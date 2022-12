Une librairie mérite des éloges pour avoir offert une réduction à un garçon qui n’avait plus d’argent

Les livres sont l’évasion magique vers un autre monde. Trouver leurs livres préférés dans un magasin est un rêve devenu réalité pour beaucoup. Un jeune lecteur était ravi de trouver un livre de son choix dans le magasin. Mais sa joie s’est transformée en déception lorsqu’il s’est rendu compte qu’il lui manquait 300 ₹. Une librairie a partagé l’histoire réconfortante. Ils ont partagé une photo du jeune garçon tenant un manga Dragon Ball Z avec un sourire. La légende disait: «Un jeune lecteur est entré avec 400 ₹ dans sa poche, était ravi de trouver des livres de manga dans le magasin, a été déçu que celui qu’il voulait était au prix de 699 ₹. Son sourire quand nous lui avons dit qu’il pouvait l’avoir à 400 ₹ a fait notre journée.

Il semblait que la librairie avait partagé ce don de donner avec plusieurs de ses clients. Quelques utilisateurs de médias sociaux ont tweeté leurs merveilleux moments avec la librairie. «Cette fois-ci, vous avez eu une réduction pour seulement une pile de livres désignée. Malheureusement, le livre que je voulais n’appartenait pas à ladite pile. Tout ce que j’avais à faire, c’était de demander au comptoir et… », a écrit un utilisateur de Twitter avec un cliché d’un livre qu’il a acheté à la librairie.

Un autre tweet disait : « Vous avez fait quelque chose que cette personne va emporter avec elle pendant des décennies… J’adore lire et la joie de donner. Nous n’achetons des livres que dans des magasins indépendants… Comprenez le rôle qu’ils jouent dans le façonnement de la société.

“Je suis rempli de joie après avoir lu ceci car ces petits gestes à votre librairie sont la raison pour laquelle c’est mon préféré en ville !” un utilisateur a tweeté.

Walking BookFairs s’appuie sur le concept innovant de « bibliothèque itinérante » ou de « livres roulants ». Les fondateurs Akshaya Routray et Satabdi Mishra espéraient que le plaisir de lire puisse atteindre tout le monde. Ils voulaient rendre les librairies et les bibliothèques plus accessibles. La librairie indépendante a commencé à Bhubaneshwar, Odisha, et a maintenant parcouru plus de 35 000 kilomètres à travers le pays.

