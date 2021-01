Les événements au Capitole poussent les entreprises à retirer leurs dons politiques. | Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images

Les entreprises américaines veulent se distancer de Trump. C’est trop tard?

L’insurrection au Capitole a incité les entreprises à faire connaître leurs réflexions sur la question. De nombreuses marques ont annoncé qu’elles avaient décidé de cesser de soutenir les organismes adjacents à Trump ou d’arrêter les dons aux législateurs et aux groupes qui ont exprimé leur soutien aux affirmations sans fondement selon lesquelles l’élection était une imposture. Nos chefs d’entreprise ont décidé de faire connaître leur position en faisant des déclarations publiques, en retirant des fonds et en faisant d’autres actions.

Ces types de mouvements font partie d’un modèle plus large ces dernières années – vous vous souvenez de toutes les marques qui ont soudainement eu des opinions sur le mouvement Black Lives Matter vers juin 2020? Comme Meredith Haggerty l’a précédemment écrit pour The Goods, l’époque de la présence silencieuse de la marque est révolue. En période de troubles et d’incertitude, les entreprises se sentent clairement vulnérables. Ils ne savent pas si nous nous retournerons contre eux pour leur silence.

C’est une situation à enjeux élevés – prendre position contre le président Trump pourrait perdre ou gagner une marque de milliers de clients, selon la marque et la manière dont la position est exprimée. On a parfois l’impression que les entreprises répondent plus rapidement aux préoccupations des Américains en période d’incertitude que ne le font nos organes législatifs. Pourtant, il peut être peu réconfortant et vaguement condescendant qu’une marque fasse savoir aux gens qu’ils font partie de son équipe. Mis à part la posture, les décisions que prennent les marques peuvent avoir un effet sérieux sur nos vies. Les entreprises américaines vont-elles vraiment se retourner contre le GOP, qui a sans doute été son plus grand allié?

L’insurrection a peut-être engendré un nouveau tournant: les marques ne veulent pas être prises dans les retombées d’un acte potentiellement traître. Les décisions sont pour la plupart symboliques mais pourraient déclencher de réels changements à l’avenir. Ici, nous avons rassemblé des informations sur les réponses des entreprises et des marques à l’insurrection et leurs répercussions. Nous ne savons pas encore combien de temps dureront ces décisions, ni quelles seront leurs futures ramifications, mais au fur et à mesure que nous en apprendrons plus, cette histoire sera mise à jour avec de nouvelles informations.

3M

Selon Popular Information, 3M a déclaré qu’il suspendrait ses «dépenses politiques fédérales et étatiques pour le premier trimestre de l’année».

Airbnb

Dans un communiqué, Airbnb a déclaré qu’il «refuserait son soutien» aux législateurs qui ont voté contre la certification électorale.

American Airlines

Selon Popular Information, American Airlines a déclaré qu’il faudrait une «pause de trois mois» sur les dons politiques.

American Express

Dans une note interne, le PDG d’American Express a déclaré que le PAC de l’entreprise ne soutiendrait plus ceux qui se sont opposés aux résultats de l’élection.

AT&T

Selon Popular Information, AT&T, qui a fait les plus grandes contributions aux républicains qui ont voté contre la certification électorale, suspendra les contributions.

Banque d’Amérique

Bank of America a déclaré que lors du prochain cycle électoral, elle «révisera [its] critères décisionnels »lorsqu’il s’agit de faire des dons.

Roche noire

Selon le Washington Post, Blackrock arrête ses dons politiques.

Association de la Croix Bleue du Bouclier Bleu

La Blue Cross Blue Shield Association a annoncé qu’elle suspendait les contributions du PAC aux législateurs qui ont voté pour contester les résultats des élections.

Boston Scientific

Boston Scientific a déclaré qu’il suspendrait temporairement ses contributions PAC.

BP

BP dit qu’il suspendra les contributions PAC pendant six mois.

Citibank

Selon une note interne obtenue par Popular Information, Citibank a déclaré qu’elle suspendrait ses contributions PAC pendant trois mois.

Charles Schwab

Charles Schwab a déclaré qu’il arrêterait ses dons PAC pour le reste de 2021.

Coca Cola

Coca-Cola a annoncé qu’elle suspendrait ses contributions politiques, mais ferait un don au comité inaugural du président élu Joe Biden. Ça aussi condamné la violence.

Comcast

Dans un déclaration, Comcast a déclaré qu’il suspendrait les contributions à ceux qui ont voté contre la certification des résultats des élections.

Commerce Bancshares

Commerce Bancshares a déclaré dans un communiqué qu’il suspendait «tout soutien aux fonctionnaires qui ont entravé le transfert pacifique du pouvoir».

