Une ligne de lumière inhabituelle sur le ciel du sud du Canada laisse les internautes stupéfaits

Une traînée de lumière inhabituelle a été observée au-dessus du ciel du sud du Canada, qui a été déclenchée par une tempête solaire qui a frappé la Terre de manière inattendue le 7 août, a déclaré un rapport de Newsweek. Les photos de cet événement rare ont été partagées par l’utilisateur de Twitter Alan Dyer, auteur et photographe en astronomie. Selon son tweet, qui a beaucoup attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux, la vue rare est apparue alors que les aurores boréales se sont calmées et ont duré environ 40 minutes. “Une grande démonstration des phénomènes STEVE la nuit dernière, du 7 au 8 août, traversant le ciel et montrant brièvement ses doigts verts pendant environ 2 minutes. STEVE a duré environ 40 minutes, apparaissant alors que l’aurore Kp5 au nord s’est calmée. Il était 12 h 30 HAR du sud de l’Alberta. Tweet Aurora », a tweeté Alan.

Une belle démonstration de @STEVEPhenomena hier soir, du 7 au 8 août, faisant un arc dans le ciel et montrant brièvement ses doigts verts pendant environ 2 minutes. STEVE a duré environ 40 minutes, apparaissant alors que l’aurore Kp5 au nord s’est calmée. Il était 12 h 30 HAR du sud de l’Alberta. @TweetAurora pic.twitter.com/EtKF6udfFk —Alan Dyer (@amazingskyguy) 8 août 2022

Les utilisateurs des médias sociaux ont été fascinés par les images de cette ligne de lumière violette et verdâtre. “Ce sont incroyables!” a écrit un utilisateur de Twitter. “Vous vivez certainement dans le bon endroit pour cela”, a déclaré un autre commentaire. “Images étonnantes!” s’est exclamé un internaute.

Un utilisateur était curieux de savoir pourquoi cet événement n’était visible qu’en Alberta. À cela, Alan a répondu : « STEVE a été ‘découvert’ ici donc il aime apparaître ici plus que n’importe où ailleurs ! Sérieusement, à l’ouest, le Canada est à la bonne latitude géomagnétique pour voir beaucoup de ces phénomènes de la zone sub-aurorale. Kp5 comme la nuit dernière mène souvent à des émissions STEVE.

Ce phénomène aérien connu sous le nom de STEVE, qui s’étend à l’amélioration de la vitesse d’émission thermique forte, a été découvert pour la première fois par des scientifiques canadiens en 2016, selon le rapport de Newsweek. Les scientifiques travaillent toujours pour comprendre tous les détails de ce phénomène. Jusqu’à présent, on sait que STEVE n’est pas une aurore normale. Certains scientifiques pensent également que ce n’est pas du tout une aurore.

Aurora est un affichage captivant de la lumière dans le ciel nocturne, selon la NASA. Les aurores boréales qui se produisent au pôle nord sont appelées aurores boréales, tandis que les aurores australes qui se produisent au pôle sud sont appelées aurores australes. L’organisation spatiale étudie ces spectacles de lumières spectaculaires pour mieux comprendre l’environnement spatial complexe, ce qui leur est utile pour prédire et atténuer ses effets sur les signaux de communication.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici