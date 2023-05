Vicky Barlow a vu « une faune incroyable » pendant le temps qu’elle a passé à chercher dans les bassins rocheux du Royaume-Uni. Mais au cours du week-end, elle est tombée sur quelque chose qui, selon elle, était « très spécial » – une limace de mer arc-en-ciel « extrêmement rare ».

Barlow a écrit dans un article de blog au cours du week-end qu’elle avait cherché une araignée de mer à Falmouth avec The Rock Pool Project, une organisation à but non lucratif locale qui cherche à connecter les gens à la faune marine. Puis, lorsqu’elle a ramassé un énorme rocher couvert d’algues, « quelque chose de brillant et d’inhabituel » a attiré son attention. C’était la limace de mer arc-en-ciel.

« Mais, pour autant que nous puissions en juger, c’est la première fois que cette espèce est découverte par un pooler de roches au Royaume-Uni », a-t-elle déclaré.

Elle l’a placée dans un pot pour avoir une meilleure vue, et la limace « s’est révélée en technicolor complet », a-t-elle dit, ajoutant que d’autres passionnés de limaces de mer et d’animaux similaires appartenant au groupe des nudibranches « se sont précipités et ont tous regardé la créature naviguer ». le pot en totale admiration.

« Comme la plupart des nudibranches, il avait une sacrée personnalité, se dressant pour mieux voir son environnement et utilisant ses ‘cerata’ en forme de tentacule le long de son dos pour se faire paraître plus gros si l’une de nos mains s’approchait trop près », a-t-elle écrit. dans son article de blog.

Ils ont finalement remis la limace de mer à sa place dans la piscine rocheuse et ont téléchargé des images et des informations dans la base de données du Rock Pool Project et dans le National Biodiversity Network.

Voir une limace de mer arc-en-ciel, dont le nom scientifique est Babakina anadoni, dans la région fait partie des « changements massifs » que la vie marine a connus dans le sud-ouest du Royaume-Uni ces dernières années, le biologiste marin Ben Holt, qui travaille également pour The Rock Pool Project, dit nouvelles de la BBC.

Les animaux prospèrent dans les eaux chaudes et se trouvent généralement au large des côtes espagnoles, portugaises et françaises. Plus tôt cette année, un rapport du Centre national d’océanographie a révélé que les températures de surface de la mer autour du Royaume-Uni ont eu une « tendance au réchauffement significative » d’environ 0,3 degrés Celsius tous les dix ans au cours des 40 dernières années. Au cours des 77 prochaines années, les eaux devraient se réchauffer de plus de 3 degrés Celsius, selon le rapport.

Pendant ce temps, la découverte du week-end est l’une des nombreuses découvertes de la limace de mer arc-en-ciel au cours des derniers mois. Holt et Barlow disent qu’il y a eu « une poignée d’observations » depuis la fin de l’été dernier.

« C’est une découverte incroyable et je pense que nous en verrons plus », a déclaré Holt à la BBC. « C’est aussi assez remarquable parce que les bassins rocheux sont un environnement assez difficile avec la marée montante et descendante. »

« C’est absolument incroyable ce que vous pouvez trouver sur nos côtes rocheuses », a déclaré Barlow dans son article de blog, « et aujourd’hui était un exemple parfait de l’incroyable faune que nous avons à notre porte ici à Cornwall. »

