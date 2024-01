Une liste de maisons remaniée conçue par Buff & Hensman à Pasadena – Robb Report

Deggs d’ombre

Fin 2019, Stephani Gan Mejia et son mari Victor Mejia ont acheté cette maison de Pasadena des années 1950 conçue par les célèbres architectes californiens Conrad Buff et Donald Hensman. Les flippers chevronnés de la maison – elle est architecte d’intérieur et lui directeur technologique – ont ensuite décidé de donner au lieu une métamorphose moderne « d’inspiration japonaise » qui se mélangerait parfaitement au paysage naturel, tout en honorant ses racines du milieu du siècle.

Une rénovation approfondie comprenait la reconfiguration d’une grande partie des pièces d’habitation de la maison, en grande partie inutilisables, ainsi que le remplacement du toit, de plus de 50 fenêtres et de tous les services publics, et enfin, la création d’un ensemble d’espaces de vie luxueux mais minimes. Aujourd’hui, quatre ans plus tard, l’oasis élégante est de nouveau mise en vente, cette fois pour moins de 3 millions de dollars.

Autrefois beige avec une porte d'entrée orange vif, la maison a depuis reçu un extérieur marron foncé pour mieux s'intégrer à l'environnement naturel.

Nichée sur une parcelle surélevée et fortement boisée s’étendant sur moins d’un quart d’acre de terrain, dans le quartier recherché de San Rafael Hills, la maison brun foncé et à pans de bois a été construite en 1959 et a été habitée par ses propriétaires d’origine pendant une certaine période. 60 ans avant l’arrivée des Mejias. Dans sa version actuelle, trois chambres et un nombre égal de salles de bains se trouvent dans un peu plus de 2 300 pieds carrés d’espace de vie à aire ouverte orné d’un mélange de planchers de bois franc et de ciment, de plafonds à poteaux et de poutres et de poutres apparentes. ins, ainsi que des murs de verre offrant des vues pittoresques sur les montagnes de San Gabriel.

Les points forts du rez-de-chaussée comprennent un salon centré autour d’une immense cheminée recouverte d’ardoise surmontée de fenêtres à claire-voie, qui se connecte via une salle à manger séparée à une cuisine gastronomique équipée de comptoirs en pierre, d’un dosseret de carreaux de métro, d’un îlot de restauration et d’un haut- appareils finaux, le tout débordant sur un vaste balcon. Un couloir à côté de la cuisine mène à deux chambres partageant une salle de bain, ainsi qu’à une suite principale dotée de sa propre baignoire de type spa équipée d’une vasque flottante et d’une grande douche à l’italienne.

La cuisine au design élégant comprend un îlot recouvert de pierre et de nombreux garde-manger.

Un escalier descend jusqu’au niveau inférieur, qui est éclairé par une spacieuse salle familiale/salle de projection affichant un minibar flanqué de chaque côté d’une salle de bain complète et d’un centre de buanderie. Les portes françaises s’ouvrent sur des terrains à plusieurs niveaux bordés de chênes matures et d’eucalyptus, ainsi que sur plusieurs endroits idéalement adaptés pour se prélasser et se divertir en plein air. Il y a aussi un abri d’auto pouvant accueillir deux véhicules sur place.

