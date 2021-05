Une lionne attaque un entraîneur de cirque lors d’un spectacle russe en direct dans une vidéo virale horrifiante

Les cascades et les performances qui impliquent des animaux sauvages dans un cirque peuvent être imprévisibles et mettre la vie en danger, même lorsqu’elles sont dirigées par des professionnels bien formés. Parfois, une légère erreur de calcul peut même présenter un risque pour la vie. Un de ces incidents s’est produit au cirque itinérant de l’Oural en Russie le 22 mai, où un entraîneur a été attaqué par une lionne alors qu’il se produisait devant un public. Une vidéo horrible de la même chose a fait le tour des médias sociaux.

Dans les images terrifiantes, deux lionnes – Vega et Santa – peuvent être vues entrer dans un cirque et se bagarrer sur le sol. Quelques instants plus tard, juste au moment où leur dompteur, Maxim Orlov, passait de l’autre côté du ring en tenant une perche, Vega lui sauta dessus. Il semble que le gros chat n’a pas pu suivre l’acte et a plutôt pensé qu’il s’agissait d’une attaque et il l’a donc mordu plusieurs fois. Le dresseur et d’autres membres du personnel du cirque ont réussi à repousser l’animal, mais pas avant qu’il ne se soit blessé aux bras et aux jambes. En regardant les choses prendre une mauvaise tournure, on pouvait voir des spectateurs effrayés, y compris des enfants, se précipiter hors du chapiteau de cirque.

Un témoin oculaire a admis aux médias locaux que la lionne était devenue incontrôlable. Selon un rapport de Courrier quotidien, l’attaque soudaine a provoqué chez une femme enceinte une crise d’épilepsie due au choc.

À la suite de l’attaque, Maxim a été transporté d’urgence dans un hôpital de Moshkovo, dans la région de Novossibirsk, où il a reçu les premiers soins. Après s’être stabilisé, il a déclaré que de tels cas sont assez rares, mais a admis que personne ne peut prédire le comportement des animaux. Orlov a assuré plus tard que Vega ne se produirait plus dans le cirque.

Cet incident horrible a conduit à des appels à l’interdiction des animaux vivants se produisant dans les cirques.

Bon pour la lionne. Les cirques sont cruels et odieux. Ils devraient être interdits dans le monde entier. – MaryJane⚜🇻🇦 (@ MissMaryJane03) 23 mai 2021

Bien sûr, les cirques avec des animaux sont totalement faux, mais c’est simplement l’offre et la demande. Quand ils commenceront à rouler dans les villes et que personne n’achètera de billet, les choses changeront bientôt. – Rebecca (@becbirdie) 23 mai 2021