ConocoPhillips

La compagnie gazière ConocoPhillips a déclaré qu’elle suspendait ses dons et révisait ses pratiques de don.

Deloitte

Deloitte a annoncé qu’il suspendrait ses contributions politiques.

Banque Allemande

Deutsche Bank, à qui Trump doit actuellement plus de 300 millions de dollars, a déclaré qu’elle ne ferait plus affaire avec le président à l’avenir. Il s’abstiendra également de faire affaire avec ceux qui ont voté contre la certification des résultats des élections.

Dow Chemical Company

Dow Chemical Company suspend ses contributions au PAC de l’entreprise et des employés pour un cycle électoral.

ExxonMobil

ExxonMobil, le deuxième plus grand contributeur aux sénateurs qui ont voté contre la certification électorale, a déclaré qu’il réexaminait ses contributions au PAC.

Facebook

Facebook a déclaré à Popular Information qu’il suspendrait ses dons PAC pour «au moins le trimestre en cours».

Ford Motor Company

Ford Motor Company suspend son comité d’action politique des employés, en raison de l’élection présidentielle de 2020 et de l’insurrection à Capitol Hill.

General Motors

General Motors a publié une déclaration disant que «ses contributions PAC seront évaluées pour s’assurer que les candidats s’alignent sur nos valeurs fondamentales.»

Goldman Sachs

Dans une déclaration au New York Times, Goldman Sachs a déclaré qu’il prévoyait d’arrêter tous les dons politiques.

Bloc H&R

Dans un communiqué, H&R Block a déclaré qu’il suspendait ses dons PAC.

Poinçonner

Hallmark demande des remboursements aux sens. Josh Hawley (R-MO) et Roger Marshall (R-KS) pour qu’ils retournent leurs contributions au PAC, à la lumière de leurs votes contre la certification électorale.

Hilton

Hilton a annoncé qu’il suspendrait ses contributions PAC indéfiniment.

Intel

Selon le Wall Street Journal, Intel suspendra les dons à ceux qui se sont opposés à la certification électorale.

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase a déclaré qu’il suspendrait les contributions PAC pendant six mois.

Université de Lehigh

L’Université Lehigh a dépouillé Trump de son diplôme honorifique, décerné en 1988.

Marriott

Comme l’a rapporté pour la première fois Popular Information, Marriott a déclaré qu’il ne faisait plus de dons aux membres qui avaient voté contre la certification électorale.

MasterCard

Dans une annonce interne obtenue par Popular Information, Mastercard a déclaré qu’elle avait suspendu les contributions PAC aux membres qui avaient voté contre la certification de l’élection.

McDonalds

Dans une note interne rapportée par Business Insider, le PDG de McDonald’s a condamné l’insurrection au Capitole, déclarant qu’il s’agissait «d’une attaque contre toutes ces choses que les gens chérissent et associent à l’Amérique. Cela inclut McDonald’s.

Microsoft

Microsoft a déclaré à Popular Information que tant qu’il n’examinerait pas les événements du Capitole, il ne ferait pas de contributions politiques.

Collège Middlebury

Le Middlebury College envisage de révoquer le diplôme honorifique de l’avocat de Trump Rudy Giuliani, qui a été décerné en 2005, en raison de son rôle dans «la fomentation du soulèvement violent contre le Capitole de notre pays».

Morgan Stanley

Selon Business Insider, Morgan Stanley suspendra tous les dons PAC à ceux qui ont voté contre la certification des résultats de l’élection.

PGA d’Amérique

PGA of America a annoncé qu’elle n’accueillirait plus le championnat PGA 2022 au Trump National Golf Club. L’Organisation Trump dit qu’il s’agit d’une rupture de contrat.

Shopify

Shopify a fermé deux magasins en ligne liés à l’organisation de Trump et à sa campagne.

Banque de signature

Signature a déclaré qu’il fermait les comptes personnels du président Trump auprès de la banque et l’a appelé à démissionner à la suite des événements du Capitole.

Simon et Schuster

Simon & Schuster a abandonné le contrat de livre du sénateur Hawley.

Bande

Stripe a déclaré qu’il cesserait de traiter les paiements en ligne pour le site Web de la campagne de Trump.

Groupe UnitedHealth

Selon Popular Information, UnitedHealth Group a déclaré qu’il suspendrait ses dons «aux candidats fédéraux».

Verizon

Dans une déclaration à Reuters, Verizon a déclaré qu’il suspendrait les contributions à ceux qui se sont opposés à la certification électorale.

Visa

Dans une déclaration à Popular Information, Visa a annoncé qu’elle suspendrait temporairement tous ses dons politiques.

Collège Wagner

Le Wagner College a privé Trump de son diplôme honorifique, décerné en 2004.