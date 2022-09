Une ligne électrique de secours endommagée par des bombardements à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, selon le chien de garde de l’ONU

La centrale nucléaire ukrainienne a besoin d’une zone de sécurité pour prévenir une catastrophe, selon une agence de l’ONU

L’agence de surveillance atomique des Nations Unies a exhorté la Russie et l’Ukraine à créer une zone de sécurité et de protection nucléaire autour de la centrale de Zaporizhzhia afin d’éviter une catastrophe au niveau de Tchernobyl après que les inspecteurs ont découvert que les bombardements avaient endommagé six zones différentes de la centrale, dont certaines à proximité des bâtiments du réacteur.