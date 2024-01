Une ligne électrique tombe sur une voiture, tue 3 personnes et blesse un bébé

Une ligne électrique est tombée mercredi sur une voiture garée dans le nord-est de Portland, dans l’Oregon, tuant trois personnes et blessant un bébé lors d’un tempête de glace cela a conduit à une myriade de fermetures de routes et de pannes de courant.

Peu avant midi, les répartiteurs ont commencé à recevoir des appels frénétiques concernant une ligne électrique tombée en panne et des personnes semblant électrocutées. Une branche est tombée sur une ligne électrique, la faisant tomber sur un SUV, a déclaré Portland Fire & Rescue dans un communiqué envoyé par courrier électronique à USA TODAY.

Alors que la situation évoluait, un résident a saisi le bébé des mains de son père, identifié comme étant Nash, qui gisait dans la rue dans le but de lui sauver la vie, selon le communiqué.

La mère du bébé, âgée de 21 ans, Ta’Ron Briggs, 15 ans, et Nash ont été retrouvés morts à l’arrivée des pompiers sur les lieux. Le bébé, qui a été emmené pour une évaluation médicale complète, est en bon état, un a rapporté une filiale locale.

Selon les pompiers, aucune eau n’a été appliquée sur un éventuel incendie de voiture car aucune flamme n’était présente et le véhicule a été évalué par les membres présents et jugé à l’abri du risque d’incendie. La compagnie d’électricité a ensuite mis la ligne hors tension, indique le communiqué.

Portland Fire & Rescue a déclaré dans un communiqué qu’il pensait que les victimes avaient été électrocutées en sortant de la voiture.

Le père des victimes dit avoir entendu la ligne électrique avant qu’elle ne tombe

Ronald Briggs, le père de Ta’Ron et de la jeune femme, a déclaré à KGW8 que lui et sa femme se dirigeaient vers l’épicerie lorsqu’ils ont entendu un bruit fort.

“Nous avons entendu un grand boum. Et ma femme a dit : ‘Oh mon Dieu, leur voiture est en feu'”, a déclaré Briggs.

Tout le monde s’est précipité pour sortir dès que la ligne électrique est tombée sur la voiture, a déclaré Briggs.

“Ils montaient la colline et ils sont redescendus. Ma fille a essayé d’attraper son petit ami, le père de son bébé avec le bébé, et son pied a touché le fil”, a-t-il déclaré.

Ta’Ron, qui voulait aider la jeune famille, fut averti par son père de s’éloigner d’eux.

“N’allez pas là-bas, essayez de vous éloigner d’eux. Et il a glissé, et il a touché l’eau, et lui, et il est mort aussi”, a déclaré Briggs.

Briggs, qui a perdu deux enfants en une journée, a exprimé à quel point il se sentait impuissant face à cette situation.

“Ça fait juste mal. Voir mes enfants mourir, je ne peux rien y faire”, a déclaré Briggs.

Prévisions météo du week-end :Un gel profond devrait revenir dans la moitié est des États-Unis après une accalmie ; glace épaisse dans le nord-ouest du Pacifique

Pannes de courant et fermetures dans tout l’Oregon

Selon le Statesman Journal, un journal du réseau USA TODAY situé à Salem, dans l’Oregon, environ 43 500 clients étaient privés d’électricité mercredi après-midi à la suite de la tempête de mardi soir.

Le plus grand nombre de personnes sans électricité se trouvait dans la région d’Eugene, où il y a eu plus de 21 000 pannes, selon l’Eugene Water & Electric Board.

Portland General Electric a déclaré mercredi que près de 9 000 de ses clients étaient privés d’électricité dans sa zone de service, principalement dans la région métropolitaine de Portland.

La plupart des districts scolaires de la région de Mid-Valley ouvraient tard ou fermaient jeudi.

Prévisions météo du week-end à Oregon

Alan Reppert, météorologue principal d’AccuWeather, a déclaré mercredi à USA TODAY qu’une tempête en cours dans le nord-ouest du Pacifique apporterait “des glaces importantes à Portland et Seattle”.

Le service météorologique a déclaré que des taux de chutes de neige élevés et de la poudrerie étaient possibles et que des avertissements généralisés de tempête hivernale et des avis météorologiques hivernaux sont entrés en vigueur mercredi.

Contributeur : Anthony Robledo, USA TODAY ; Zach Urness, Salem Statesman Journal