibre difficile », a-t-il déclaré.

Un nombre croissant de communautés ont adopté ou envisagent des règlements interdisant la consommation de drogues dans les parcs publics au milieu des inquiétudes concernant les effets d’un essai de trois ans décriminalisant certains types de drogues illicites, en vigueur depuis le 31 janvier.

Le projet pilote ordonne à la police de ne pas confisquer les drogues et de distribuer à la place des cartes de ressources indiquant où les gens peuvent accéder aux services dans leur communauté. En vertu de ce plan, les drogues restent interdites sur les terrains scolaires, dans les garderies agréées et dans les aéroports.

Mais ces efforts de municipalités individuelles se heurtent souvent à des problèmes de ressources et à d’autres considérations.

De manière générale, les municipalités ont tenté de justifier les limites à la consommation publique de drogues dans les parcs et terrains de jeux publics par deux motifs : la santé et la nuisance. Mais les municipalités qui ont utilisé la première approche se sont heurtées à des problèmes de compétence, y compris la menace de poursuites judiciaires.

Considérez Campbell River. Il a présenté sa deuxième tentative d’interdiction de la consommation de drogue dans les parcs comme un règlement de nuisance après que la Pivot Legal Society eut menacé de poursuivre la municipalité en justice parce qu’elle tentait de légiférer dans un domaine – la santé – hors de ses compétences.

Le deuxième itinéraire, cependant, est également soumis à des conditions.

Les municipalités sont généralement libres d’adopter des règlements sur les nuisances, mais les responsables de la santé ont déclaré que de tels règlements ne peuvent pas saper l’objectif de dépénalisation (moins de décès liés à la drogue) en poussant les gens à consommer de la drogue dans des endroits où une assistance médicale potentiellement vitale n’est pas facilement disponible, comme comme résidences privées.

Près de la moitié de tous les décès liés à la drogue non réglementés en 2023 (46,9%) se sont produits dans les quatre murs du domicile de la victime, et 30% supplémentaires se sont produits dans d’autres résidences. Quelque 17 % se sont produits à l’extérieur, et 3,6 % dans des bâtiments publics et des toilettes publiques.

Les responsables de la santé soulignent également que les interdictions générales ne résolvent pas les problèmes sous-jacents de la dépendance et ont exhorté les municipalités à attendre les premières preuves de la dépénalisation.

Eby a signalé pour la première fois une législation provinciale sur la consommation de drogues dans les parcs publics au cours des dernières heures de la session de printemps précédente lorsqu’il a déclaré que son gouvernement travaillerait avec les gouvernements locaux.

« Personne ne veut que cette activité (drogues dans les parcs publics) affecte nos enfants, et nous ferons quelque chose », a-t-il déclaré lors d’un échange avec la députée de BC United, Shirley Bond, le 11 mai.

Des pressions formelles sous la forme de résolutions des organisations gouvernementales locales et de l’opposition politique ainsi que des manifestations privées organisées s’étaient développées au cours des semaines précédentes.

BC United a appelé à une interdiction provinciale de la consommation de drogues dans les parcs et les terrains de jeux et le chef de l’opposition officielle, Kevin Falcon, a déclaré que son parti reviendrait à tout moment à la législature pour adopter une législation à cet effet.

@wolfgangdepner

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

gouvernement de la Colombie-Britanniquepolitique municipaledrogues de rue