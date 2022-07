Une ligue professionnelle peut donner un véritable coup de pouce au basketball en Inde : Scott Fleming

La NBA a gagné en popularité ces dernières années dans le sous-continent indien. Qu’il s’agisse de la marque ou du sport du basket-ball, un nombre bien supérieur de jeunes se lancent dans le basket-ball par rapport aux chiffres d’il y a dix ans.

La NBA Academy of India a un rôle énorme à jouer dans la prolifération du nombre d’adeptes du sport dans le pays. Scott Fleming, directeur technique de l’académie, explique la croissance du sport dans la nation folle de cricket depuis son passage en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale indienne de basket-ball en 2012.

“Depuis que je suis venu en Inde pour être entraîneur national, j’ai vu le basket grandir”, commence l’entraîneur américain.

“Pas seulement la prise de conscience de la NBA et de ce qu’ils font ici en Inde, mais aussi des groupes indépendants et de la fédération.”

“Je suis d’accord avec vous sur le fait que la croissance n’a pas été rapide, mais qu’elle a été lente et régulière.”

Il y a encore beaucoup de place pour le développement comme il le note à juste titre : « Il y a des facteurs clés qui peuvent être nommés. Par exemple, une ligue professionnelle peut lui donner un vrai coup de pouce, mais je pense l’avoir vu grandir quand même.

«Nous avons eu une douzaine de joueurs professionnels de la NBA qui ont rencontré les enfants et organisé le camp. Et je pense qu’il y a une plus grande base de fans qu’auparavant.

“Ce ne sera probablement jamais proche du cricket, mais nous espérons gagner sur les autres sports”, dit-il en toute franchise.

“J’ai vu le jeu se développer régulièrement, mais il reste encore un long chemin à parcourir.”

Comme le dit le célèbre dicton “La personne avant le joueur”, le sport est souvent considéré comme un moyen pour le développement global d’un joueur, mais surtout le développement holistique de la personne. Et l’homme qui a entraîné l’équipe nationale indienne à remporter deux médailles aux Championnats d’Asie du Sud dans les années 2014 et 2015 a une devise similaire. Il est fier du fait que les méthodes déployées dans son centre d’excellence suivent une philosophie similaire.

“Je donne certainement beaucoup de crédit à la fédération et aux entraîneurs de la fédération pour ce qu’ils ont fait avec les joueurs, mais je pense que cela a aidé qu’ils aient leur fondation ici à la NBA Academy. Et je pense que c’est ainsi que nous pouvons vraiment nous associer.

« Je l’ai déjà dit, il faut un village pour vraiment aider un joueur et l’améliorer. Donc, on sent qu’on fait partie du village, la fédération en fait partie, les parents en font partie, et les entraîneurs locaux, on travaille tous ensemble. Mais je pense qu’être dans un environnement structuré ici et pouvoir travailler au basket tous les jours avec leur scolarité et d’autres choses est une excellente base pour réussir », a-t-il déclaré dans une exclusivité à News18.

La portée et l’attrait du jeu ont été fortement aidés par les progrès de la technologie au cours des deux dernières décennies et la mondialisation des marchés. De tels développements permettent au sport de puiser dans un bassin plus large de joueurs originaires de différentes parties du globe.

“A chaque année qui passe, il y a de plus en plus de joueurs internationaux en NBA. Si vous regardez le dernier repêchage, vous trouverez beaucoup de joueurs internationaux sur la liste », explique Fleming.

Cela est dû à un effort prudent des organisateurs et des décideurs. “La NBA a été très intentionnelle en voulant être mondiale. Ils organisent même beaucoup de leurs matchs dans d’autres pays.

«Nous avons eu un match de pré-saison ici à Mumbai il y a quelques années. Et je sais que la NBA a eu l’intention de venir en Inde et de créer une marque, en particulier en travaillant au niveau local, dont j’ai également fait partie.

“Nous avons atteint des millions d’enfants grâce à la NBA junior. Nous avons également d’autres fonctionnalités auxiliaires telles que des académies d’entraîneurs et diverses compétitions et tournois ainsi que nos écoles NBA ouvertes toute l’année », Fleming nous donne un aperçu de la multitude d’opportunités d’amorçage disponibles sous l’égide de la NBA India Academy.

