Une liste de contrôle sur la présidence Biden: ses victoires et ses défaites législatives

Joe Biden a commencé l’été avec sa présidence semblant condamnée : il était impopulaire, son bilan législatif ridiculisé comme inachevé.

Maintenant, il est soudainement sur une série de victoires.

Un exemple est venu mardi lors de deux événements distincts où, en une journée, il a signé deux projets de loi importants: une expansion de l’OTAN et un financement pour la fabrication de haute technologie. C’est en plus du plus notable législation sur les armes à feu depuis des décennies, le financement des infrastructures, un facture des anciens combattants et, peut-être, en quelques jours, le plus important de tous :

Les législateurs américains sont sur le point d’adopter les éléments clés du programme de Biden avec un projet de loi budgétaire omnibus qui comprend des contrôles des prix des médicaments et le plus grand plan climatique fédéral de l’histoire des États-Unis.

La mauvaise nouvelle pour Biden : il est toujours historiquement impopulaire , son soutien épuisé par la forte inflation et la désillusion face à des promesses jusqu’ici non tenues. La bonne nouvelle : les chercheurs qui étudient les dossiers législatifs des présidents placent désormais son taux de réussite en bonne compagnie historique.

“Ce qu’il a obtenu est, à mon avis, significatif”, a déclaré James Thurber, auteur et fondateur du Center for Congressional and Presidential Studies de l’American University.

Il décrit les deux premières années de Biden comme plus fertiles sur le plan législatif que celles de Donald Trump, qui a obtenu des réformes fiscales mais ni les factures de santé ou d’infrastructure qu’il voulait. Il le considère également comme plus productif que celui de George W. Bush, dont le premier projet de loi le plus important était le Patriot Act antiterroriste.

REGARDER | Le Sénat adopte un projet de loi qui façonne l’héritage de l’administration Biden :

Le Sénat américain adopte la loi sur la réduction de l’inflation Le Sénat américain a adopté la loi sur la réduction de l’inflation – un projet de loi qui façonne l’héritage de l’administration du président Joe Biden, qui comprend 369 milliards de dollars américains d’investissements dans les énergies propres ainsi que des dispositions qui réduiront le coût des médicaments sur ordonnance et augmenteront les impôts des grandes entreprises.

Un collègue partage l’évaluation de Thurber selon laquelle la liste des premières victoires législatives de Biden pourrait bientôt être plus proche de celles de Ronald Reagan et de son énorme des réductions d’impôt ; Bill Clinton et son ALENA et projet de loi sur la criminalité ; et celui de Barack Obama projet de loi de relance et sa santé réforme .

“Ce serait relativement haut de gamme [among recent presidents]”, a déclaré John Dearborn, auteur et érudit de la présidence américaine et du Congrès de l’Université Vanderbilt.

Des succès notables dans un contexte difficile

Ces analystes considèrent les succès de Biden comme remarquables dans un contexte congressionnel difficile. Faire adopter des projets de loi signifie les faire passer par deux chambres également divisées, réunissant tous les démocrates, des socialistes aux conservateurs.

Après une année d’à-coups, le Sénat a finalement adopté une législation tentaculaire dans un processus complexe qui permet un vote du budget à la majorité simple, contournant la règle de l’obstruction systématique de 60 %.

Ce n’est pas tout ce que Biden a promis, et en fait, sa présidence a rappelé à quelle fréquence les promesses de campagne sont détachées de la réalité du gouvernement américain. Les présidents ne contrôlent pas vraiment le Congrès. Ce que les présidents peuvent faire, c’est pousser des idées, convoquer des réunions et, surtout, s’écarter si nécessaire.

Les universitaires disent que le programme de Biden a bien fonctionné, compte tenu de la division 50-50 du Sénat où chaque vote compte. Ce défi a été souligné lorsque le sénateur Patrick Leahy, âgé de 82 ans, du Vermont, est venu en fauteuil roulant pour aider à adopter un projet de loi budgétaire après avoir passé un mois à l’hôpital avec une hanche cassée. (Ken Cedeno/Reuters)

C’est ce qui s’est passé lors des récentes négociations budgétaires : au milieu de pourparlers quasi secrets au Sénat, Biden a maintenu un profil bas.

Le vote le plus important est venu d’un État conservateur où s’associer à Biden pourrait signifier la mort politique. Biden a laissé ses collègues du Sénat travailler tranquillement sur Joe Manchin de Virginie-Occidentale. Soudain, à la fin du mois dernier, Manchin a choqué la politique américaine en annonçant qu’il avait signé un projet de loi plus large que prévu.

Thurber attribue à Biden le mérite d’avoir abandonné.

“Il a vraiment compris la nature du Sénat”, a déclaré Thurber.

Alors, à quoi ressemble désormais son tableau de bord législatif ?

