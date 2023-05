Une locataire de Windsor dit qu’elle cherche désespérément une solution après avoir vécu avec un raton laveur pendant un mois

Peu de temps après que Kasha Green et ses trois enfants ont emménagé dans leur nouvelle maison, elle dit qu’ils ont commencé à entendre des bruits provenant des bouches d’aération et du sous-sol tard dans la nuit.

« Cela ressemble vraiment à un … jaguar. Si vous entendez le bruit, c’est fort », a-t-elle déclaré.

Avant de savoir ce que c’était, Green a dit qu’elle avait emmené sa famille dormir chez un ami pendant une semaine. Puis un jour, alors qu’elle regardait la cheminée sur son toit, un raton laveur la fixait.

« Vous pouvez l’entendre bruire dans le sous-sol, vous pouvez l’entendre bruir dans les bouches d’aération, vous l’entendez toute la nuit », a déclaré Green, qui vient d’emménager dans la maison de l’avenue Dougall le mois dernier.

« C’est [costing] moi ma santé mentale, c’est [costing] moi et mes enfants notre sommeil. »

Green dit qu’elle a peur et qu’elle a à peine dormi ces dernières semaines à cause de tout le bruit et l’anxiété que cela lui cause.

REGARDER: Kasha Green dit qu’un raton laveur vit dans son sous-sol depuis un mois

Depuis qu’elle a parlé à sa société de gestion immobilière – RAM Property Management – des bruits en avril et des ratons laveurs au début de mai, elle dit que peu de choses ont été faites pour attraper l’animal.

Elle dit qu’un agent de lutte antiparasitaire est venu plus tôt ce mois-ci et lorsqu’elle a visionné la vidéo des sons qu’elle entendait, l’agent a été surpris et lui a demandé « qu’est-ce que c’est? » Elle dit qu’elle a répondu « Eh bien, j’espère que vous pourrez me le dire. »

Elle dit que l’employé n’est pas allé complètement dans le sous-sol et n’a installé que des pièges pour attraper des souris et des rats – ceux qui sont trop petits pour un raton laveur.

La direction de l’établissement indique que de « nombreux » voyages ont été effectués pour résoudre le problème

Dans un e-mail à CBC News, Alana Thompson, administratrice de RAM Property Management, a déclaré qu’en raison de la politique de confidentialité de l’entreprise, elle ne pouvait pas commenter la situation d’un locataire ou d’un propriétaire en particulier.

Mais Thompson a déclaré que la société résout « les problèmes de maintenance en temps opportun sous la direction et l’instruction de professionnels agréés dans chaque domaine ».

Lorsqu’il a été pressé davantage, Thompson a déclaré que le problème était en cours de traitement et qu’il y avait eu « de nombreux voyages » d’entrepreneurs.

Green regarde le trou dans les évents de son sous-sol. Elle dit qu’elle croit que l’animal les a déchirés. (Jennifer La Grassa/CBC)

« Nous suivons leurs instructions professionnelles », a-t-elle déclaré, ajoutant que le locataire a été informé des prochaines étapes et que le problème sera résolu « la semaine prochaine, comme prévu par les entrepreneurs professionnels ».

Green, qui paie 1 400 $ de loyer par mois, dit qu’elle est frustrée par le temps qu’il a fallu pour sortir l’animal. Au sous-sol, Green fait sa lessive et a entreposé certaines de ses affaires.

Mais elle n’utilise pas l’espace aussi souvent qu’elle s’inquiète pour le raton laveur.

« Je suis mère de trois enfants, je n’ai pas de travail, donc il n’y a pas ce revenu supplémentaire pour faire tout ce que le propriétaire est censé faire », a-t-elle déclaré.

Elle dit que RAM Property Management lui a dit de laisser les lumières de son sous-sol allumées et de jouer de la musique forte la nuit pour éloigner l’animal. Elle dit qu’on lui a également dit de boucher les évents de sa maison, alors elle a mis des chaises et des boîtes dessus.

« Comment sommes-nous censés vivre comme ça ? Entendre cet animal, devoir enfermer nos affaires, marcher dans des boîtes et tout, dans notre propre maison pour laquelle je paie un loyer ? » dit-elle.

