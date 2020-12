Une locomotive à DEL héritée dotée de lumières mélangées de couleurs entièrement contrôlables a commencé à accueillir les passagers à bord pour un spectacle de Noël «première mondiale».

Steam Illuminations offrira aux passagers la possibilité de s’émerveiller devant un spectacle de lumières festif alors qu’ils voyagent entre les bourgs d’Alresford et Alton dans le Hampshire sur la ligne Mid Hants Railway Watercress.

Cela vient après que la locomotive de fret S-15, qui est l’un des deux trains à vapeur de la ligne Watercress Line du chemin de fer de Mid Hants, n’a pas pu fonctionner pendant quatre mois et a perdu plus d’un million de livres sterling de revenus au milieu de la pandémie de coronavirus.

Créé en partenariat avec Purple Lighting Ltd, le spectacle de lumière présentera différentes couleurs et motifs clignotants alors que les passagers seront assis à l’intérieur de la locomotive à vapeur, qui est équipée de 13 174 lumières LED entièrement contrôlables.

Les passagers auront la chance de voir l’extérieur du train au départ avant de profiter d’un spectacle de lumières festif de l’intérieur

Au cours de leur trajet de 16 km, les passagers recevront un bracelet LED, qui est inclus dans le prix de leur billet, à porter dans le train à vapeur et à emporter chez eux après l’événement.

Les visiteurs seront également divertis avec de la musique populaire et traditionnelle pendant leur voyage festif.

Le spectacle se déroulera du 11 au 23 décembre, 27 et 31 décembre et du 1er janvier au 3 janvier, avec des billets allant de 45,00 £ pour une table pouvant accueillir jusqu’à deux adultes à 85,00 £ pour une table pouvant accueillir quatre personnes.

S’exprimant avant le lancement du train, le directeur général Simon Baggott a déclaré: « Nous sommes ravis de présenter cet événement unique à la Watercress Line.

«C’est une expérience merveilleuse que toute la famille peut vivre ensemble et ne manquera pas d’être un événement inoubliable.

Pendant ce temps, un porte-parole de la ligne Watercress a ajouté: « Nous sommes ravis d’offrir une telle nouvelle expérience à nos visiteurs et espérons pouvoir offrir un peu de joie de Noël à toute la famille, en particulier en ces temps sans précédent.

Sur son site Web, la ligne Mid Hants Railway Watercress a expliqué qu’elle avait perdu plus d’un million de livres sterling de revenus cette année et que plusieurs événements avaient été annulés au milieu de la pandémie.

Un communiqué disait: « Le chemin de fer est incapable de faire circuler les trains depuis quatre mois déjà, et malheureusement plusieurs événements ont dû être annulés.

« Plus d’un million de livres sterling de revenus ont été perdus jusqu’à présent cette année. Pour plus de détails sur notre appel, veuillez visiter notre page de dons à Virgin Money Giving. Ou vous pouvez faire un don de 10 £ en envoyant WATERCRESS au 70085. »

Débutant en octobre 1965, le Mid Hants Railway a été créé afin de relier les lignes existantes à Alton et Winchester et de fournir un itinéraire alternatif entre Londres et Southampton.

Sur Twitter, la Watercress Line a confirmé que des billets étaient désormais disponibles pour le spectacle de lumière festif

Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, la locomotive de 17 miles de long, qui était initialement utilisée pour transporter du cresson produit localement, a été utilisée pour transporter des marchandises militaires entre la ville militaire d’Aldershot et Southampton.

En 1880, les chemins de fer de Londres et du sud-ouest a pris un bail de 999 ans sur la ligne et a acquis tous les actifs de l’Alton, Alresford & Winchester Railway.

Cependant, en 1923, la ligne rejoint le Southern Railway et plus tard les British Railways en 1948.

Après l’électrification de la ligne Mid Hants en 1937, ses services à vapeur ont commencé à ralentir et le nombre de passagers a diminué mais en 1957, suite à l’arrivée des moteurs diesel, la ligne a vu ses services s’améliorer à nouveau.

Malgré une campagne de John Taylor, greffier adjoint du Winchester Rural District Council, pour protéger la ligne, elle a été fermée en février 1973.

Mais la ligne d’Alresford à Alton a ensuite été achetée à British Rail en 1975 et une équipe de bénévoles a aidé à restaurer le chemin de fer dans son ancienne gloire.

Il fonctionne maintenant comme un chemin de fer patrimonial préservé sous le contrôle de la Mid Hants Railway Ltd.