Les victoires de Biden : climat, routes, technologie

Au sommet de la liste des réalisations législatives figure le changement climatique. Cela suppose que la Chambre des représentants, au cours des prochains jours, adopte, comme prévu, ce projet de loi budgétaire du Sénat.

La soi-disant loi sur la réduction de l’inflation comprend près de 400 milliards de dollars en crédits d’impôt et en subventions pour une myriade de programmes d’énergie propre – des rénovations domiciliaires aux véhicules électriques en passant par les services publics propres.

Cela mis à part des actes non législatifs comme Biden rejoignant l’accord de Paris, achetant véhicules zéro émission pour le gouvernement fédéral et un moratoire sur les forages pétroliers dans l’Arctique.

Le Zero Lab de l’Université de Princeton estime que le nouveau projet de loi budgétaire entraînera une baisse des émissions américaines de 42 %. Ce n’est pas aussi ambitieux qu’une version antérieure non adoptée du projet de loi connu sous le nom de Build Back Better, ou au niveau que les scientifiques disent arrêterait le réchauffement climatique, mais c’est un grand saut par rapport à la trajectoire actuelle des émissions. (Nouvelles de Radio-Canada)

Le plan pourrait avoir des ramifications mondiales : le Zero Lab de l’Université de Princeton estime que le projet de loi éliminerait un milliard de tonnes de gaz à effet de serre de l’atmosphère d’ici 2030. Cela revient à réduire d’environ 2 % toutes les émissions mondiales actuelles de 50 milliards de tonnes, a déclaré le chef de laboratoire et professeur adjoint de génie mécanique et aérospatial Jesse Jenkins à CBC News.

Une telle réduction entraînerait la Terre sur une partie du chemin, mais pas presque tout le chemin, vers une diminution des émissions scientifiques dire empêcherait un réchauffement catastrophique de deux degrés.

Les éléments climatiques de la future loi sur la réduction de l’inflation comprennent des centaines de milliards de dollars pour l’énergie propre, y compris pour les véhicules électriques et les chargeurs. (Jim Vondruska/Reuters)

L’infrastructure est un autre problème où Biden a fait des progrès. Il a pris ses fonctions en prévoyant de dépenser 2 billions de dollars sur les infrastructures, pour les routes, les ponts, les transports en commun, les chemins de fer, les véhicules électriques, les chargeurs de voitures électriques, l’électrification du réseau et l’Internet à large bande en milieu rural.

De nombreux républicains ont même voté pour l’aider à réussir là où Trump a échoué : il a signé une facture dépensant 1 billion de dollars – dont environ 415 milliards de dollars était de nouvelles dépenses, auparavant imprévues.

Les votes bipartites ont également contribué à l’adoption d’un projet de loi visant à donner un coup de pouce aux États-Unis dans leur course technologique avec la Chine, avec 79 milliards de dollars pour la recherche, la fabrication de pointe et la production de semi-conducteurs. En signant le projet de loi mardi, Biden a fait référence à une conversation qu’il a eue avec le président chinois et s’est engagé à protéger la capacité de fabrication américaine.

Il dit avoir dit un jour à Xi Jinping sur le plateau tibétain : “En Amérique, tout est possible”.

Revers : Familles, immigration, réforme électorale

Certaines possibilités restent cependant inexploitées.

Biden a fait campagne pour une politique familiale plus généreuse – un congé parental payé, qui, contrairement à d’autres pays industrialisés, manque aux États-Unis ; prématernelle universelle; et un crédit d’impôt pour enfant semblable à celui du Canada.

Manchin l’a fait supprimer du projet de loi budgétaire. Il initialement pris en charge plus de dépenses, mais ont hésité au prix à mesure que les négociations avançaient. C’était une évolution décourageante pour les personnes travaillant avec des familles à faible revenu.

REGARDER | Quels sont les enjeux pour Biden :

Une économie en flux et à moyen terme se profile ; quels sont les enjeux pour les démocrates et les républicains ; et pour les anciens Prés. Trump, d’ailleurs. Grace Segers de la New Republic fournit une analyse, dans cette conversation avec John Northcott sur CBC News Network.

Allison Bovell-Ammon a déclaré que ses collègues avaient été témoins de l’effet d’un crédit d’impôt pour enfants au cours des quelques mois de son existence, dans le cadre d’un projet de loi temporaire sur les secours en cas de pandémie. Elle a déclaré que cela réduisait les taux de malnutrition des patients au Boston Medical Center, affilié à son groupe de recherche Children’s HealthWatch.

“Nous avons eu le moment et l’opportunité d’apporter un réel changement [for struggling families]”, a déclaré Bovell-Ammon dans une interview.

“Nous sommes profondément déçus de ces occasions manquées.”

Elle a dit que les données fédérales spectacles que l’insuffisance alimentaire a chuté de 26% au cours des mois d’existence du crédit d’impôt pour enfants, puis a augmenté de 12% après son expiration en décembre – au moment même où les familles subissaient les effets de l’inflation.