Il poursuit en expliquant les voies de développement optimisées pour exploiter le véritable potentiel d’un joueur.

“C’est un effort combiné et nous avons une approche à trois volets, où la NBA junior est l’endroit où les quartiers sont initiés à la version NBA du basket-ball et certains d’entre eux ont la chance d’aller dans les écoles de la NBA, et s’ils jouent à un niveau très haut niveau et excellent, ils peuvent concourir pour faire partie de l’académie NBA. Nous travaillons donc ensemble pour développer le jeu de basket-ball et la marque de la NBA en Inde. »

Le talent peut être trouvé n’importe où, indépendamment de la caste, de la croyance, de la naissance, de la religion ou du statut social et économique.

Cependant, l’Inde, étant la nation diversifiée qu’elle est, peut difficilement administrer ou déployer des mesures égales d’accessibilité compte tenu de la variance climatique socio-économique qui fluctue entre ses multiples régions. En termes plus simples, tous les villages ou villes ne peuvent pas avoir le luxe d’une ville métropolitaine où le «grind» se produit apparemment. Et par conséquent, des mesures spéciales adaptées aux besoins des zones rurales ou sous-développées sont nécessaires pour élargir l’accès au véritable vivier de talents disponibles dans le pays.

« Nous devons probablement faire plus (en ce qui concerne le développement du sport dans les zones rurales). Il est très difficile de mettre en place un réseau dans tous les villages tel quel. Nous faisons de notre mieux pour toucher la population. Même s’ils ne peuvent pas assister à nos essais, nous offrons aux enfants la possibilité d’envoyer des vidéos et des informations sur eux-mêmes. »

« Nous sommes allés dans certains villages. Quand on entend parler d’un joueur exceptionnel. À l’époque où Satnam Singh arrivait, nous avions des représentants pour aller dans son village et le voir », raconte Fleming sur sa propre expérience en empruntant les routes indiennes profondes pour tenter de déterrer un diamant en devenir.

« Mais c’est un défi difficile, je l’admets. Nous ne sommes certainement pas contre cela. J’aimerais aller dans tous les petits villages de l’Inde, mais pratiquement ce n’est pas toujours facile à faire. Alors, j’espère que le mot sortira », dit-il sincèrement.

«Je sais que certains des garçons que nous avons à l’académie viennent de petits villages. Ils ont fait l’effort de se rendre aux essais dans les grandes villes. “

“L’autre façon de les trouver est de repérer les tournois nationaux car beaucoup de bons joueurs jouent dans les équipes d’État. Et c’est comme ça qu’on s’est rendu compte que beaucoup de bons joueurs viennent de ces petits villages.

« Peu importe d’où ils viennent, une grande ville ou un petit village. Nous regardons comment ils jouent, quel genre de coéquipier ils sont et quel genre de cœur ils ont vraiment », explique-t-il en encapsulant les qualités requises pour faire un sportif honnête.

Tout type de développement nécessite une base solide et, par conséquent, un travail substantiel au niveau local doit être effectué afin d’en récolter les bénéfices à l’avenir.

« J’ai participé à des tournois scolaires. Si nous entendons parler de la participation de certains joueurs de qualité, nous essayons d’y aller et d’y jeter un œil. Nous avons également des relations avec les collèges. Nous les faisons venir ici et jouer dans une ligue que nous avons ici à l’académie.

“Nous savons que ce sont des joueurs de type post-académie, mais nous essayons de garder l’oreille attentive sur ce genre de choses.”

“La principale chose que je peux probablement dire, c’est que le programme NBA School que nous avons est notre principale caractéristique. Nous travaillons avec des écoles déjà établies. Nous venons avec le programme NBA où nous les entraînons après l’école et les joueurs ne doivent pas nécessairement être de cette école non plus. Beaucoup d’entre eux le sont, mais ils ne doivent pas nécessairement l’être.

“Nous avons également fait appel à des joueurs actuels et anciens de la NBA pour faire des visites dans les écoles, c’est donc probablement la meilleure chose que nous fassions en ce qui concerne notre relation avec les écoles en ce moment”, a-t-il conclu.

