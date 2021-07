Une liste bizarre de règles de mariage demande aux invités d’arriver avec au moins un cadeau d’une valeur de 5 000 roupies

Un jour de mariage est censé être l’un des jours les plus importants dans la vie d’une personne et les gens ne ménagent aucun effort pour le rendre parfait. Les couples font des folies sur la fonction, la nourriture et le lieu tout en planifiant chaque détail du grand jour. Cependant, ce couple est allé trop loin dans la planification de tout et a publié une liste de choses à faire et à ne pas faire pour les invités.

Une liste de règles de mariage partagée par l’organisateur du mariage au nom des mariés est désormais devenue virale sur les réseaux sociaux. La capture d’écran du courrier contenant la liste des règles envoyées à tous les invités confirmés a été publiée sur Reddit. Le brouillon du courrier envoyé aux invités commence par un message d’accueil de l’organisateur de mariage qui demande une confirmation de présence pour l’effectif final. En outre, il énumère 10 règles différentes qui doivent être suivies lors du mariage.

La première règle exige que les invités soient présents sur le lieu au moins 15 à 30 minutes avant le début de la fonction. Bien que cela puisse vous sembler une instruction pas si mauvaise, la liste qui suit est pour le moins bizarre. Les règles contiennent des instructions claires sur ce que les invités peuvent ou ne peuvent pas porter lors de la réception et l’organisateur du mariage demande aux invités de ne pas porter de couleur blanche, crème ou ivoire pour la journée.

Le port d’un maquillage complet ou une coiffure autre que le carré ou la queue de cheval ordinaire a également été interdit par l’organisateur de mariage. La liste comprenait une SOP stricte sur les médias sociaux qui interdisait aux invités de s’enregistrer sur Facebook jusqu’à ce que cela leur soit demandé. Les invités étaient également tenus de publier des photos uniquement avec un hashtag spécial. Il était également interdit aux participants d’enregistrer la cérémonie ou de parler à la mariée.

Cela semble déjà bizarre? Attendez d’entendre parler de la règle finale qui exigeait que les invités arrivent avec un cadeau d’une valeur de 75 $ ou plus, pour entrer dans la fonction.

La liste bizarre de règles de mariage a suscité de nombreuses réactions de la part des utilisateurs de Reddit qui ont déclaré qu’ils préféraient boycotter le mariage plutôt que de suivre les règles stupides. Les gens ont inondé la section des commentaires de réactions hilarantes en fouillant la liste des règles. Le message a jusqu’à présent reçu plus de 3 000 commentaires et 33 000 votes positifs sur Reddit.

