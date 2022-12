Une lionne essaie de chasser une girafe, mais rien ne se passe comme prévu

Traquer une girafe est souvent une entreprise risquée pour les lions, qui ciblent généralement les jeunes, malades, enceintes et faibles. Ils chassent les girafes généralement par derrière et s’étouffent à mort. Dans les circonstances les plus rares, ils s’attaquent aux girafes adultes lorsqu’ils n’ont plus le choix de nourrir leur estomac. Récemment, une vidéo d’une lionne se faisant tabasser par une girafe fait le tour du net.

Le clip montre que la lionne attendait pour chasser la girafe. Cependant, la grande et furieuse girafe, tout en se défendant, donne plusieurs coups de pied au prédateur suprême. Suite à cela, la lionne s’enfuit pour sauver sa vie.

Regardez la vidéo ici

La vidéo, qui est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux, a reçu près de 43 000 vues. Cette vidéo a été publiée par le compte Instagram nommé Animal Coterie. Dès que la vidéo a été téléchargée sur la page Instagram, plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont commenté la vidéo.

Un utilisateur a commenté: «Il a continué à se connecter et je n’ai cessé de le regarder. Des images sympas et chacun a pu s’en aller ». Un autre utilisateur a commenté: «Peu importe lequel d’entre eux souffre. C’est toujours triste de voir leur lutte pour la nourriture et la survie ». Un utilisateur a également écrit : « J’adore les vidéos d’animaux. Mais je n’aime pas voir les lions se faire mal ».

Ce n’est pas la première fois, il y a eu plusieurs incidents dans le passé où une lionne peut être vue en train d’être battue par la grande et furieuse girafe. Généralement, il y a de très faibles chances qu’une girafe adulte soit vaincue par la lionne. Comme les girafes sont grandes et plus grosses, il devient difficile pour un lion d’atteindre sa gorge pour mordre.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici