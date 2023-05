Une liste complète d’événements estivaux à venir pour le SilverStar Mountain Resort de Vernon

Après une saison hivernale réussie, SilverStar Mountain Resort est prêt pour les plaisirs estivaux en montagne.

La station de Vernon a publié son calendrier d’événements estivaux, qui débutera le vendredi 23 juin avec les célébrations du week-end d’ouverture du parc à vélos SilverStar.

SilverStar abrite l’un des plus grands parcs à vélos accessibles par ascenseur en Amérique du Nord, avec un réseau de plus de 70 kilomètres de pistes de descente, de cross-country et d’enduro, construites par des cyclistes pour des cyclistes. Le samedi 24 juin, il y aura de la musique en direct de musiciens locaux, dont le groupe hommage à Tragically Hip, The Hip Replacements. Les patios seront animés et le marché artisanal de Polson Park mettra en vedette plus de 20 vendeurs locaux.

Samedi mettra également en vedette la course de trail Slay the Dragon, organisée par Bush Babes and Bros. Les coureurs peuvent choisir parmi trois distances allant de facile à épique (13 km, 25 km et 50 km).

La musique live se poursuit le dimanche 25 juin avec un concert gratuit à midi de Daniel James McFadyen. Le 25 juin est également le jour de Hike for Hospice, présenté aux invités via un partenariat entre la North Okanagan Hospice Society et SilverStar. Les randonneurs, les cyclistes et les promeneurs de tous âges et capacités peuvent collecter des dons et venir à l’événement pour collecter des fonds et sensibiliser le public.

Du 8 au 9 juillet, SilverStar accueillera la première étape de la course de vélo de montagne de la série Coupe Canada 2023, qui se déroule parallèlement à la BC Cup et aux championnats provinciaux BC Downhill Mountain Bike. Les courses sont conçues pour offrir des opportunités de compétition à la prochaine génération de vététistes qui passent des courses provinciales aux compétitions internationales.

Une course annuelle populaire de vélo de montagne – la Juliana Bombshell Enduro Women’s Mountain Bike Race – aura lieu le 15 juillet.

Du 4 au 6 août, SilverStar accueille la deuxième étape de la Crankworx Summer Series Canada, réunissant certains des meilleurs cyclistes du monde au parc à vélos pour trois jours de course. Prévu juste une semaine après Crankworx Whistler et avec plus de 30 000 $ en prix en espèces et en cadeaux, de nombreux pros du tour mondial devraient participer. Tous les événements de ce week-end familial sont gratuits pour les spectateurs (accès à l’ascenseur non inclus) et le village de SilverStar « démarrera » avec des démonstrations d’équipement, des échantillons et une exposition de vendeurs ainsi que de la musique live, des jeux, des bars extérieurs et des barbecues.

Le festival annuel du vin de SilverStar revient du 10 au 13 août, réunissant certains des vignerons les plus renommés de la région. Le festival est consacré exclusivement aux établissements vinicoles de la Colombie-Britannique. Des séminaires sur le vin, des dîners sur le vin et l’événement de dégustation à pied sont au rendez-vous le samedi 12 août. Le week-end comprendra également de la musique en direct et un pop-up Polson Park Artisan Market mettant en vedette des vendeurs locaux.

Enfin, le 9 septembre, après un événement inaugural extrêmement réussi l’année dernière, les invités peuvent lancer la saison de l’Oktoberfest avec le SilverStar’s Craft Beer and Cider Fest. Vous pourrez déguster de la bière artisanale et des cidres locaux avec des dégustations versées dans le village de montagne.

Il y a aussi beaucoup de bons plats sur la montagne tout au long des mois d’été.

«Silver Star a une scène de patio animée en été et propose de charmants cafés, restaurants et pubs proposant les saveurs les plus fraîches de l’Okanagan et des boissons artisanales locales. En l’absence d’une chaîne de restaurants, les habitants de longue date qui possèdent ces restaurants sont toujours heureux de partager l’histoire et l’amour de leur maison », a déclaré SilverStar.

Pour les billets, visitez skisilverstar.com/things-to-do/events/all-events.

Brendan Shykora

CyclismeRandonnéeMusique liveVTTVernon