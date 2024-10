Une liste de choses à faire, la taille compte et un « petit tyran » : moments clés du discours de Kamala Harris

WASHINGTON– WASHINGTON (AP) — Kamala Harris a cherché mardi à rappeler aux Américains à quoi ressemblait la vie sous Donald Trump et a ensuite proposé aux électeurs une voie différente s’ils l’envoyaient à la Maison Blanche, dans un discours présenté comme le plaidoyer de clôture de sa campagne.

« Je vous écouterai toujours, même si vous ne votez pas pour moi », a-t-elle déclaré devant une foule massive qui s’est répandue depuis l’Ellipse herbeuse près de la Maison Blanche jusqu’au Washington Monument.

Quelques moments clés de son discours d’une demi-heure :

Harris j’ai choisi de parler depuis l’Ellipse exprès. C’est le même endroit à Washington où les Républicains Donald Trump a contribué à inciter une foule à attaquer le Capitole américain le 6 janvier 2021. Mais la vice-présidente n’a pas consacré une grande partie de son discours aux violences de cette journée, utilisant plutôt le terrain entre Constitution Avenue et la Maison Blanche comme toile de fond – un rappel discret des différents choix auxquels les Américains sont confrontés.

« Donald Trump a passé une décennie à essayer de maintenir le peuple américain divisé et effrayé les uns des autres », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il souhaitait revenir à la Maison Blanche « non pas pour se concentrer sur vos problèmes, mais pour se concentrer sur les siens ».

Harris a dépensé années de travail en tant que procureur. Elle a été procureure générale de Californie avant de devenir sénatrice américaine. Et elle dit souvent pendant la campagne électorale qu’elle n’a jamais eu qu’un seul client : les gens. Dans son discours, elle a parlé de son travail passé contre les escrocs, les délinquants violents qui maltraitaient les femmes et les enfants, et les cartels qui trafiquaient des armes et des êtres humains.

Elle a dit qu’elle apporterait avec elle à la Maison Blanche un instinct de protection.

« Il y a quelque chose qui me touche dans le fait que les gens soient traités injustement ou négligés », a-t-elle déclaré.

Une semaine avant les élections, Harris a admis : « Je sais que beaucoup d’entre vous sont encore en train de découvrir qui je suis. »

Le candidat démocrate se présente depuis seulement trois mois dans le cadre d’une campagne compressée lancée après Le président Joe Biden s’est retiré de la course. Harris est toujours confronté à des électeurs qui disent qu’ils veulent en savoir plus sur elle et comment elle gouvernera. Elle a donc passé du temps mardi à parler de sa carrière, de ses objectifs et de son parcours.

« Je vais être honnête avec vous : je ne suis pas parfait. Je fais des erreurs. Mais voici ce que je vous promets : je vous écouterai toujours, même si vous ne votez pas pour moi. »

Harris a consacré une bonne partie de son discours à parler des politiques qu’elle adopterait si elle gagnait la Maison Blanche, notamment en aidant les nouveaux propriétaires avec les acomptes et en aidant la soi-disant « génération sandwich » d’adultes qui s’occupent de leurs enfants. Les jeunes enfants et les parents plus âgés en permettant aux soins aux personnes âgées d’être financés par Medicare. Elle a déclaré qu’elle travaillerait à faire adopter un projet de loi bipartite sur la sécurité des frontières qui a échoué l’année dernière après que Trump a encouragé les républicains du Congrès à le laisser mourir.

Et elle a déclaré qu’elle s’efforcerait de rétablir les protections contre l’avortement. « Je me battrai pour restaurer ce que Donald Trump et son juge à la Cour suprême ont enlevé aux femmes américaines », a déclaré Harris. La Cour suprême, composée de trois juges nommés par Trump, a annulé les protections fédérales contre l’avortement en 2022. L’avortement est depuis devenu l’une des questions les plus motivantes pour la base démocrate lors des élections de 2024.

« Dès le premier jour, s’il était élu, Donald Trump entrerait dans ses fonctions avec une liste d’ennemis », a-t-elle déclaré. « Une fois élu, j’arriverai avec une liste de choses à faire. »

L’Ellipse est une étendue herbeuse entre la Maison Blanche et le Washington Monument qui accueille depuis longtemps des événements politiques et des traditions nationales comme l’éclairage annuel du sapin de Noël. Mardi, la salle était pleine. Les foules se sont rassemblées sur le National Mall en direction du Washington Monument, où des écrans géants et des haut-parleurs ont été installés pour que les gens puissent entendre et voir de loin.

Les acclamations de la foule bruyante pouvaient être entendues depuis l’allée de la Maison Blanche. La campagne de Harris a déclaré qu’il s’agissait de son plus grand rassemblement à ce jour. Elle a déjà rempli les stades et autres lieux de supporters lors de ses rassemblements. Harris adore harceler Trump sur la taille de la foule – une préoccupation particulière pour le leader républicain, qui a affirmé que la campagne avait dû transporter des gens en bus mardi pour remplir l’espace.

Harris a résumé la critique de Trump en deux mots : « petit tyran ».

Elle a averti que Trump était un homme gouverné par des griefs, un homme qui se concentrerait sur lui-même et sur sa « liste d’ennemis » lorsqu’il entrerait à la Maison Blanche. Elle a rappelé la fondation de la nation, lorsque les Américains se sont battus pour la liberté, puis ont traversé des décennies de batailles âprement menées pour les droits civiques.

« Ils n’ont pas lutté, sacrifié et donné leur vie uniquement pour nous voir céder nos libertés fondamentales. Ils n’ont pas fait cela uniquement pour nous voir nous soumettre à la volonté d’un autre petit tyran », a-t-elle déclaré. « Ces États-Unis d’Amérique, nous ne sommes pas un vaisseau pour les projets de dictateurs en herbe. »

Quelques instants avant que Harris ne prenne la parole, Biden était en campagne pour réagir à une bande dessinée qui a appelé les ordures de Porto Rico lors d’un Rassemblement de Trump le week-end dernier. Le président a déclaré : « Les seuls déchets que je vois flotter là-bas, ce sont ses partisans. »

Il avait rejoint un appel national organisé par le groupe de défense Voto Latino. Biden a exhorté ceux qui ont appelé à « voter pour garder Donald Trump hors de la Maison Blanche », ajoutant : « Il représente un véritable danger non seulement pour les Latinos mais pour tout le monde. »

Les remarques de Biden ont été rapidement reprises par les républicains qui ont déclaré qu’il dénigrait les partisans de Trump, une distraction pour Harris lorsqu’elle tente de tendre la main aux électeurs du GOP.

Biden a rapidement envoyé un message sur les réseaux sociaux cherchant à clarifier ses propos.

« Sa diabolisation des Latinos est inadmissible », a déclaré Biden à propos de Trump. « C’est tout ce que je voulais dire. »

L’événement a été présenté comme une finale de campagne destinée à exposer en termes clairs le choix des électeurs la semaine prochaine. Mais c’est loin d’être le dernier événement de campagne de Harris. Elle frappera tous les États clés du champ de bataille alors qu’elle fera son dernier discours aux électeurs.

Elle sera la tête d’affiche des événements du Wisconsin, de la Caroline du Nord et de la Pennsylvanie mercredi, et jeudi, elle organisera des rassemblements en Arizona et au Nevada. D’autres événements sont attendus avant le jour du scrutin.

La campagne cherche à attirer des électeurs dans de nombreux différentes données démographiques dans l’espoir qu’un vote décisif ici et là puisse se traduire par une victoire dans une course sur le fil du rasoir avec Trump.