Une ligne de métro suspendue et d’autres fermées en raison d’une pénurie de personnel alors que Pingdemic ravage la Grande-Bretagne

Une ligne TUBE a été suspendue et deux autres affectées après la réduction des effectifs « Pingdemic ».

L’application NHS Test & Trace a ordonné à un record de 520 194 de rester à la maison en seulement une semaine, soit une augmentation de 46% par rapport aux sept jours précédents.

Les services de train ont été affectés en raison de la « pingdemic » (stock image) Crédit : Getty

Désormais, les services ferroviaires sont affectés par une pénurie de personnel déclenchée lorsque les travailleurs ont été invités à s’isoler.

La ligne métropolitaine ne fonctionne actuellement pas après que le personnel de la salle de contrôle a été alerté ce matin.

La ligne Piccadilly et District ont également été affectées et les services devraient reprendre à 21 heures.

Richard Jones, responsable des opérations du réseau du métro de Londres, a déclaré: « En raison d’une pénurie de personnel de salle de contrôle qui doit s’auto-isoler après la notification de ce matin via l’application Test and Trace, il n’y aura pas de service sur la ligne métropolitaine le reste de la journée.

« Cela aura également un impact sur la ligne Piccadilly sans service entre South Harrow et Uxbridge et sans service sur la ligne District entre High Street Kensington et Edgware.

« Nous nous excusons auprès des clients pour la perturbation. Les billets pour le métro de Londres seront acceptés sur les services de bus locaux. »

Cela survient alors qu’on pensait que deux millions de Britanniques étaient coincés à la maison cette semaine après avoir été cinglés.

Les laboratoires de test ont été submergés car il est conseillé à un grand nombre de se faire contrôler, ce qui signifie que les tests PCR vitaux ne sont pas disponibles dans certaines régions.

Les experts ont maintenant averti qu’il y aurait encore plus d’auto-isolement des travailleurs lorsque les restrictions seront levées lundi.

Des millions de personnes retourneront au bureau le jour de la liberté – certains chercheurs prédisant que le nombre de Britanniques isolés pourrait atteindre 2,6 millions la semaine prochaine, dont près d’un million d’écoliers.

Le groupe de réflexion économique de l’Adam Smith Institute a prédit que le nombre de Britanniques isolés pourrait atteindre 2,6 millions la semaine prochaine, dont près d’un million d’écoliers.

Matthew Kilcoyne, directeur adjoint du groupe de réflexion de l’Adam Smith Institute, a déclaré : « De nombreuses personnes suppriment l’application parce qu’elles savent qu’elle est trop sensible.

« C’est une décision très rationnelle alors que tant de personnes sont vaccinées et qu’il existe des traitements efficaces pour protéger les personnes vulnérables.

« Un tiers des gens connaîtront des difficultés financières s’ils sont obligés de s’isoler. Ils doivent équilibrer un risque très réel de perte de revenus avec un risque potentiel très faible de virus.

« C’est le pire cauchemar au monde qui pourrait paralyser l’économie.

«Les commandes ne sont pas exécutées en raison d’une pénurie de personnel, obligeant les particuliers et les entreprises à emprunter plus d’argent dans un climat incertain. L’application est une fausse économie à courte vue, juste au moment où nous en avons le moins besoin.

Les entreprises ont été affectées, mes travailleurs se sont fait dire de s’isoler Crédit : Getty