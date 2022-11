Une lionne entre dans un véhicule plein de monde lors d’un safari, tout le monde caresse le félin sauvage

Les médias sociaux hébergent plusieurs vidéos d’interactions entre animaux et humains. Chacun d’eux est unique à sa manière. Alors que certaines de ces vidéos montrent des animaux attaquant impitoyablement des humains, d’autres sont beaucoup plus douces et montrent le bon côté des animaux, même les plus sauvages. Une telle vidéo d’une lionne entrant dans un véhicule plein d’humains et se frottant le visage contre tous est virale ces jours-ci.

Nouvelle expérience animalière 😬 pic.twitter.com/1J74oTKgWW — Bizarrement terrifiant (@OTerrifying) 8 novembre 2022

La vidéo a été partagée le 8 novembre et sous-titrée « Nouvelle expérience de la faune ». La séquence de 18 secondes montre un véhicule plein de personnes profitant d’un safari sans se méfier d’une lionne qui se précipite dans leur véhicule. Mais au lieu que les gens courent pour sauver leur vie et que la lionne les attaque, la vidéo prend une tournure définitive et la lionne est adorée par tous ceux qui sont assis dans le véhicule. La lionne se frotte férocement contre tout le monde et adore les caresses qu’elle reçoit des passagers du safari.

La vidéo a recueilli plus de 56 vues lakh et plus de 1,65 lakh aime au cours des trois derniers jours. Les personnes dans les commentaires ont été à la fois choquées et heureuses de voir que la vidéo ne s’est pas transformée en bain de sang comme beaucoup l’auraient prévu.

Laissez-moi deviner que c’est en Amérique et que ce lion a été élevé à la main pour agir de cette façon. – Ragamuffin (@Blueshaded_Rags) 8 novembre 2022

Un utilisateur a écrit : « Si vous êtes élevé dans la nature, vous agirez comme un sauvage. Si vous êtes élevé avec amour, vous allez adorer. Ça marche aussi pour les animaux.

C’est un dieu naturel de mec lion étant donné que l’instinct est trop tuer. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’allume quelqu’un. Je ne blâme pas du tout l’animal non plus. Tu veux vivre là-bas, tu ferais mieux d’être préparé aux conséquences — Cord Blaney (@Ordca3Cord) 8 novembre 2022

À cela, un deuxième utilisateur a répondu: «C’est l’instinct naturel divin d’un mec lion qui est de tuer. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’allume quelqu’un. Je ne blâme pas du tout l’animal non plus. Tu veux vivre dans leur monde, tu ferais mieux de te préparer aux conséquences.

Laissez-moi deviner que c’est en Amérique et que ce lion a été élevé à la main pour agir de cette façon. – Ragamuffin (@Blueshaded_Rags) 8 novembre 2022

Un troisième utilisateur a écrit: “Laissez-moi deviner que c’est en Amérique et que ce lion a été élevé à la main pour agir de cette façon, à peine la faune est-elle plus juste une triste accusation de la façon dont les animaux sauvages sont utilisés pour le divertissement.”

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici