Une licence Windows 11 Pro ne coûte que 27 $ pendant la durée de cette offre

Vous aurez besoin de plus que du matériel avancé pour construire un PC décent. Le système d’exploitation est l’un des composants les plus importants, et si vous souhaitez exécuter Windows sur votre bureau fraîchement assemblé, nous avons repéré une offre à ne pas manquer. Windows 11 Pro est le dernier et le meilleur système d’exploitation de Microsoft, et bien qu’il coûte généralement 200 $ si vous l’achetez directement chez Microsoft, vous pouvez le récupérer pour seulement 30 $ en ce moment chez StackSocial. Cependant, cette offre n’est disponible que jusqu’au 1er octobre, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

C’est un prix très intéressant, mais il est important de noter que tous les ordinateurs ne sont pas capables d’exécuter Windows 11, donc avant de l’acheter, vous voudrez assurez-vous que votre ordinateur répondra aux exigences qui sont nécessaires. De plus, la liste indique que si vous disposez d’un PC qui exécute déjà Windows 10 et que Windows Update ne vous permet pas d’installer la mise à niveau gratuite de Windows 11, votre ordinateur ne sera pas non plus compatible avec cette version.

La clé d’activation fournie suite à votre achat peut être utilisée pour installer et activer Windows 11 Pro sur trois ordinateurs. Pour être clair, les achats comme celui-ci sont généralement destinés aux utilisateurs avancés, c’est-à-dire ceux qui construisent un nouvel ordinateur ou qui souhaitent effectuer un double démarrage sur un ordinateur existant avec un deuxième système d’exploitation. À cette fin, vous aurez besoin d’un PC secondaire pour accéder et télécharger les fichiers, alors assurez-vous que vous pouvez accéder à tout depuis un autre ordinateur de votre maison, ou que vous disposez de la machine d’un ami que vous pouvez utiliser temporairement. (Vous voudrez également avoir un Clé USB disponible pour transférer le fichier.) Microsoft propose trois façons d’accéder à Windows 11 Pro après votre achatafin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à votre situation.