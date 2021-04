Le ministère de l’Immigration et des Affaires d’intégration a annoncé mardi que le gouvernement avait conclu un accord avec le Parti Venstre, le Parti populaire conservateur et l’Alliance libérale pour resserrer les règles d’immigration du pays, en mettant l’accent sur «Les valeurs danoises.»

« Obtenir la citoyenneté danoise est une grande déclaration de foi de la société danoise, selon les parties à l’accord », le ministère a déclaré dans un communiqué, ajoutant que «Ils conviennent donc qu’il est nécessaire de relever la barre pour savoir qui peut devenir citoyen danois.»

Outre les changements de règles concernant les condamnations pénales, qui incluent également les résidents nés à l’étranger qui ont été condamnés à une amende d’au moins 3000 couronnes danoises (485 dollars) pour diverses infractions, le gouvernement exigera désormais que les immigrants aient occupé un emploi pendant au moins trois -la moitié des quatre années précédentes avant de devenir citoyens. Ceux qui ont été condamnés à une amende du montant spécifié, ainsi que toute personne reconnue coupable d’avoir enfreint la loi sur les étrangers ou d’avoir commis «Fraude sociale», devront attendre une période de six ans avant de devenir éligible.

Le ministre de l’Immigration et de l’Intégration, Mattias Tesfaye, membre du Parti social-démocrate au pouvoir, a déclaré que les réformes garantiraient que «Ceux qui reçoivent la citoyenneté danoise, avec tous les droits qui vont avec, sont bien intégrés dans la société danoise et l’ont également embrassée – y compris les valeurs danoises,» ajoutant que ces valeurs incluent un engagement en faveur de la liberté d’expression et de l’égalité sociale.

Nous devons tracer une ligne dans le sable. Les personnes emprisonnées ne doivent pas avoir la nationalité danoise.

Morten Dahlin, un législateur du centre-droit Venstre, a applaudi le mouvement dans un tweeter mardi, disant que les parties avaient atteint «Accord fort» sur les nouvelles règles, qui impliqueront «Sévir davantage contre les étrangers criminels» et « Mettre davantage l’accent sur les valeurs danoises. » Il a ajouté ailleurs que «Ceux que nous accueillons dans la famille danoise doivent avoir embrassé le Danemark et rester du bon côté de la loi.»

Marcus Knuth, du Parti conservateur, a fait écho à cet éloge, insistant sur le fait que «Les étrangers criminels condamnés à une peine de prison ne peuvent jamais demander la citoyenneté danoise», bien qu’il déplore que le gouvernement n’accepte pas d’imposer une «Plafond du nombre de nationalités pour les candidats en dehors de l’UE et des pays nordiques.»

Cependant, le ministère de l’Immigration a noté qu’à l’avenir, tout « forte augmentation » dans l’immigration de «Hors d’Europe» déclenchera une rencontre entre les parties au nouvel accord, qui «Évaluer s’il est nécessaire de modifier les règles actuelles.»

Avec certains des contrôles d’immigration les plus stricts d’Europe, le Danemark a lancé un certain nombre de réformes ces derniers mois visant à améliorer l’intégration des nouveaux arrivants. Le mois dernier, le ministre de l’Intérieur Kaare Dybvad Bek a annoncé une nouvelle initiative gouvernementale visant à plafonner « Non occidental » résidents de certains quartiers étiquetés comme «Ghettos», visant à les maintenir en dessous de 30% dans un effort pour empêcher la montée des «Sociétés parallèles» au Danemark. Lorsque le projet a été annoncé, une quinzaine de quartiers sont tombés dans le « ghetto » catégorie, avec 25 autres considérés à risque.

Sur 5,7 millions d’habitants du Danemark, environ 11% sont issus de l’immigration, avec 6% des « Non occidental » origine. Conformément au nouveau changement de règle, le gouvernement social-démocrate de Frederiksen a adopté une ligne plus dure en matière de migration, le Premier ministre ayant appelé en janvier « zéro. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!