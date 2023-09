Une liste de lectures pour donner un sens au capitalisme

Mon intérêt pour le capitalisme a commencé par une observation. J’ai travaillé comme journaliste économique pendant six ans, de 2013 à 2019, pour certaines des plus grandes émissions de radio des États-Unis. À cette époque, je n’ai jamais utilisé le mot « capitalisme » à l’antenne.

Puis, à l’été 2017, lors d’un enregistrement dans l’air du temps de Le clin d’oeil podcast, une table ronde s’est tournée vers le message économique intégré dans le nouvel album de Jay-Z, 4:44. Vinson Cunningham, écrivain pour le New Yorker, a affirmé que « le capitalisme n’est pas la solution pour les Noirs ».

Cela m’a frappé : les journalistes économiques comme moi ne parlaient pas du capitalisme. Tous les autres était. J’ai rapporté cette observation à des collègues écologistes sceptiques, qui l’ont imputée à des absurdités de jeunesse – mais j’ai passé des années à réfléchir à ce qui s’était passé et pourquoi.

Aujourd’hui, des années plus tard, certaines de ces pensées se sont cristallisées dans un nouveau Aujourd’hui, expliqué série « Blâmer le capitalisme ». Dans la série en quatre parties, diffusée les vendredis de septembre, nous discutons avec des économistes, des penseurs et des Américains ordinaires de ce qui s’est passé pour changer nos attitudes à l’égard de notre système économique. Pourquoi avons-nous perdu la foi ? Pouvons-nous le récupérer ? Et devrions-nous essayer ?

La meilleure façon de comprendre le capitalisme est de le vivre. Nous avons pas le choix. La deuxième meilleure façon de le comprendre est de lire à ce sujet. Vous trouverez ci-dessous cinq livres récents et un très ancien que j’ai lus en rapportant la série.

Qu’est-ce que le capitalisme ?

Nous parlons tous du capitalisme ces jours-ci, mais nous ne partons pas tous de la même définition de ce qu’il est. est. Il s’avère que les économistes non plus.

« L’économie, comme de nombreuses sciences et autres formes de recherche universitaire, est très spécialisée », explique l’économiste Wendy Carlin. Aujourd’hui, expliqué. « Ils pourraient travailler sur l’économie de la migration ou sur la politique de concurrence. Il n’y a pas vraiment d’étude de l’ensemble du système. Ils pourraient donc se sentir un peu mal à l’aise si vous leur demandez de définir le capitalisme.»

Un bon point de départ est cependant Adam Smith, souvent considéré comme le père de l’économie moderne.

La richesse des nations par Adam Smith (1776) : C’est un livre long, mais assez facile à lire si l’on prend la prose du XVIIIe siècle avec calme. Écrivant dans la décennie précédant la publication du livre en 1776, Smith décrit le système économique émergent qu’il voit autour de lui. Il y a la propriété privée, il y a les entreprises, et ces entreprises veulent faire du profit. Et parce que chacun travaille dans son propre intérêt, ni le roi ni le tsar ne sont tenus de faire fonctionner l’économie. Une main invisible fait tout le travail. Cela semble simple, et ça l’est. Mais cela n’est pas resté simple.

Lectures complémentaires : Si Smith est trop éloigné de votre quotidien, parcourez les documents du projet CORE Econ de Wendy Carlin, qui se présente comme une économie pour le monde dans lequel nous vivons actuellement. Créés par des économistes, il existe des ebooks gratuits, des quiz et des visualisations de données.

Qui a brisé le capitalisme ?

Milton Friedman était le principal exportateur et communicateur mondial des idées libérales et libertaires. Friedman a mis à profit son accessibilité espiègle et son intellect imposant pour captiver les présidents américains et le peuple américain. Il était un invité fréquent du talk-show de l’après-midi de Phil Donahue et de sa série PBS en 10 parties, Libre de choisir, a été si populaire auprès des téléspectateurs que la chaîne l’a diffusé une deuxième fois. Il y a eu très peu d’excellents livres sur Friedman jusqu’à présent.

