Une Loge dans le Pigüe / Mestizo Estudio Arquitectura

Description textuelle fournie par les architectes. Le rêve de préserver ce qui était au début et ce qu’il est maintenant, comme un acte de respect et de bon augure envers et avec Mère Nature par Pablo, son propriétaire, est le contexte qui initie la mission. A quelques kilomètres du village central de la communauté « El Calvario », province de Pastaza – Équateur, la famille décide de se lancer dans un projet capable d’offrir une expérience récréative conçue comme un lieu de repos, de détente et de connexion directe avec un environnement naturel amazonien. environnement.

Sur le terrain familial, d’une superficie d’environ 2,5 hectares, Pablo envisage le site du projet d’hébergement au-dessus d’un ravin situé au sud-est de la zone où converge la faune, cherchant à en faire partie. Les ressources dont dispose la famille, tant en matériaux recyclés (tuyaux métalliques issus de l’industrie pétrolière, treillis soudés, tiges) qu’en matériaux naturels (roches, bois, bambou), guident le développement du projet.

Coupe longitudinale

La réévaluation de l’ascendance culturelle, du bon sens et de la conscience envers et avec le territoire que nous habitons nous amène à aligner les apprentissages contemporains avec les actions et la logique vernaculaires, manifestées dans l’architecture guidée par des mains artisanales.

Le logement est disposé horizontalement au-dessus du ravin, permettant à un grand arbre Pigüe de continuer à habiter l’espace, désormais à l’intérieur, entouré d’une jungle luxuriante et humide. Son support est maintenu par une rangée de pieux tubulaires recyclés, préservant son infrastructure de l’humidité, protégeant et sauvegardant les sources, facilitant l’installation de biofiltres pour le traitement des eaux usées et accommodant l’espace naturel en soutenant la pente.

Plan – Contexte

Le revêtement est réalisé avec des matériaux naturels et recyclés, notamment des roches fragmentées et des remplissages en coffrage en treillis soudé, des pièces de bois et du bambou pour recouvrir le sol, associés à des panneaux de bois et de verre délimitant les zones de service et de repos, tout en conservant un lien avec son environnement naturel. habitat extérieur et offrant un confort intérieur adéquat.

Son toit s’étend de manière à assurer une protection contre les fortes pluies et les vents de la région. L’arbre Pigüe traverse soigneusement le toit, permettant à son tronc de rester humide et préservant ainsi son microsystème biotique vivant.

Cette approche démontre des possibilités réfléchies pour intervenir dans des milieux naturels sensibles, en identifiant et en reconsidérant les potentialités du lieu. Il s’agit d’un logement immergé dans la forêt amazonienne équatorienne, où réside à l’intérieur un arbre Pigüe vivant, capable d’apporter et d’attirer la vie avec lui.