Une liste complète des licenciements technologiques en 2023

L’année dernière à l’échelle technologique compte continue. L’industrie technologique a vu plus de 240 000 emplois perdu en 2023, un total déjà 50 % plus élevé que l’année dernière et en augmentation. Plus tôt cette année, des réductions massives d’effectifs ont été motivées par les plus grands noms de la technologie comme Google, Amazone, Microsoft, Yahoo, Méta et Zoom. Les startups de nombreux secteurs ont également annoncé des réductions au cours du premier semestre. Et tandis que les licenciements technologiques ralenti en été et en automne, il semble que les réductions s’intensifient encore une fois.

De nombreux économistes ont mis en garde contre les craintes d’une récession, qui semblerait être un raison d’être optimiste. Mais l’élan nécessaire au rebond du secteur technologique a mis du temps à se créer, ce qui a conduit les entreprises technologiques à continuer de réduire leurs effectifs et de passer d’un état d’esprit de croissance à un état d’esprit basé sur l’efficacité face à des conditions de marché tenaces.

Mais suivre ces licenciements nous aide à comprendre l’impact sur l’innovation, quelles entreprises sont confrontées à de fortes pressions et qui est disponible pour embaucher les entreprises chanceuses de se développer actuellement. Malheureusement, cela nous rappelle également l’impact profondément humain des licenciements et des comment les profils de risque pourraient évoluer à partir de là.

Vous trouverez ci-dessous une liste complète de tous les licenciements connus dans le secteur technologique survenus en 2023, qui sera mise à jour mensuellement. Si vous avez un conseil sur un licenciement, contactez-nous ici. Si vous préférez rester anonyme, vous pouvez nous contacter ici.

Le total cumulé des licenciements pour 2023 sur la base des mois complets à ce jour est de 224 503, selon Layoffs.fyi. Les licenciements technologiques effectués à ce jour cette année dépassent actuellement le nombre total de licenciements technologiques en 2022, selon les données du tracker.

Visualisation des données par Miranda Halperncréé avec fleurir

novembre 2023

Pico

Est-ce que couper un “quelques centaines” rôles, a déclaré à TechCrunch une personne proche du dossier le 9 novembre. Le challenger Oculus de ByteDance a tenu une réunion interne annonçant qu’il interrompait son expansion cette semaine.

Croisière

Commencé licenciement de travailleurs occasionnels qui a soutenu les opérations sans conducteur le 9 novembre. Ces licenciements sont intervenus après que l’entreprise rappelé 950 robotaxis et Permis commerciaux clés perdus pour opérer en Californie.

Instantané

Licencié moins de 20 chefs de projets 8 novembre. CNBC a rapporté que la vice-présidente de l’ingénierie de Snap, ​​Nima Khajehnouri, partira également.

Amazone

Commencé couper des travailleurs dans sa division de streaming musical en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Europe, a confirmé la société le 8 novembre.

Google

Confirmé le 8 novembre supprimé « un petit nombre de rôles » dans son équipe d’assistance aux consommateurs, Google Users & Products.

Vierge Galactique

Dit dans une note au personnel le 8 novembre que c’est réduire les coûts et réduire le personnel. Le nombre d’employés concernés est actuellement inconnu.

Ubisoft Montréal

Confirmé le 7 novembre, ce sera le cas supprimé 98 rôles en administration des affaires et en informatique. Ubisoft a déclaré que 124 postes seront supprimés au total à travers le Canada, y compris des réductions dans son équipe informatique mondiale et dans son studio VFX, Hybride.

La porte à côté

A révélé dans ses résultats du troisième trimestre qu’il réduisait ses effectifs de 25%.

Au-delà de la viande

Suppressions annoncées le 6 novembre touchant environ 19% de ses employés hors production. L’entreprise de viande d’origine végétale a annoncé qu’elle examinerait également l’ensemble de ses opérations mondiales pour rechercher des opportunités de réduction des coûts.

Laboratoires Ava

Est en train de couper 12% de ses effectifsa confirmé le PDG Emin Gün Sirer le 6 novembre.

Mer Ouverte

Licencié à propos 50% de son personnela confirmé la société le 3 novembre. PDG Devin Finzer a publié une déclaration sur X disant que le marché NFT se concentre désormais sur « OpenSea 2.0 ».

Starz

Est en train de licencier plus de 10% de son personnel avant la séparation de la société de Lionsgate, le PDG Jeffrey Hirsch a annoncé le 3 novembre. Le réseau et l’application de streaming quitteront également l’Australie et le Royaume-Uni.

Faire-part

Licencié environ 250 personnes Le 3 novembre dans le cadre d’une restructuration. Le marché de gros a levé l’année dernière une extension de 416 millions de dollars pour une valorisation de 12,6 milliards de dollars.

Niu

Confirmé à TechCrunch le 3 novembre qu’il procède à une série de licenciements affectant environ 10% de leur effectifcitant une « concurrence féroce ».

100 voleurs

Réduit ses effectifs de 20 %, le PDG John Robinson annoncé le 2 novembre. La marque d’esports développe son studio de jeux ainsi que sa marque de boissons énergisantes, Juvee.

Espace ouvert

A procédé à une série de licenciements, le PDG Jeevan Kalanithi annoncé le 2 novembre. Le nombre d’employés touchés par les licenciements n’a pas encore été communiqué.

Informatique

Est en train de licencier 10% de son effectif mondiala annoncé la société de gestion de données cloud dans ses résultats du troisième trimestre le 1er novembre.

Splunk

Est prêt à couper environ 500 salariés Le PDG Gary Steele a déclaré dans un message aux employés le 1er novembre avant la date prévue rachat par Cisco.

octobre 2023

Bungie

Licencie environ 100 employés, PDG Pete Parsons annoncé le 30/10. En conséquence, le studio de jeux appartenant à Sony retarde également deux de ses prochains titres.