Milton Friedman : le dernier conservateur par Jennifer Burns (disponible en novembre 2023) : L’historienne Jennifer Burns décrit son livre comme «une histoire du XXe siècle à travers le prisme de l’un de ses plus grands intellectuels, penseurs et économistes. Friedman a commencé sa vie comme un outsider américain ; ses parents étaient des immigrants juifs d’Europe de l’Est. Mais au moment de sa mort en 2006, nous vivions tous dans un monde qu’il avait créé. « Si des impôts ont été retenus sur votre salaire, si vous avez planifié ou reporté des vacances à l’étranger en raison du taux de change, si vous considérez le métier militaire comme une carrière, si vous vous demandez si la Réserve fédérale sait vraiment ce qu’elle fait, si vous avez travaillé ou inscrit votre enfant dans un école à charte, ou vous êtes lancé dans une dispute sur les avantages et les inconvénients du revenu de base universel, vous avez eu affaire à Friedman », écrit Burns.

L’homme qui a brisé le capitalisme : comment Jack Welch a vidé le cœur du pays et écrasé l’âme des entreprises américaines – et comment annuler son héritage de David Gelles (2022) : En 1970, Milton Friedman a écrit un essai pour le New York Times affirmant que la responsabilité d’une entreprise est de gagner de l’argent. Il répondait à des militants comme Ralph Nader qui, dans l’air du temps, poussaient les entreprises à prendre des positions sociales : éliminer les discriminations et minimiser la pollution. Quelque part, Jack Welch, le célèbre PDG de General Electric, a dû lire cet essai, affirme le journaliste du New York Times David Gelles. Gelles retrace de manière propulsive l’ascension du ferrailleur de Boston vers le sommet, son éviscération de General Electric en tant que géant manufacturier et son influence sur des dizaines d’autres grands PDG. En chemin, il démontre de manière convaincante que Jack Welch a changé le capitalisme, peut-être pour toujours.

Comment la crise financière a détruit notre foi dans le capitalisme et la démocratie

Lorsque le mur de Berlin est tombé et que le capitalisme a « gagné » la guerre existentielle contre le communisme, il semblait que le monde entier allait marcher vers la démocratie libérale. Ce n’est pas pour rien que nous avons commencé à parler de « la fin de l’histoire ». Le capitalisme et la démocratie étaient inextricablement liés, supposions-nous. Un système politique qui permet aux gens de voter dans leur propre intérêt serait marié à un système économique qui permet ostensiblement aux gens d’agir dans leur propre intérêt. Les deux sont enracinés dans l’action humaine, voire dans les efforts humains. Mais des décennies plus tard, le capitalisme s’est répandu, mais pas la démocratie. En 2023, l’autoritarisme est en marche.

La crise du capitalisme démocratique de Martin Wolf (2023) : L’éminent commentateur du Financial Times tente de répondre à la question de savoir pourquoi la démocratie et le capitalisme semblent s’effondrer à peu près au même moment, tout en lançant un puissant avertissement sur la direction vers laquelle nous pourrions nous diriger et pourquoi cela est important. C’est un livre de Wolf, donc les affirmations sont étayées par des données. Ce n’est cependant pas un livre désespéré ; les dernières sections proposent des solutions à notre dernier problème existentiel : comment réparer le capitalisme – et la démocratie – pour qu’ils fonctionnent pour les gens.

Devons-nous jeter les clochards (le capitalisme) dehors ?

Le capitalisme repose sur une idée très simple : la croissance est une bonne chose. Nous mesurons notre succès à l’aide du produit intérieur brut, la somme de tous les biens et services produits par une nation. Cela semble évident : la croissance signifie plus d’argent, des vies plus longues, une meilleure éducation, plus d’infrastructures et de nouvelles technologies. Malheureusement, la poursuite de la croissance a fait des ravages sur la planète. Il est peut-être temps de commencer à repenser notre fixation sur la croissance, soutiennent les membres du mouvement de « décroissance ».

Moins est plus par Jason Hickel (2020) : Jason Hickel écrit dans l’épilogue du livre qu’il a eu l’idée d’étudier la croissance il y a dix ans, après que son partenaire lui ait demandé pourquoi les États-Unis, avec toute leur richesse, avaient besoin d’un plus grand PIB. Dans ce livre, qui a été appelé la bible du mouvement de décroissance, Hickel commence par l’émergence du capitalisme et s’appuie non seulement sur des économistes, mais aussi sur des philosophes et des historiens pour enquêter sur notre obsession de la croissance. Les solutions qu’il propose, comme légiférer pour mettre fin à l’obsolescence programmée, pourraient paraître naïves à certains et faire penser à une planification centralisée pour d’autres. Mais la décroissance fait partie de la conversation en majuscule, et il est important (et même instructif) de comprendre les arguments avancés.