L’échec de la réforme de l’immigration a laissé des centaines de milliers de personnes comme Marina Mahmud, vue ici protester à Washington, dans les limbes. (Marina Mahmud)

L’immigration est aussi une affaire inachevée. Les politiciens américains de tous bords conviennent que le système a besoin d’importantes mises à niveau, mais les réformes sont bloquées depuis des décennies en raison de désaccords politiques.

Marina Mahmud a déclaré qu’elle avait de grands espoirs lorsque Biden a pris ses fonctions. Elle vit de manière précaire aux États-Unis depuis qu’elle a trois ans et sa famille l’a prise là sans papiers. Elle vit dans les limbes comme l’un des plus de 600 000 jeunes sur un statut temporaire créé par Obama, annulé par Trump, rétabli par Biden, maintenant contesté devant les tribunaux par des critiques qui qualifient le programme d’inconstitutionnel.

Mahmud a déclaré qu’elle ne tenait pas vraiment Biden pour responsable de l’impasse au Congrès, bien qu’elle souhaite que cette question soit davantage une priorité.

“C’est juste ma réalité depuis si longtemps. Rien n’a vraiment changé, à part mes espoirs”, a déclaré mardi l’étudiant en commerce du Michigan.

“J’avais beaucoup d’espoir. … Maintenant, c’est un peu comme, ‘Eh bien, c’est parti par la fenêtre.'”

Le sénateur Joe Manchin a décidé quels éléments de l’agenda de Biden ont survécu et lesquels sont morts. Vu ici le 3 août, le sénateur de Virginie-Occidentale a torpillé des parties de l’ordre du jour mais a épargné les plans sur le climat, la drogue et les infrastructures. (Jonathan Ernst/Reuters)

Les réformes du système politique américain semblent également au point mort.

Biden a fait campagne sur de nouvelles politiques règles de financement exiger plus de transparence dans les dons ; un nouveau Loi sur les droits de vote pour repousser les mesures étatiques compliquant le vote ; et il était favorable à la création d’un État pour Washington DC et Porto Rico .

Tout cela est au point mort au Sénat. Certains démocrates, dont Manchin, ont refusé de modifier cette règle des 60 voix pour la plupart des types de législation. Cela tue efficacement ces idées.

La règle actuelle du Sénat exige 10 votes républicains et il n’y a aucun signe de soutien républicain.

Résultats mitigés : armes à feu, soins de santé

Biden recherché d’interdire les soi-disant fusils d’assaut et de relever l’âge minimum d’achat à 21 ans. Ce n’est pas le cas.

Le Congrès a cependant adopté son règlement le plus important sur la sécurité des armes à feu facture dans des décennies après le massacre de l’école d’Uvalde, au Texas, en augmentant les vérifications des antécédents et en offrant de l’argent aux États pour les lois du drapeau rouge.

Biden a remporté une autre victoire partielle sur les soins de santé – une victoire très partielle. Il avait promis à étendre les soins de santé publics en abaissant l’âge d’admissibilité à l’assurance-maladie de 65 à 60 ans ; l’idée est tombée à plat au Congrès.

Le projet de loi budgétaire actuel étendrait cependant les subventions pour rendre l’assurance moins chère dans le cadre du soi-disant système Obamacare; le taux d’Américains non assurés est actuellement à un le plus bas historique de huit pour cent . Le projet de loi utiliserait également le pouvoir d’achat du gouvernement fédéral pour réduire le coût de certains médicaments d’ici quelques années.

L’ancien opposant principal à la présidentielle de Biden a fulminé sur le parquet du Sénat à propos du projet de loi. Ceci, a déclaré Bernie Sanders, n’est pas ce à quoi le peuple américain s’attendait.

REGARDER | Biden signe un décret sur l’accès à l’avortement hors de l’État :

Biden signe un décret protégeant les voyages entre les États pour l’avortement Le président américain Joe Biden a signé le décret exécutif visant en partie à faciliter les déplacements entre les États pour ceux qui cherchent à se faire avorter. C’est le deuxième décret exécutif que Biden a signé concernant le droit à l’avortement à la suite de la décision de la Cour suprême en juin qui a annulé Roe v. Wade.

Sanders a voté pour le projet de loi, mais pas avant d’avoir dénoncé le système politique américain comme corrompu dans un discours torride. Les Américains, a-t-il dit, perdent confiance dans la politique démocratique et cela devient effrayant.

“[It’s] un moment très, très dangereux pour la démocratie américaine », a déclaré Sanders. « Les gens de ce pays croient – ​​et à mon avis correctement – ​​que nous avons un système politique corrompu.

Mais d’une certaine manière, le discours de Sanders a souligné une prémisse centrale de la campagne de Biden : que les réformes promises par Sanders étaient irréalisables, n’ayant aucune chance de passer par le Congrès.

Le message principal de Biden, cependant, est que dans le pays où tout est censé être possible, la politique est l’art du possible.