Carat

Aurait réduit un montant estimé 10% de son effectif Le 27 octobre, après que le démarrage financier pour les créateurs ait levé un tour de table de série B de 70 millions de dollars plus tôt cette année.

Hippopotame

Prévoit de éliminer 120 rôlesa déclaré la société dans un dossier déposé auprès de la SEC le 30 octobre.

Mutuelle Liberté

Des projets de réduction 850 membres de son personnela confirmé la compagnie d’assurance le 27 octobre.

Salsifis

Couper 110 emplois et déménagent certains postes à l’étranger, a annoncé le PDG et co-fondateur Jason Purcell le 25 octobre.

Slync

Est éteindredes mois après que son ancien PDG Chris Kirchner ait été arrêté pour fraude et poursuivi l’entreprise en justice pour payer ses frais juridiques.

Expédition

Annoncé le 24 octobre dans un communiqué de l’entreprise selon lequel elle avait licencié 3,5% de leur effectif et fermeront de nombreux postes vacants.

Galet

Le Alternative X anciennement connu sous le nom de T2, a annoncé le 24 octobre la cessation de ses activités.

Nokia

A annoncé le 19 octobre qu’il réduirait jusqu’à 14 000 emploissoit 16 % de ses effectifs, après un repli important au troisième trimestre.

Roblox Chine

Supprimer 15 rôles le 24 octobre, deux ans après que l’effort conjoint avec Tencent ait brusquement interrompu son service.

Tropique

Suppression de 26 postes, PDG David Campbell confirmé dans un post LinkedIn 21 octobre.

Convoi

Arrête ses opérations en raison d’une « récession massive du fret », a déclaré le PDG Dan Lewis annoncé dans un mémo Le 19 octobre, une semaine après avoir licencié 20 % de ses effectifs.

JuridiqueZoom

Projets de licenciement plus de 100 travailleurs dans sa division des ventes, a révélé l’entreprise dans une lettre relative à la loi sur l’adaptation et le recyclage des travailleurs.

Plume

Licencié plus de deux douzaines de travailleursa appris TechCrunch le 18 octobre, environ un an après que la startup de soins de santé trans ait levé une série B de 24 millions de dollars.

Google

Éliminé au moins 40 rôles dans sa division actualités, Google a confirmé le 18 octobre.

Groupe Expedia

Supprimer une centaine d’emplois, Rapports de skift, lors de sa deuxième série de licenciements ces derniers mois. Les réductions auraient eu un impact sur les employés des secteurs des données et de l’IA.

Débordement de pile

Licencié 28% de son effectifaffectant très probablement 100 personnes, a annoncé la société appartenant à Prosus le 16 octobre.

Camp de bande

Éliminé 50% de son personnel le 16 octobre après le changement de propriétaire de la société de jeux vidéo Epic à la plateforme de licences musicales Songtradr.

LinkedIn

Confirmé le 16 octobre qu’il réduirait 668 emplois supplémentairesce qui porte le total à près de 1 400 cette année, la majeure partie des réductions les plus récentes affectant ceux qui occupent des postes en R&D.

Port flexible

Le 13 octobre, les licenciements ont commencé 20% de ses salariésenviron 600 personnes, se prépare à sa restructuration et poursuit sa campagne de réduction des coûts commencée par l’annulation des offres et la location de bureaux.

Qualcomm

Supprime 1 258 emplois dans deux de ses bureaux californiens. Selon un dépôt auprès du Département de développement de l’emploi de Californiela société de semi-conducteurs prévoit de procéder aux réductions en décembre.

Origine bleue

Licencié 40 personnes le 10 octobre, dont des ingénieurs logiciels et des gestionnaires de programmes, selon L’information.

Correction de points

Va licencier 558 salariés après que le service d’abonnement au style personnel ferme un centre de distribution à Dallas.

Synapse

A confirmé le 6 octobre qu’il avait 86 personnes licenciées, environ 40 % de la société fintech soutenue par a16z. Plus tôt dans l’année, Synapse a licencié 18 % de ses employés suite au ralentissement de sa croissance.

Oiseau

Émis une nouvelle vague de licenciements après l’acquisition de Spin, selon un e-mail que le PDG par intérim Michael Washinushi a envoyé à l’entreprise. Les licenciements sont intervenus une semaine après la société a été radiée de la Bourse de New Yorket le nombre exact reste inconnu.

Qualtrics

A annoncé le 4 octobre que 780 postes sont supprimés et que « plusieurs centaines » de rôles changent ou déménagent en 2024.

Trémie

réduit ses effectifs à temps plein de 30 %, ce qui représente 250 suppressions de postes, l’entreprise annoncé le 3 octobre.

Analyse en chaîne

A annoncé le 2 octobre son licenciement environ 15% de ses effectifstouchant environ 150 salariés.

septembre 2023

FerNet

Dans un dossier réglementaire publié le 29 septembre, la startup de cybersécurité a cessé toutes ses activités commerciales alors qu’elle se prépare à la faillite (chapitre 7) et a licencié son personnel restant.

Le chien méchant

Il aurait supprimé au moins 25 développeurs sous contrat, ont déclaré deux sources proches du dossier. Kotaku.

Jeux épiques

A annoncé le 28 septembre que le fabricant de Fortnite licenciait 16% de ses effectifs, soit 870 personnes.

Bureau de discussion

Un employé concerné a confirmé le 27 septembre qu’au moins 140 personnes, sinon plus, étaient concernées par la troisième série de licenciements de Talkdesk en moins de 14…