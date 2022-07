Une ligne électrique fait 4 morts lors d’une manifestation anti-ONU dans l’est du Congo

KINSHASA, Congo (AP) – Quatre personnes participant à des manifestations contre la mission de maintien de la paix des Nations Unies dans l’est du Congo ont été tuées mercredi après qu’une ligne électrique à haute tension est tombée sur elles, ont indiqué des responsables.

Andre Byadunia, coordinateur de la société civile dans la ville d’Uvira, a déclaré que les manifestants avaient été électrocutés lorsqu’un câble électrique a cédé dans le district de Kilomoni.

Le maire adjoint d’Uvira, Kyky Kifara, a confirmé l’incident. Il a déclaré qu’il se trouvait sur le site de la manifestation lorsque le câble est tombé et il pense que le nombre de morts aurait pu être plus élevé si la police et les forces de sécurité n’avaient pas déjà dispersé la foule.

« J’étais là, j’y suis depuis le matin. Il y avait une balle qui a coupé un fil à haute tension. J’ai failli mourir moi-même, heureusement, j’ai à peine échappé », a déclaré Kifara.

Au moins 15 personnes, dont trois membres du personnel de l’ONU, sont mortes et plus de 60 personnes ont été blessées au cours de ce qui est maintenant trois jours de manifestations dans l’est du Congo, a déclaré le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya.

Les manifestants accusent les Casques bleus de ne pas protéger les civils dans un contexte de violence croissante et appellent les forces de l’ONU qui sont au Congo depuis des années à partir. La mission compte plus de 16 000 personnels en uniforme au Congo, selon l’ONU

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné la violence, appelant le gouvernement à faire appliquer la justice aux auteurs. Il a également souligné que toute attaque dirigée contre les casques bleus de l’ONU pourrait constituer un crime de guerre.

Guterres a affirmé l’engagement de l’ONU à travailler avec les autorités congolaises pour enquêter sur les accusations selon lesquelles des soldats de la paix pourraient être responsables de certains décès.

L’est du Congo, riche en minéraux, abrite une myriade de groupes rebelles. La sécurité s’y est détériorée malgré une année d’opérations d’urgence menées par une force conjointe des armées congolaise et ougandaise. Les civils de l’Est ont été confrontés à la violence des rebelles djihadistes liés au groupe État islamique.

En juin 2021 et juin 2022, la mission de maintien de la paix a fermé son bureau dans les régions congolaises du Kasaï central et du Tanganyika.

Le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, a déclaré que l’ONU avait prévu de réduire sa force de maintien de la paix et même de se retirer du Congo, mais la force est restée parce que la situation sur le terrain était trop dangereuse pour envisager son départ.

Les combats se sont intensifiés entre les troupes congolaises et les rebelles du M23, forçant près de 200 000 personnes à fuir leurs foyers. Les forces du M23 ont démontré une puissance de feu et des capacités de défense accrues, selon un rapport de Human Rights Watch.

Les manifestations ont lieu après que le président du Sénat, Modeste Bahati, a dit à ses partisans que la mission de l’ONU devrait «faire ses valises», affirmant que les soldats de la paix n’ont apporté aucune solution pour dissuader les milliers de morts aux mains des rebelles dans l’est du Congo.

Augustin Kalume, analyste politique au Congo, a déclaré que si les manifestations ont un élément politique, il y a aussi une véritable colère car « chaque population qui passe continue de compter les morts et le pillage des ressources naturelles ».

“La population en a marre que malgré les millions de dollars que la mission de l’ONU a coûté, ces casques bleus ne soient pas en mesure de rétablir la paix et la sécurité dans l’est du Congo”, a déclaré Kalume.

L’agence des Nations Unies pour l’enfance, l’UNICEF, a déclaré mercredi que de nombreux enfants avaient été manipulés pour se joindre aux manifestations, où ils ont été exposés à la violence.

« L’UNICEF condamne l’instrumentalisation des enfants à des fins politiques et appelle les autorités, les membres de la société civile et les parents à protéger les enfants des manifestations afin de les protéger », a déclaré Grant Leaity, le représentant de l’UNICEF au Congo.

Jean-yves Kamale, The Associated Press