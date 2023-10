Les principales sociétés d’Elon Musk, Tesla, SpaceX et la plateforme de médias sociaux X, sont impliquées dans plusieurs poursuites pour discrimination en matière d’emploi.

Vous trouverez ci-dessous une liste des démêlés juridiques d’Elon Musk.

Pour plus d’histoires, visitez la page d’accueil Tech and Trends.

Elon Musk a été poursuivi par le régulateur américain des valeurs mobilières pour son rachat de Twitter, la dernière bataille judiciaire contre le milliardaire dont l’empire comprend le constructeur de voitures électriques Tesla, la startup spatiale SpaceX et la startup de puces cérébrales Neuralink.

Vous trouverez ci-dessous une liste des démêlés juridiques de Musk.

Poursuite sur Twitter

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi Musk pour contraindre l’homme le plus riche du monde à témoigner dans le cadre d’une enquête sur son rachat du géant des médias sociaux Twitter pour 44 milliards de dollars, selon un dossier judiciaire du 5 octobre.

En mai 2022, des investisseurs de Twitter avaient poursuivi Musk, affirmant qu’il avait manipulé le cours des actions de la société en omettant de divulguer en mars 2022 qu’il amassait des actions sur la plateforme désormais connue sous le nom de X.

X a été poursuivi devant un tribunal fédéral de Floride le 2 octobre par une société de marketing juridique qui prétend que le nouveau nom de la société de médias sociaux porte atteinte à sa marque incorporant la lettre « X ».

Poursuite en indemnisation de Tesla de 56 milliards de dollars

Une décision est également attendue prochainement à la suite d’un procès sans jury contestant le salaire de 56 milliards de dollars de Musk chez Tesla.

Lors des plaidoiries finales en février, un juge a demandé aux avocats des administrateurs de Tesla et de l’investisseur de contester le salaire de Musk pour savoir si la croissance explosive de l’entreprise l’emportait sur les révélations trompeuses sur le plan de rémunération de 2018.

Conflits de travail

Les principales sociétés de Musk, Tesla, SpaceX et la plateforme de médias sociaux X, sont impliquées dans plusieurs poursuites pour discrimination en matière d’emploi.

SpaceX a été frappé en octobre par un projet de recours collectif intenté par une ancienne employée qui prétend que l’entreprise fait moins souvent la promotion des femmes et des minorités que les hommes blancs.

La start-up spatiale a également été poursuivie en justice par le ministère américain de la Justice en août pour avoir prétendument discriminé les demandeurs d’asile et les réfugiés lors de l’embauche.

X fait face à une série de poursuites alléguant une discrimination fondée sur le sexe, l’âge et le handicap résultant du licenciement de la moitié de ses effectifs l’année dernière, ainsi que deux affaires distinctes affirmant que l’entreprise doit au moins 500 millions de dollars d’indemnités de départ à ses employés licenciés.

Tesla et Musk défendent de nombreuses allégations de harcèlement et de discrimination sur le lieu de travail, notamment des poursuites intentées par le Département des droits civils de Californie et par une agence fédérale des droits civiques.

En avril, un jury fédéral de San Francisco a ordonné à Tesla de verser 3,2 millions de dollars à un opérateur d’ascenseur noir qui avait remporté un procès pour harcèlement racial.

Tesla a déclaré qu’elle ne tolérait pas la discrimination et avait pris des mesures pour répondre aux plaintes des travailleurs.

Poursuites judiciaires déclenchées par les tweets de Musk

Les tweets de Musk sur la plateforme de médias sociaux qu’il possède désormais ont souvent suscité la controverse et fait l’objet de problèmes juridiques. En mars, une cour d’appel américaine a confirmé une décision du National Labor Relations Board des États-Unis et a déclaré que Musk avait violé le droit fédéral du travail en tweetant que les employés de Tesla perdraient leurs options d’achat d’actions s’ils adhèrent à un syndicat.

Le tribunal reconsidère cette décision.

En février, un jury américain a jugé que Musk et Tesla n’étaient pas responsables d’avoir induit les investisseurs en erreur lorsque le milliardaire avait tweeté en 2018 qu’il avait « obtenu un financement » pour privatiser l’entreprise de voitures électriques.

Le même tweet a donné lieu à des allégations de fraude à la sécurité de la part de la SEC américaine et à un règlement de 2018 en vertu duquel Musk a démissionné de son poste de président de Tesla, a payé des amendes et a accepté d’obtenir l’approbation d’un avocat pour certains de ses tweets avant de les publier.

Musk prévoit maintenant de demander à la Cour suprême des États-Unis d’examiner si la SEC a outrepassé son autorité en appliquant un jugement de consentement, dans le cadre du règlement de 2018, qu’il a qualifié de « muselière » sur sa liberté d’expression.

L’accord avec la SEC a conduit à la création d’un « fonds équitable » au titre duquel un paiement de 41,53 millions de dollars sera versé aux investisseurs qui ont perdu de l’argent à cause du tweet de Musk, a déclaré un juge fédéral en septembre.

Enquêtes sur les fonctionnalités d’aide à la conduite de Tesla

Tesla fait l’objet d’une enquête criminelle aux États-Unis pour avoir affirmé que les véhicules électriques de l’entreprise pouvaient se conduire seuls, avait précédemment rapporté Reuters.

Tesla fait face à une action en justice alléguant que son système de pilote automatique a provoqué l’accident mortel d’une Tesla Model 3 qui a tué une personne et blessé deux autres passagers, selon des documents déposés devant un tribunal de l’État de Californie.

Un avocat de Tesla, lors du premier procès américain sur des allégations selon lesquelles sa fonction de pilote automatique aurait entraîné un décès, a toutefois déclaré que l’accident était le résultat d’une « erreur humaine classique ».

La société avait remporté un procès à Los Angeles en avril suite à un accident de Tesla lié à sa fonction de pilote automatique, avec pour stratégie de dire aux conducteurs que sa technologie nécessite une surveillance humaine, malgré le nom de pilote automatique.

Avantages du musc

Les procureurs fédéraux de New York ont ​​également ouvert une enquête concernant les avantages sociaux de Musk et les allégations liées à l’autonomie des véhicules, a déclaré une source au courant de l’enquête. Le Wall Street Journal a été le premier à rapporter l’enquête.

Suspension de Trump

Un avocat de l’ancien président américain Donald Trump a demandé le 4 octobre à une cour d’appel américaine de relancer son procès, affirmant que X avait violé son droit à la liberté d’expression et celui d’autres utilisateurs en suspendant leurs comptes. L’affaire a été classée sans suite l’année dernière.

Accusations de délit d’initié

Musk a été accusé en juin de délit d’initié dans le cadre d’un recours collectif proposé par des investisseurs qui allèguent avoir manipulé la crypto-monnaie Dogecoin, leur coûtant des milliards de dollars.

Dans un dossier déposé devant le tribunal fédéral de Manhattan, les investisseurs ont déclaré que Musk avait utilisé des publications sur Twitter, des influenceurs en ligne et des coups publicitaires comme son apparition en 2021 dans l’émission « Saturday Night Live » de NBC pour négocier de manière rentable à leurs dépens via plusieurs portefeuilles Dogecoin que lui ou Tesla contrôlent.