La demande auprès de la Commission des propriétaires locataires pourrait prendre des années

Green a déclaré à CBC News qu’elle avait proposé d’acheter elle-même des pièges à ratons laveurs, à condition qu’elle puisse en déduire le coût de ceux-ci de son loyer. Mais elle dit que RAM Property Management a menacé de l’expulser si elle ne payait pas le montant total de son loyer. CBC a demandé à la société de commenter cela.

Dania Majid, une avocate de l’Advocacy Centre for Tenants Ontario (ACTO), a déclaré à CBC News qu’il est possible pour Green d’obtenir un avis d’expulsion si aucun accord n’a été conclu et qu’elle ne paie pas la totalité de son loyer.

Dania Majid est avocate au Advocacy Centre for Tenants Ontario. (Jennifer La Grassa/CBC)

Majid dit qu’il semble que Green ait fait tout ce qu’un locataire devrait faire et que les prochaines étapes seraient de déposer une demande de droits et d’entretien des locataires auprès de la Commission de la location immobilière (LTB).

« Personne ne veut d’un animal sauvage vivant dans sa maison, certains d’entre eux peuvent être porteurs de parasites ou de maladies, donc ce n’est pas quelque chose que nous voulons persister dans une maison et cela peut être un problème de santé publique, mais cela peut aussi être un bien-être animal problème », a-t-elle dit.

Elle dit que dans ces demandes, Green peut expliquer quel est le problème exact et peut demander à être remboursée pour toutes les dépenses supplémentaires que cela lui a causées, par exemple si elle achète des pièges ou doit faire sa lessive à l’extérieur de la maison.

Mais, Majid dit que ce n’est pas une garantie que la LTB approuvera le remboursement.

Majid a également noté que les requêtes des locataires par l’intermédiaire de la CLI prennent plus de 24 mois pour être entendues en ce moment. La CLI fait face à un arriéré de cas et à de longs retards dus à la COVID-19 et à des pratiques inefficaces. Il est donc peu probable que les préoccupations de Green soient entendues de si tôt.

Majid dit que Green pourrait également rompre son bail et partir, même si elle risque de ne pas trouver un autre espace abordable et les conséquences du propriétaire pour ne pas lui avoir donné un préavis de 60 jours.

« C’est un risque pour la sécurité : » Entreprise de lutte antiparasitaire

Shane Pearson, propriétaire de All Things Wild Animal Removal Service & Wildlife Control, affirme que le printemps est une période chargée pour les ratons laveurs en particulier.

Il dit qu’en ce moment, ils ont refusé certains appels de service, car ils savent qu’ils ne pourront pas les joindre de si tôt.

Ce sont des trous dans le sous-sol de Green. Elle dit que l’animal a tiré sur l’isolant et a également laissé des excréments derrière lui. (Jennifer La Grassa/CBC)

Pearson dit que les ratons laveurs se trouvent généralement dans la cheminée ou le grenier et qu’il est assez rare qu’ils se trouvent directement à l’intérieur de l’espace de vie.

« La nuit [raccoons are] à la recherche d’endroits pour avoir leurs bébés ou dormir pour la journée et une cheminée ressemble beaucoup à un arbre creux, ce qui est naturellement ce dans quoi ils vivent », a-t-il déclaré.

Il dit que les ratons laveurs peuvent créer tout un désordre à l’intérieur d’une maison, comme laisser des excréments et de l’urine derrière eux, arracher l’insolation ou percer des trous dans un évent de toit.

« Nous ne voudrions jamais que quiconque, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un propriétaire, fasse quoi que ce soit par lui-même, c’est trop dangereux et cela pourrait également entraîner la mort d’animaux … ce qui pourrait causer une sacrée puanteur », a-t-il déclaré.

Pearson dit que l’entreprise doit toujours venir évaluer la situation pour donner un devis, mais il a dit qu’ils vont jusqu’à 100 $.

« En fin de compte, cela doit être pris en charge », a déclaré Pearson à propos de la situation de Green.

« C’est un risque pour la sécurité si elle coince un raton laveur. »

Et avec trois jeunes enfants, Green dit qu’elle est inquiète de vivre là-bas.

« C’est très frustrant. Je suis épuisée, je suis fatiguée », dit-elle.