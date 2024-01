Une ligne électrique tombe sur une voiture à Portland, tuant 3 personnes et blessant un bébé

Une ligne électrique est tombée sur une voiture à Portland mercredi, tuant trois personnes et blessant un bébé lors d’une tempête de verglas qui a rendu les routes et les autoroutes de montagne dangereuses dans le nord-ouest du Pacifique.

Rick Graves, porte-parole des pompiers de la ville, a déclaré qu’une grosse branche était tombée sur la ligne électrique, la faisant tomber et s’écraser sur la voiture. On pense que les passagers de la voiture sont morts lorsqu’ils sont sortis du véhicule et ont été chargés d’électricité, a-t-il déclaré. Les trois tués – deux adultes et un adolescent – ​​ont été retrouvés morts dans la rue à l’arrivée des pompiers, et le bébé a été transporté à l’hôpital, a-t-il ajouté.

Autour de Portland, conduire et même marcher étaient pratiquement impossibles à cause des routes et des trottoirs recouverts de glace. Des glaçons pendaient aux toits et aux voitures, et la glace recouvrait les branches, les plantes et les feuilles comme du verre épais.

Une grande partie de la région faisait l’objet d’avertissements mercredi pour la présence d’un pouce de glace, promettant de ne faire qu’ajouter aux dégâts causés par un phénomène mortel, puissante tempête qui a frappé ce week-end. La zone d’alerte a été réduite plus tard dans la matinée à certaines parties du sud-ouest de l’État de Washington et du nord-ouest de l’Oregon, y compris Portland, une zone métropolitaine de plus de 2 millions d’habitants, et limitée davantage à la bordure ouest de la gorge du fleuve Columbia dans l’après-midi.

Les trois décès à Portland mercredi s’ajoutent à au moins sept décès liés à des arbres tombés et à une hypothermie présumée lors de la vague de froid glacial et des vents violents de la tempête précédente.

Diane Flaherty, résidente d’un quartier vallonné et boisé du sud-ouest de Portland, a déclaré que sa maison était sans électricité depuis samedi. Ce jour-là, elle a quitté sa maison lorsqu’elle a vu le grand arbre dans sa cour commencer à se balancer sous le vent fort. Pour rester en sécurité et au chaud, elle a décidé de rester avec son beau-frère.

«C’était comme une zone de guerre», a-t-elle déclaré, décrivant le bruit des arbres qui craquaient lorsqu’ils tombaient sur les voitures et les maisons de ses voisins. «Nous étions absolument abasourdis.»

Les écoles et les bâtiments gouvernementaux ont fermé leurs portes alors que les autorités mettaient en garde contre le verglas des routes et le risque de nouvelles pannes de courant, alors même que les équipes luttaient pour rétablir l’électricité pour des milliers de personnes privées de courant pendant des jours.

La tempête a annulé ou retardé des vols, notamment à Vancouver, en Colombie-Britannique, où de fortes chutes de neige ont recouvert la ville et embarrassé la circulation, a rapporté La Presse Canadienne. La ville pourrait recevoir près de 8 pouces de neige d’ici la soirée.

La tempête a frappé le nord-ouest des États-Unis ainsi que le reste du pays. fait face à un temps maussade qui, dans certains endroits, mettent en danger l’approvisionnement en électricité. Plus de 90 000 foyers et entreprises – principalement dans l’Oregon – ont perdu l’électricité dans tout le pays, selon PowerOutage.us.

Dans l’Oregon, les autorités ont fermé 47 milles de l’Interstate 84, une autoroute majeure est-ouest, en raison de la menace de glace.

Le nord-ouest du Pacifique est plus connue pour ses pluies et n’était pas conçue pour connaître des températures aussi arctiques, mais la région densément boisée est particulièrement sujette au risque de chute d’arbres et de lignes électriques, en particulier lors de tempêtes de pluie verglaçante ou de verglas.

Les tempêtes de verglas se produisent lorsque la pluie verglaçante entraîne de dangereuses accumulations de glace. La pluie verglaçante tombe sous forme d’eau mais gèle lorsqu’elle frappe des surfaces froides telles que les routes. Il peut alourdir les arbres et les lignes électriques, les rendant plus lourds et plus susceptibles de se briser, surtout par vent fort.

L’air plus chaud devrait apporter un certain soulagement mercredi.

Cependant, les prévisions matinales glaciales ont conduit les écoles publiques de Portland, le plus grand district de l’État, à annuler les cours pour un deuxième jour, invoquant des inquiétudes concernant l’électricité, les canalisations éclatées et les allées et parkings dangereux. Le comté de Multnomah, qui abrite Portland, a également fermé les tribunaux, les bibliothèques et les parcs.

Les autorités du comté ont prolongé l’état d’urgence jusqu’à mercredi midi après avoir servi un nombre record de personnes dans leurs abris d’urgence contre les intempéries. Les autorités ont appelé à des volontaires, citant la forte demande dans une zone où des milliers de personnes vivent dehors.

“La véritable limitation pour nous à l’heure actuelle est le personnel”, a déclaré Dan Field, directeur du bureau des sans-abri du comté et de la ville. « Nous devons avoir suffisamment de monde pour garder les portes ouvertes des abris d’urgence. »